疫後造訪友善百岳　台北北投「大屯山」隨走隨拍圖輯

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健行筆記 / 健行筆記需仁

全台自五月份開始進入武漢肺炎的三級警戒，對我們的生活造成了不小的影響。為了保護自己，也不影響他人，這陣子不遠遊，也不出門訪友，登山活動暫停，頂多就維持戴著口罩往住家附近山間產業道路健走，一來產業道路比山徑寬闊，遇到人也比較容易保持安全距離，二來體能可以繼續維持，順便也可達到減重的效果。好不容易盼到山林解禁，許久沒有上山，就算靠健走維持體能，畢竟跟背包之間的感情生疏許多，背負能力想必大打折扣，於是決定先走大屯主峰這條親民路線。由鞍部停車場起登，一開始感覺還好，不多時就感受到戴著口罩健走與負重登山有很大的不同，明明天氣涼爽，體感溫度卻越來越高，心想這應該是登山缺氧的訊號，立刻放慢速度，隨走隨拍好調節體力。不久之後也才上午十點多，雷聲想起同時也開始飄雨，於是從600公尺處的涼亭，接回大屯山車道下山。以下為影像紀錄。

1.幽微鬱閉的步道

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2.雲霧瀰漫，看來這天午後對流會提早發生。

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3.日本紫花鼠尾草(唇形科)。

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4.台灣澤蘭，天氣不好，別說蝴蝶，連昆蟲都很難看到。

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5.為數不少的台灣藜蘆果實(百合科)，位置比以往拍到的還要低。多虧北降作用，中高海拔才能見到的植物，台北近郊也能看到。

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6.香茶菜(唇形科)。

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7.抵達里程600公尺處，喝口水透口氣，準備繼續往上走時聽到雷聲，也開始飄雨，決定由車道折返。

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8.悶到臉色一整個不好看啊。

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9.姬黃帶土蜂。

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10.姬黃帶土蜂，土蜂類的我蠻少拍的。

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11.今年首拍的台灣山菊。

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12.網紋野蛞蝓。

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13.蛾的種類愛多，有空再查……

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14.台灣百合的蒴果。

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15.平原蚜蠅(斑眼食蚜蠅)，這張表情很逗趣。

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16.平原蚜蠅(斑眼食蚜蠅)。

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17.台灣小綠花金龜。

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18.串鼻龍(毛茛科鐵線蓮屬)。

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19.趁雨勢不大自拍一下。

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20.小小盛開的金午時花(錦葵科)。

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21.這隻體長大約30mm，看起來像陡種土蜂，雖說一動也不動，不過隔著草叢與水溝，很難靠近拍攝細節。

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22.冇骨銷量紅色的果實。

337d4d0a07c3aa0bc10189e27a718bbd.jpg 被疫情遺忘了的夏季，少了夏季鮮豔的花朵，也少了蝶舞草山的滿山繽紛，只能靜待秋高氣爽的季節來臨。然而不用戴口罩上山的日子，似乎很難早日到來。需仁．2021/08/21

登山 步道

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