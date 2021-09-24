北部山旅健行！金瓜石地質公園「百二崁古道」　探索神秘石頭陣＆無敵海景

氣象預報午後開始有雨，綿綿細雨裡若要登山，我和大恩不約而同想往金瓜石走，那裡的山城歲月似乎就該是這樣的天氣。金瓜石的地質公園放在心中已久，但因為距離短，真要走似乎又不過癮，所以便規劃了百二崁古道，正好走一個O型，去探訪神秘的石頭陣、無敵海景和山坳深處的百年土地公廟。

輕鬆易達的金瓜石地質公園

金瓜石地質公園外有個免費的小停車場，也許因為雨天和接近中午，如此熱門的景點竟然還有車位，評估路線單純，加上又得拿單眼和撐傘，便捨棄登山杖，偶爾學著不依賴也挺好的。地質公園的路線來回約30分鐘，平緩易行，前段是碎石路後面為緩坡石階，遊客大多穿得美美，如果只是散步到地質公園的確對裝備比較不要求，但若想和我們一樣接著續走古道或其他路線，還是要評估自身需求準備健行裝備喔。

▲ 穿越這綠色隧道就能看見山海景致

▲ 裝置藝術和後面基隆山相互映照

▲ 岔路右轉可以到樹梅礦場，雖說不該塗鴉破壞公物，但指標樁上用立可白畫滿路線指引，還蠻有藝術美感，但還是不可以啦

這塊石頭立在路中央，地上排列出像陽光的線條，原本有些不解設計的意念，後來看了Tony的自然人文旅記的2005年紀錄，才知道原來曾經每條線段末端都是一個個礦石介紹，公園沿線還設有解說牌，如今全都已經消失，現在這個地質公園已經看不見告示教學的立牌，反倒是後來才出現的石頭陣變成了當家花旦，我想當初設立公園時應該也是始料未及吧。雖是輕鬆路線，但沿路景色極美，可以看到遠方的基隆山、茶壺山，還有帶點水墨畫氣息的海岸線。

▲ 拍照就閉眼，這條路線即使有石階也很平緩

▲ 地質公園可以看到形狀可愛的茶壺山

▲ 到此右轉就是本山礦場，而沿著階梯繼續上行則會到無敵海景

一場美麗誤會成了外星人故佈疑陣

走進本山礦場舊址，兩旁石壁垂直聳立，陰雨天陽光有些照不進，帶著一股詭譎氛圍，一顆顆大小勻稱的石塊，像是軍隊整齊的行進隊伍，而在往裡走爬上石塊則有一平台，平台深處有一被封閉的礦坑入口，由於後來礦場遺址由台電接管，所以警語標示也是台電署名。

▲ 進到礦場被黑色與橘紅色山壁環繞，氣勢很壯闊

▲ 本山礦場的矽化安山岩

石頭陣來由其實是優人神鼓在2015年起向台電承租土地，正式進駐金瓜石本山礦場，希望打造國際級的戶外礦石劇場。但因為沒有地質背景，又用怪手搬動石頭而遭人檢舉開挖山坡地，後來勒令停工並決定無限期停演該劇，本山礦場排列整齊的神秘石頭陣，其實是當初優人神鼓想作為表演的座位。

▲ 一顆顆排列整齊的石頭一路延伸至前方像是舞台區的平台

▲ 平台上立著神秘裝置，猜想應該也是當初為了表演搭建

對照在優人神鼓進駐時期前的資料，當時這裡有豐富的植生與解說牌，如今都被剷除，雖然現在的金瓜石地質公園因為石頭陣景觀特殊而吸引大量遊客，但大多拍完美照就離開，少了當初地質公園想傳遞的教育意義，對於本山礦場歷史及這裡特殊的地質少了更深層的認識，實在很可惜，若能透過一些規劃，藉由這個美麗誤會讓更多人認識金瓜石，應該會是更好的契機。

▲ 左邊為現況，右邊為歷史舊照取自地質百科（余炳盛攝）

本山礦場介紹

本山礦體是金瓜石重要的金礦礦區，光緒19年(西元1893年)基隆河淘金客從猴硐溯溪而上發現九份小金瓜露頭，隔年又發現大金瓜的金脈露頭，因岩石形狀像金瓜淘金客便將此地稱為「金瓜石」，自此黃金歲月就此開展。本山礦脈垂直分佈，從海拔600公尺一路延伸到海平面以下130公尺仍未終止，除盛產黃金外，還有各種豐富的貴重金屬。金瓜石山原本海拔660公尺，歷經從清朝、日治再到民國的百年開採，山頭已經被人類剷平，如今高度只剩500公尺左右。這讓我想起去年去大禮大同部落時，聽見亞泥在山頭開採砂石的爆破聲，山頂早已被挖到只剩山腰。

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▲ 現今礦坑口已經被植物給掩蓋，公告上署名是由台電所接管

Google Map上的無敵海景步道

離開本山礦場後可繼續沿著階梯步道繼續上行，雨後的瑞芳全是濃綠色的山脈綿延，我想就這就是抹茶山的滋味吧！一回頭，在Google Map上被名為「無敵海景步道」的地方就在這，步道盡頭像是躍入山谷，遠處的大海與藍天看不見分界，天空又開始飄起雨，我們在這靜靜享受無人的步道與山海景色。

如果只是踏青，可以把這做為終點站回航。若想續行，由於地理位置及發展歷史，讓瑞芳有著豐富而密佈的古道，光是地質公園就可接續走貂山古道、燦光寮古道、百二崁古道、樹梅坪古道或接往黃金神社，或長或短的路線都可以依據交通及體力來選擇，期待有一天可以把他們都走過一趟寫下紀錄。我們選擇繞個O型，走百二崁古道回到102縣道（瑞雙公路），正好停車場就在不遠處。

下山後又上山，只為了走一趟百二崁古道

無敵海景步道繼續上行後會先接上草山戰備道，在這岔路處取右行。草山戰備道是一平緩的水泥地，車子也可通行，沿路可以看見蜿蜒在山谷間的公路與山中聚落。

▲ 天空開始飄起細雨，濃霧也瞬間湧來，這條平緩開闊的水泥路就是草山戰備道

▲ 很美的山巒公路前行一段後到達鞍部岔路，這裡有一土地公廟（金瓜石福德祠），在濃霧間似乎還可以依稀看見後面的小山坡上立著一尊觀音。

▲ 鞍部岔路上的土地公廟，後面小山坡上金金的是一尊觀音

此岔路若繼續沿著草山戰備道前行也可接回102縣道，並到達樹梅坪觀景台，是一段平緩好走的路線，沿著102縣道回走一樣可接回停車場。鞍部岔路左轉則會接上貂山古道，而右轉就是百二崁古道，坡度較戰備道陡一些，但距離也較短。 悲情的是因爲百二崁古道入口被一台露營車擋住，我們又顧著聊天就這樣等我們發現時，我們人已經一路下到樹梅坪觀景台......。懊悔自己都沒注意路線圖，竟錯過古道也沒發現，任性的跟大恩說，要不天還亮，我們再爬上去好了......。結果又餓又無奈的大恩只好陪我，再次沿著原路上山走回鞍部岔路。

▲ 我安慰大恩說這一段路很美，多走一次很值得啦

▲ 很像在比中指的植物

▲ 雨霧來得快，去得也很快，瞬間霧散放晴百二崁古道現在坡陡處都已經被鋪上階梯，除了比較濕滑外，沒有太多難度。

▲ 從鞍部下須走一長段階梯，可能走的人不多階梯都已經被野草覆蓋往下走一段後，便會聽見潺潺小溪聲，陽光被茂密林木遮掩，你會看見山溝小溪，應是九份溪源頭，山谷間有著茂風聚落和金礦坑道事務所遺跡，如今都已經傾倒在深處被植物接管。

▲ 古道內因為林木茂密加上沿著溪流，路徑溼滑

▲ 小橋棧道景色很美

由於冷冽強勁的東北季風會順著山谷地形凝聚灌入，幾乎讓人無法站穩，成為過去部落冬季的夢魘，因此被稱為「魔（茂）風」。而這條百二崁古道是過去九份、金瓜石往來武丹坑(牡丹)、燦光寮的一條百年古道，同時也是平埔族人哆囉滿社的社路。會被稱為「百二崁」不是因為共有120個踏階，而是形容此段路程石階陡峭，小時候鬼故事聽多了，不敢真的去數樓梯，但絕對是遠遠超出120階。

▲ 一路上一個人也沒遇著，是一條清幽少人探訪的古道這段古道距離不算長，約0.6公里，但沿途景色很美，可以看見九份溪源頭與山谷，林葉密佈間還有小橋棧道，若是遇上芒草時節應該更美，只是就也得忍受「魔風」侵襲了。

光緒二十年建的百年土地公廟

在百二崁古道間有兩座小土地公廟，兩廟距離不到10步，上山前在找舊資料時，大多只看到山友提及一座，且資料中的照片也多是年久傾倒。這次實際走訪時，不僅這座光緒20年（1894年）的福安宮已經被整修好，另一座廟也安放了福德正神的石碑。健行筆記在百二崁古道介紹中寫道，「廟名「福安宮」，已有百年歷史，因殘破不全，經信徒重新整修，石砌廟身，紅色鐵皮屋頂，石頭打造的香爐，供奉福德正神，小巧雅緻。」但福安宮應是比較小的這座，整座小廟都是石砌，廟中除了安放土地公神像外，左右各立有「人興天賜福」與「土旺地生金」的石碑，並刻有「光緒二十年甲午 金長興號答謝」，算起來已有127年的歷史。

▲ 百年土地公廟「福安宮」而實際上有紅色鐵皮屋頂的，則是另一座供奉福德正神的石碑，但現場找不到其他時代的線索，無法得知石碑的年份，在山友舊資料的照片中，那時都還沒有廟身，僅有一塊石碑立在路旁，紅色鐵皮屋頂的小廟也許是後來整建，猜想健行筆記引用的資料可能誤把兩座廟合體了。

▲ 供奉福德正神石碑的小廟在接回102縣道的階梯段可以看見很特別的景緻，古道的直挺階梯就在公路旁，望出去就能看見公路在山腰間迂迴。若是有機會來金瓜石，百二崁古道很值得來走走。

金瓜石、九份，鄰近還有不少依山而建的山城聚落等著被探索，無論來幾次總能意外發現另一個靜雅小徑。在這裡一切的故事似乎都脫離不了黃金夢，隨著時間流逝，那些被遺留下來的建築卻見證著這座山城的風華曾經。老街之外，這座山處處都像黃金般閃閃發亮。

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