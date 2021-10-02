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惡火釀3死…才與鍾父吃飯到半夜 校長悲：為人仗義卻走了

從捷運站出發！「臺北大縱走」第一段　步道＆二子坪美景全收

健行筆記 / 健行筆記Tom Liao

臺北市政府107年推廣臺北大縱走（Taipei Grand Trail）」,串聯台北各大名山及風景勝地,全長92公里,分為7段路程,每段路程均可當日來回.喜歡登山的我們,當年就參加活動,順利完成集12字活動,領到紀念毛巾和完成證書.近日看到台北市政府舉辦「臺北大縱走尋寶石任務」,及 2021 一日網紅「臺北大縱走」讓你 show 影片徵選活動.鼓勵民眾走到戶外,利用規劃的路段來活動健身,覺得很有意義.趁著疫情降溫,再來走一走,並記錄下來分享給好朋友.

臺北大縱走第一段-巧遇蜻蜓界的巨無霸,美景全記錄.

https://youtu.be/nfOnxUl2-fg

交通 :( 捷運關渡站 )1.搭乘捷運淡水線在關渡站下車.2.搭乘公車223、838、983、紅13、紅22、紅35、紅55、小23,至「捷運關渡」站下車.( 二子坪遊客中心 )公車：1.搭乘108公車至二子坪站即可到達二子坪遊客中心.2.搭乘260、紅5至陽明山站,轉乘108公車至二子坪站即可到達二子坪遊客中心.臺北大縱走第一段,行走路線 :捷運關渡站→學園路(經臺北藝術大學大門口)→忠義山步道→貴子坑步道→清天宮→連峰步道→面天坪→二子坪步道→二子坪遊客中心

捷運關渡站→忠義山步道

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忠義山步道

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貴子坑步道

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清天宮→二子坪遊客中心

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臺北大縱走第一段-巧遇蜻蜓界的巨無霸,美景全記錄.https://youtu.be/nfOnxUl2-fg

步道 美景 淡水

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