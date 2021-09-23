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疫情下的美麗曙光！大屯山之旅　親子踏青景點必訪

健行筆記 / 健行筆記野孩子小樂

疫情下的美麗曙光-大屯山之旅近鄉情怯的小百岳之旅七星山與大屯山雖然離住家不遠，但卻是我們北北基宜蘭地區唯二尚未造訪的小百岳。原因不外乎是對人潮車潮的害怕，便一直將造訪這二座小百岳的旅程向後遞延。此行終於前來大屯山，這座位於台北市的活火山。避開假日仰德大道的交通管制(交管細節可參考連結)，與一位難求的停車位，選擇清晨不到六點便由大屯山鞍部停車場出發，延鞍部停車場-大屯山-大屯坪-二子坪-鞍部停車場，共約6公里的環狀路線。

所在位置：台北市北投區/ 新北市三芝區海拔高度：1092公尺停車資訊：開車可停鞍部停車場/ 二子坪停車場(可至連結觀看停車場即時直播視訊)路線地圖：健行筆記GPX完整相簿：連結鞍部停車場-大屯山：芒草、箭竹林、森林防火線從鞍部停車場到大屯山的步道，長約1.6公里。此側因為東北季風的迎風面，樹木寥落，僅剩下比人還高的五節芒與包籜矢竹一路相伴。

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專心鑽著芒草與箭竹林一路而上時，別忘了回頭一望，蜿蜒的車道與對面矗立相望的小觀音山延伸成為一幅動人的美景。

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疫情下的美麗曙光近大屯山制高點前的軍事通訊營區附近，有一個不明顯的右叉路，步行不到10公尺，有一處非常遼闊的展望，很幸運地在這裡欣賞了壯麗的曙光之美。因疫情許久未親近山林的我們，看到這片美麗的景緻，有一種難以言喻的感動，也只有經歷過這些大環境的波折，才知道原來這一切有多麽珍貴。

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大屯山-二子坪：遊客如織的火山凹地到了山頂，一片白霧，只有刻有大屯山字樣的木頭立柱清晰可見，山間的景色總是變化難測，這一點有點像是人生旅途上的際遇～

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相較於鞍部登山口-大屯山的東北季風迎風面，大屯山-二子坪間的這一片火山凹地，則位於背風面，有著豐富的闊葉林相，還有著吸引許多遊客的生態池，地勢平坦開闊、生態豐富，非常適合親子踏青健行。此行另一件讓小樂和我雀躍不已的，是發現一隻被我們誤認為螳螂的昆蟲，在昆蟲社團詢問下才發現他就是我們之前在書上閱讀過的螳蛉，有著相似的三角臉、捕捉足，但分類上和螳螂沒有太大的關係～在陽光灑落下金黃細緻的小小身體，讓我們迷戀駐足觀察許久。

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環狀路線，品味大屯火山樣貌小樂對於這座位於台北市的活火山-大屯火山群，有著既害怕又期待的各種想像，透過這次由鞍部登山口-大屯山-二子坪的O型路線，我們由不同的角度欣賞大屯山，滿足了對這座火山的好奇心，與疫情下渴望重返山林的幸福滿足感。

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曙光 登山 北投

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