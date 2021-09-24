北部山旅健行！金瓜石地質公園「百二崁古道」 探索神秘石頭陣＆無敵海景
氣象預報午後開始有雨，綿綿細雨裡若要登山，我和大恩不約而同想往金瓜石走，那裡的山城歲月似乎就該是這樣的天氣。金瓜石的地質公園放在心中已久，但因為距離短，真要走似乎又不過癮，所以便規劃了百二崁古道，正好走一個O型，去探訪神秘的石頭陣、無敵海景和山坳深處的百年土地公廟。
輕鬆易達的金瓜石地質公園金瓜石地質公園外有個免費的小停車場，也許因為雨天和接近中午，如此熱門的景點竟然還有車位，評估路線單純，加上又得拿單眼和撐傘，便捨棄登山杖，偶爾學著不依賴也挺好的。地質公園的路線來回約30分鐘，平緩易行，前段是碎石路後面為緩坡石階，遊客大多穿得美美，如果只是散步到地質公園的確對裝備比較不要求，但若想和我們一樣接著續走古道或其他路線，還是要評估自身需求準備健行裝備喔。
▲ 裝置藝術和後面基隆山相互映照
▲ 岔路右轉可以到樹梅礦場，雖說不該塗鴉破壞公物，但指標樁上用立可白畫滿路線指引，還蠻有藝術美感，但還是不可以啦
這塊石頭立在路中央，地上排列出像陽光的線條，原本有些不解設計的意念，後來看了Tony的自然人文旅記的2005年紀錄，才知道原來曾經每條線段末端都是一個個礦石介紹，公園沿線還設有解說牌，如今全都已經消失，現在這個地質公園已經看不見告示教學的立牌，反倒是後來才出現的石頭陣變成了當家花旦，我想當初設立公園時應該也是始料未及吧。雖是輕鬆路線，但沿路景色極美，可以看到遠方的基隆山、茶壺山，還有帶點水墨畫氣息的海岸線。
▲ 拍照就閉眼，這條路線即使有石階也很平緩
▲ 地質公園可以看到形狀可愛的茶壺山
▲ 到此右轉就是本山礦場，而沿著階梯繼續上行則會到無敵海景
一場美麗誤會成了外星人故佈疑陣
走進本山礦場舊址，兩旁石壁垂直聳立，陰雨天陽光有些照不進，帶著一股詭譎氛圍，一顆顆大小勻稱的石塊，像是軍隊整齊的行進隊伍，而在往裡走爬上石塊則有一平台，平台深處有一被封閉的礦坑入口，由於後來礦場遺址由台電接管，所以警語標示也是台電署名。
▲ 本山礦場的矽化安山岩
石頭陣來由其實是優人神鼓在2015年起向台電承租土地，正式進駐金瓜石本山礦場，希望打造國際級的戶外礦石劇場。但因為沒有地質背景，又用怪手搬動石頭而遭人檢舉開挖山坡地，後來勒令停工並決定無限期停演該劇，本山礦場排列整齊的神秘石頭陣，其實是當初優人神鼓想作為表演的座位。
▲ 平台上立著神秘裝置，猜想應該也是當初為了表演搭建
對照在優人神鼓進駐時期前的資料，當時這裡有豐富的植生與解說牌，如今都被剷除，雖然現在的金瓜石地質公園因為石頭陣景觀特殊而吸引大量遊客，但大多拍完美照就離開，少了當初地質公園想傳遞的教育意義，對於本山礦場歷史及這裡特殊的地質少了更深層的認識，實在很可惜，若能透過一些規劃，藉由這個美麗誤會讓更多人認識金瓜石，應該會是更好的契機。
▲ 左邊為現況，右邊為歷史舊照取自地質百科（余炳盛攝）
本山礦場介紹本山礦體是金瓜石重要的金礦礦區，光緒19年(西元1893年)基隆河淘金客從猴硐溯溪而上發現九份小金瓜露頭，隔年又發現大金瓜的金脈露頭，因岩石形狀像金瓜淘金客便將此地稱為「金瓜石」，自此黃金歲月就此開展。本山礦脈垂直分佈，從海拔600公尺一路延伸到海平面以下130公尺仍未終止，除盛產黃金外，還有各種豐富的貴重金屬。金瓜石山原本海拔660公尺，歷經從清朝、日治再到民國的百年開採，山頭已經被人類剷平，如今高度只剩500公尺左右。這讓我想起去年去大禮大同部落時，聽見亞泥在山頭開採砂石的爆破聲，山頂早已被挖到只剩山腰。
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Google Map上的無敵海景步道離開本山礦場後可繼續沿著階梯步道繼續上行，雨後的瑞芳全是濃綠色的山脈綿延，我想就這就是抹茶山的滋味吧！一回頭，在Google Map上被名為「無敵海景步道」的地方就在這，步道盡頭像是躍入山谷，遠處的大海與藍天看不見分界，天空又開始飄起雨，我們在這靜靜享受無人的步道與山海景色。
如果只是踏青，可以把這做為終點站回航。若想續行，由於地理位置及發展歷史，讓瑞芳有著豐富而密佈的古道，光是地質公園就可接續走貂山古道、燦光寮古道、百二崁古道、樹梅坪古道或接往黃金神社，或長或短的路線都可以依據交通及體力來選擇，期待有一天可以把他們都走過一趟寫下紀錄。我們選擇繞個O型，走百二崁古道回到102縣道（瑞雙公路），正好停車場就在不遠處。
下山後又上山，只為了走一趟百二崁古道無敵海景步道繼續上行後會先接上草山戰備道，在這岔路處取右行。草山戰備道是一平緩的水泥地，車子也可通行，沿路可以看見蜿蜒在山谷間的公路與山中聚落。
前行一段後到達鞍部岔路，這裡有一土地公廟（金瓜石福德祠），在濃霧間似乎還可以依稀看見後面的小山坡上立著一尊觀音。
此岔路若繼續沿著草山戰備道前行也可接回102縣道，並到達樹梅坪觀景台，是一段平緩好走的路線，沿著102縣道回走一樣可接回停車場。鞍部岔路左轉則會接上貂山古道，而右轉就是百二崁古道，坡度較戰備道陡一些，但距離也較短。 悲情的是因爲百二崁古道入口被一台露營車擋住，我們又顧著聊天就這樣等我們發現時，我們人已經一路下到樹梅坪觀景台......。懊悔自己都沒注意路線圖，竟錯過古道也沒發現，任性的跟大恩說，要不天還亮，我們再爬上去好了......。結果又餓又無奈的大恩只好陪我，再次沿著原路上山走回鞍部岔路。
▲ 我安慰大恩說這一段路很美，多走一次很值得啦
▲ 很像在比中指的植物
百二崁古道現在坡陡處都已經被鋪上階梯，除了比較濕滑外，沒有太多難度。
往下走一段後，便會聽見潺潺小溪聲，陽光被茂密林木遮掩，你會看見山溝小溪，應是九份溪源頭，山谷間有著茂風聚落和金礦坑道事務所遺跡，如今都已經傾倒在深處被植物接管。
由於冷冽強勁的東北季風會順著山谷地形凝聚灌入，幾乎讓人無法站穩，成為過去部落冬季的夢魘，因此被稱為「魔（茂）風」。而這條百二崁古道是過去九份、金瓜石往來武丹坑(牡丹)、燦光寮的一條百年古道，同時也是平埔族人哆囉滿社的社路。會被稱為「百二崁」不是因為共有120個踏階，而是形容此段路程石階陡峭，小時候鬼故事聽多了，不敢真的去數樓梯，但絕對是遠遠超出120階。
這段古道距離不算長，約0.6公里，但沿途景色很美，可以看見九份溪源頭與山谷，林葉密佈間還有小橋棧道，若是遇上芒草時節應該更美，只是就也得忍受「魔風」侵襲了。
光緒二十年建的百年土地公廟在百二崁古道間有兩座小土地公廟，兩廟距離不到10步，上山前在找舊資料時，大多只看到山友提及一座，且資料中的照片也多是年久傾倒。這次實際走訪時，不僅這座光緒20年（1894年）的福安宮已經被整修好，另一座廟也安放了福德正神的石碑。健行筆記在百二崁古道介紹中寫道，「廟名「福安宮」，已有百年歷史，因殘破不全，經信徒重新整修，石砌廟身，紅色鐵皮屋頂，石頭打造的香爐，供奉福德正神，小巧雅緻。」但福安宮應是比較小的這座，整座小廟都是石砌，廟中除了安放土地公神像外，左右各立有「人興天賜福」與「土旺地生金」的石碑，並刻有「光緒二十年甲午 金長興號答謝」，算起來已有127年的歷史。
而實際上有紅色鐵皮屋頂的，則是另一座供奉福德正神的石碑，但現場找不到其他時代的線索，無法得知石碑的年份，在山友舊資料的照片中，那時都還沒有廟身，僅有一塊石碑立在路旁，紅色鐵皮屋頂的小廟也許是後來整建，猜想健行筆記引用的資料可能誤把兩座廟合體了。
在接回102縣道的階梯段可以看見很特別的景緻，古道的直挺階梯就在公路旁，望出去就能看見公路在山腰間迂迴。若是有機會來金瓜石，百二崁古道很值得來走走。
金瓜石、九份，鄰近還有不少依山而建的山城聚落等著被探索，無論來幾次總能意外發現另一個靜雅小徑。在這裡一切的故事似乎都脫離不了黃金夢，隨著時間流逝，那些被遺留下來的建築卻見證著這座山城的風華曾經。老街之外，這座山處處都像黃金般閃閃發亮。
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原文出處《Cynthia's DecoLife》：https://decolifetw.com/jinguashih-geographic-park/＿＿嗨，我是Cynthia，
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