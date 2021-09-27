意外極大反差！ 「九九峰森林步道」見到峰峰相連美景 所想和所見竟不相同

每每開車走國道6號時，看到前方一片赭土的群峰總充滿好奇。尤其921地震後，九九峰植被隨著土石崩落，使得山頭失去植被，呈現光凸凸的一片黃褐色土壤。但大自然強大的韌性，在每次災害後都能重新站立；隨著群山復甦，綠意已漸染山林。這麼一個地方怎不讓人好奇？將車子停在九九峰藝術生態園區，從園區外圍沿著指標往前邁進。靜謐的園區，幽靜的步道，體會大自然的靜美。

來到步道南端，北端岔入口。選擇從南端入。

緩升的木棧道階梯，走起來並不吃力，沿途林蔭繁茂，綠意盎然；和外觀一片赭土呈現極大反差。

幸運地，在這特別的季節空氣薄涼，幾株紅楓葉子紅得通透，在潔淨的陽光下，鮮亮的醉目。

步道沿著稜線蜿蜒而上，沿途風景怡人。雖屬於礫層的地質結構，草木生長不易，卻有高大樹林夾道，台灣櫸、山黃麻、無患子、烏石心等散布其中，人工造林成功。

在這清涼舒適的天氣中，放慢腳步深呼吸，邊爬邊欣賞美景；不知不覺已登上山頂的涼亭。絕佳的展望點，遠眺霧峰、草屯、烏溪風光，以及國道六號穿流的車潮；俯瞰九九峰，九十九尖峰，峰峰相連的景色。

不到1K即要反轉而下至北端出口。路上看到一個阿伯拿著水瓶在為路旁的植栽一棵棵澆水，頗讓人動容。我們所欣賞豐富的生態是多少人默默的付出？

南端是木棧道，北端則是水泥產業道路，很快地環繞一圈走完。不解這麼一個質優，視野佳，植物茂密繁盛，易於親近的郊山，健行遊客卻不多？