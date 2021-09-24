疫後造訪友善百岳　台北北投「大屯山」隨走隨拍圖輯

全台自五月份開始進入武漢肺炎的三級警戒，對我們的生活造成了不小的影響。為了保護自己，也不影響他人，這陣子不遠遊，也不出門訪友，登山活動暫停，頂多就維持戴著口罩往住家附近山間產業道路健走，一來產業道路比山徑寬闊，遇到人也比較容易保持安全距離，二來體能可以繼續維持，順便也可達到減重的效果。好不容易盼到山林解禁，許久沒有上山，就算靠健走維持體能，畢竟跟背包之間的感情生疏許多，背負能力想必大打折扣，於是決定先走大屯主峰這條親民路線。由鞍部停車場起登，一開始感覺還好，不多時就感受到戴著口罩健走與負重登山有很大的不同，明明天氣涼爽，體感溫度卻越來越高，心想這應該是登山缺氧的訊號，立刻放慢速度，隨走隨拍好調節體力。不久之後也才上午十點多，雷聲想起同時也開始飄雨，於是從600公尺處的涼亭，接回大屯山車道下山。以下為影像紀錄。

1.幽微鬱閉的步道。

2.雲霧瀰漫，看來這天午後對流會提早發生。

3.日本紫花鼠尾草(唇形科)。

4.台灣澤蘭，天氣不好，別說蝴蝶，連昆蟲都很難看到。

5.為數不少的台灣藜蘆果實(百合科)，位置比以往拍到的還要低。多虧北降作用，中高海拔才能見到的植物，台北近郊也能看到。

6.香茶菜(唇形科)。

7.抵達里程600公尺處，喝口水透口氣，準備繼續往上走時聽到雷聲，也開始飄雨，決定由車道折返。

8.悶到臉色一整個不好看啊。

9.姬黃帶土蜂。

10.姬黃帶土蜂，土蜂類的我蠻少拍的。

11.今年首拍的台灣山菊。

12.網紋野蛞蝓。

13.蛾的種類愛多，有空再查……

14.台灣百合的蒴果。

15.平原蚜蠅(斑眼食蚜蠅)，這張表情很逗趣。

16.平原蚜蠅(斑眼食蚜蠅)。

17.台灣小綠花金龜。

18.串鼻龍(毛茛科鐵線蓮屬)。

19.趁雨勢不大自拍一下。

20.小小盛開的金午時花(錦葵科)。

21.這隻體長大約30mm，看起來像陡種土蜂，雖說一動也不動，不過隔著草叢與水溝，很難靠近拍攝細節。

22.冇骨銷量紅色的果實。

被疫情遺忘了的夏季，少了夏季鮮豔的花朵，也少了蝶舞草山的滿山繽紛，只能靜待秋高氣爽的季節來臨。然而不用戴口罩上山的日子，似乎很難早日到來。需仁．2021/08/21