免驚！登山新手也能輕鬆攻下，人生第一座百岳獻給「合歡東峰」

想享受高山美景、但對自己的戶外經驗值不足感到沒信心嗎？別擔心！橘編聽到大家的擔憂了，這次要特別來介紹低難度的「超入門百岳 – 合歡東峰」，在挑戰其他更高難度的百岳前，用這來練習、提升經驗值再適合不過了，跟著橘編一起攻下人生第一座百岳吧！

關於合歡東峰

交通方式

走國道1號接國道3號後轉國道6號，前往埔里鎮的中山路一段/埔霧公路/台14線，循著路標，行駛到仁愛鄉的台14甲線即可到達目的地。

行前準備

1. 好走、止滑、適合健行的鞋。

2. 禦寒、防風衣物：薄外套、風衣；冬天：圍脖、圍巾、毛帽等）。

3. 簡易隨身後背包+垃圾袋。

4. 登山杖：有些坡度路段稍陡，可當輔助。

5. 防曬、遮雨用品（雨衣較佳）。

6. 水：建議至少準備2000CC 。

7. 行動糧：建議攜帶不易腐敗、且方便食用的食品。

8. 確認天氣：交通部中央氣象局

9. 保持運動習慣：建議大家可在出發前一段時間、平日養成每日至少30分鐘的運動習慣，讓身體記住運動的狀態，這樣走起來更能事半功倍唷！

不一樣的高山登山口

合歡東峰的登山口在松雪樓後面，抵達登山口後別急著走上步道，因為光是站在海拔3150公尺高的登山口，就有種要走進雲端裡的感覺，還能在東南方可以直接眺望百岳名山「奇萊主峰」和「北峰」的稜線，像是在預告著離百岳更近了！

毫不留情的直上階梯

進入步道後迎面而來的，就是整座山頭的草坡，以及不知道什麼時候包圍我左右兩側滿滿的玉山箭竹。從登山口開始的泥土山徑、石階及木棧階梯，都維護的非常完善，看似平坦好走，但其實百岳挑戰將要開始。

沿途陡上爬升，加上高山空氣稀薄，只要稍微走快一點就會覺得喘。在3000公尺以上的高山上爬升，是不容小覷的一件，提醒大家，即使當下覺得身體不累，也不要貿然加快腳步，因為很有可能會引起高山症(註1)。

註1: 高山症泛指人體處在高海拔地區時，因高海拔特殊環境所導致的健康風險。當海拔高度的上升時，很多環境條件和地面不太相同，包括低氣壓、低溫、低濕度、高紫外線等，但其中對健康影響最大的就是因氣壓較低，同時導致空氣中氧分壓較低，以海拔3000公尺的高山為例，山頂的氧氣含量僅有平地的7成左右，旅客突然處於這樣的特殊環境時，就可能會出現一些健康問題。（來源：衛生福利部疾病管制署）

穿過雲層抵達山頂攻下百岳

沿著木棧板緩行，約一個小時就快抵達東峰山頂了，不知道是因為木棧板很好走，還是因為沿途景色太美了，一點都不覺得累，雙腿也沒有發抖，還能直挺挺站著！不過話說回來，橘編中途也是停下來拍照很多次，因為越接近山頂的景色越遼闊迷人，讓人想多看兩眼，取景同時也能在無止盡的爬升中多喘兩口氣、緩和緩和。

原本以為沿途景色已經夠厲害了，沒想到山頂的景色才是合歡東峰的魅力所在啊！，除了剛剛在登山口看見的奇萊雙峰，還能眺望綿延的合歡群峰，包括合歡北峰、石門山、石門北峰和合歡尖山，你以為只有這樣嗎？錯了，往另一邊看還有貫穿合歡山的最美公路「台14甲線」，難怪很多山友說合歡東峰不只是步道友善而已，就連景色也相當有誠意，是座CP值很高的百岳唷！

橘貓貼心提醒

合歡東峰比起其他百岳親切許多，但橘編還是要特別提醒大家，爬高山還是有一定的危險性，尤其是新手容易疏忽的「高山症」，務必沿途提醒自己放慢腳步及適時補充水分。如果連郊山經驗都沒有，建議直接找有經驗的山友帶領或是報名登山團，這樣不只能跟隊友互相照應，還能一起討論之後要攻下哪座百岳呢！

延伸閱讀： 最美百岳日出｜合歡北峰日出健行團全記錄

想知道更多精彩登山旅遊分享，請上「橘子貓 TTtrips」