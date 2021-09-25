快訊

日本贈50萬劑AZ疫苗下午抵台 謝長廷送機鞠躬道謝

【黨主席決戰】黃復興對決地方組織 誰能催出投票率成勝負關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拇指山360°眺望台北盆地及101大樓！ 糶米古道+樹梅古道+和興礦坑巡禮

健行筆記 / 健行筆記阿德

糶米古道樹梅古道都位於台北市信義區，由樹梅古道可直接登上拇指山，眺望整個台北盆地及101大樓，另外德興煤礦坑和興炭坑則是當地舊時的礦坑，經過整修改善後開放提供民眾參觀的新景點。看到糶米古道這個名稱，首先就很好奇『糶』這個字該什麼唸？注音是『ㄊㄧㄠˋ』是出售米糧的意思，另有一個字是『糴』，唸『ㄉㄧ ˊ 』是買入米糧的意思，很有意思的二個字，屏東縣還有一個村叫『糶糴村』。

今日路線：糶米古道(德興煤礦)→崇德街、研究院路四段→樹梅古道→拇指山→和興炭坑，全程4.3公里，我的GPX軌跡。原本是想走走沒爬過的樹梅古道，也擔心步道路況不佳，認為由下而上應該較安全，需由研究院路四段的坑頭福德宮起登，雖有小12公車可到達該登山口附近，不過班次不多，研究後才有了此次路線的安排。交通工具：糶米古道入口位於吳興街600巷100弄，和興炭坑則位於信義路五段150巷，二處有藍5公車的[泰和公園]及[姆指山登山口]站牌，不過我是選擇去程由捷運象山站騎YouBike到泰和公園，回程則由和興炭坑走到捷運象山站。

【糶米古道】全長約五百石階，原古道建於清朝道光年間，為早期松山地區三張犁農民為了節省體力與時間集資所開闢的山間小徑，作為運送米糧之用，因此被稱為糶米古道，又稱挑米古道或米路。（資料來源：健行筆記）【樹梅古道】昔日是南港後山居民翻山越嶺至前山市集販售農產品，或採買生活用品的捷徑之一，由研究院路四段的坑頭福德宮，登上拇指山，再通往三張犁一帶。（資料來源：健行筆記）《補充：此步道路徑較原始》由泰和公園走到吳興街600巷100弄底，即可看到這個糶米古道的指引。

f5d30b3cb89925f3291df65a1dc9ecfd.jpg

ad29d7c711efa5154cad7feb56806893.jpg

來到糶米古道入口

b1f7c85c8ff6fa5bc25e018622ce084c.jpg

8c196cd5914f338a07d7e05c63f9db9c.jpg

往上走沒多久就到了德興煤礦坑：自日治時期由德興株式會社開採，戰後由林桂林等以源興煤礦名義持續開採至民國62年收坑，經大地處進行新埤溪整治後，將廢棄已久的礦坑內部進行改善。（台北市新聞稿

0590cc0201a04df518371e28084f83d0.jpg

這裏有些文史說明(照片是去年8月拍的)

7e409216c351b9ae839e00a1574e4791.jpg

1c7ad5c73afd7f925f47aac6c9850855.jpg8f0e7d8dd1ac33968e56734942fcc2fc.jpg
428fd7399b32dfc6eac33ab3529d5417.jpg69f2233d6acd49235fc71f9aebf1721d.jpg

也有糶米古道的綠起說明

811bd68bb15ce83ab1b08223809f9070.jpg

右方有座新坡嶺糶米公廟的牌樓

96c16002e9d587e7339b60ed7a7fd5e0.jpg

再來就是一連串的石階步道往上走，來到新坡嶺糶米公廟（土地公）

8dac13a979b134604ca03704f4a9f9d7.jpg

b0868cec6c4aae0d061c4e96fb3f4646.jpg

14e3f8bf48607471a52ee17917d6f6eb.jpg

若經由廟前走道左行，是台北大縱走第六段往南港山/中華科技大學方向的路線，續走石階步道往上，則是台北大縱走第六段往富陽自然生態公園的路線，續往上走，由另一個新坡嶺糶米公廟的牌樓出來

221a6201789032920226a881a60331ea.jpg

進入墓園區，下方右行是台北大縱走第六段往富陽自然生態公園的路線，取左，往樹梅古道入口坑頭福德宮

c29c68b846f525f7c49825c769f53c56.jpg

沿著崇德街、研究院路四段走，不經意的在研究院路四段這棟紅磚屋看到有一塊南港區公所製的說明：【劉厝】是南港庄早期名人劉金榜之厝…（不知這位名人是何許人也？網路找不到相關資訊）

18e09b1ca30a6fd9dddb4bef96087c7a.jpg

5e3e5dbf911bde2a594f62869b8c3a0c.jpg

來到坑頭福德宮入口

aef6c0af41faeea58685d63895f2a141.jpg

c4e20afa2244c456a8e7a574c9d58f73.jpg

坑頭福德宮：上方有斑駁的南港區公所製作說明牌，這座廟齡已超過200年

eed3159060c6024499988b92a211de66.jpg

在這裏找了一下步道路線，原來在金爐的左側草地有不明顯的小徑，遠處還有一個黃路條

d78952cf897ce807ad3173e0a7e42073.jpg

6f46382fd56b1e236a63661576b0d62d.jpg

小徑走到底就是往上的步道，是原始的泥土路徑，偶而有些石塊，這幾天都有陣雨，地面潮溼，由下而上走倒是不覺得溼滑，不過還是小心往上，戴口罩有點喘不過氣，這條步道路況跟糶米古道的石階真的天差地遠

b140476072638c330c8c04340b32dca2.jpg

3aecfffdd599bcb981f7d71ea912858b.jpg

dc353c7d17029b88802ac33d4a46d41a.jpgc021f7c4009f252d0c8071e7524fc148.jpg

看來應該少有人走這段，有些路徑都被草淹沒了！

b16a37726c51ab3af081e6755e55906d.jpg

bad17580d7a8db4b74234144a3867c8d.jpg

2cd774a7e8356cee8cf76fb4edd832be.jpg

來到觀音滴水岩洞，一大塊岩壁，內凹成大小二個岩洞，上方還有滴水形成水濂，洞內立有觀音塑像

1322a7ed270ea10aafde0a7e7fec6690.jpg

390bcec71089adc59d8178b797e92f7c.jpg

再往上走沒多久，離開樹林，前方豁然開朗，路況就好很多了！

6753aedec9453612fb6dc256a4a84335.jpg

上方就是拇指山，總算看到山友了，不過他是由一般人走的南港山縱走路線上來的

db199e044d468bf529636c2b292ef662.jpg

6a0f27b0e779eaade2938c096ff89cb1.jpg

拇指山，海拔313公尺，北市精幹點508號

2a338e77ee6057051151da72cf67e395.jpg

360°無敵展望

f8d3a84c960f8c75ebeaa73e0a5d149f.jpg

9fdee2ba8198cd27c6abe6913f2c5507.jpg

拍照、休息、欣賞這無敵視野的景緻後，小心下來，走往南港山縱走路線

137df8351a166af218230260d1f4e910.jpg

f881748a532e67a4e46265d7f828d7f1.jpg

下來後先往右去仰望拇指山，由下往上看真壯觀

119feaf7b6b164ac5ba1c57c837b07ca.jpg2212a8ce3d79ac24ed035ef1787f24b0.jpg

返回走到馬蹄形觀景台，取左往妙高台方向，到叉路時再右轉，走走看忍字碑這段路線

d10e613d046f10dee410e9410c101909.jpg

步道旁的繩索應該是新設的，大概為了推廣台北大縱走，提高步道的安全性

4776b2ddc5a4a47d43222df6372de5ed.jpg

前方右下往忍字碑

70f470d54f93cecc75a7dee51da5cba6.jpg

這段路況是下坡，有點溼滑，路況不算好，需要小心

783dd30bc1a9496ac086cfb688421723.jpg

981f43845410c7591fd66804c2f1ba53.jpg

6b12dee2556bbb5af3daf55f048d2054.jpg

續往前走到往和興炭坑的指標再左下，這段路是往下的階梯步道

99825da97d281a61b280a922ab1d82a2.jpg

6f0f85d5e4edeb59e6976730d2c2de9b.jpg

7c8327526ae39c05fac77a18710c01d8.jpg

這是南港山縱走親山步道，北台慈惠堂的登山口

066e268b649db0d1036594b2e826b8e9.jpg

旁邊就是和興炭坑：於日據時代昭和11年（1936年）設置開發，於民國54年收坑。（台北市新聞稿

e529b6a30ccc346da7778a2d1074c071.jpg

6e9f44b081f2244611b2e9c18e9fdf21.jpg22184fde5ddaccaa931a9ab460d81c09.jpg

前方有一個鐵製的螺旋梯可往下走，下方有個蝙蝠洞，還有一段仿製軌道及導覽圖

07b0134609fa5a500e3bec26299258c8.jpg

8e0188dc6605cb575ef47e18408dc676.jpg

774d516c3da4bbf709f284bd0fc098a2.jpg

e18e87605d49ac5396bd28913617c29d.jpg

結束今日古道及礦坑巡禮，走往捷運象山站。

古道 步道 公園

延伸閱讀

火攻虎頭蜂窩引發火燒山 虛驚一場海上古道封園

影／花蓮知名天空步道火燒山 遊客疏散空勤直升機馳援

汽車鏈掀漲風 牽動車市

大者恆大 資金聚焦汐科、南港商辦

相關新聞

拇指山360°眺望台北盆地及101大樓！ 糶米古道+樹梅古道+和興礦坑巡禮

糶米古道、樹梅古道都位於台北市信義區，由樹梅古道可直接登上拇指山，眺望整個台北盆地及101大樓，另外德興煤礦坑、和興炭坑則是當地舊時的礦坑，經過整修改善後開放提供民眾參觀的新景點。看到糶米古道這個名稱

北部山旅健行！金瓜石地質公園「百二崁古道」　探索神秘石頭陣＆無敵海景

氣象預報午後開始有雨，綿綿細雨裡若要登山，我和大恩不約而同想往金瓜石走，那裡的山城歲月似乎就該是這樣的天氣。金瓜石的地質公園放在心中已久，但因為距離短，真要走似乎又不過癮，所以便規劃了百二崁古道，正好

台北基隆唯一高地湖泊！「情人湖公園」湖光山色＆無敵海景盡收眼底

情人湖公園位於基隆大武崙山腰上,跟外木山的情人湖濱步道不同喔!!不要跑錯了呦 是基隆唯一的高地湖泊,湖面雖然不大,但是綠影扶疏,山光水色的湖面風光清新宜人,而且入園免門票,有吊橋,濃蔭步道,也可

疫後造訪友善百岳　台北北投「大屯山」隨走隨拍圖輯

全台自五月份開始進入武漢肺炎的三級警戒，對我們的生活造成了不小的影響。為了保護自己，也不影響他人，這陣子不遠遊，也不出門訪友，登山活動暫停，頂多就維持戴著口罩往住家附近山間產業道路健走，一來產業道路比

疫情下的美麗曙光！大屯山之旅　親子踏青景點必訪

疫情下的美麗曙光-大屯山之旅近鄉情怯的小百岳之旅七星山與大屯山雖然離住家不遠，但卻是我們北北基宜蘭地區唯二尚未造訪的小百岳。原因不外乎是對人潮車潮的害怕，便一直將造訪這二座小百岳的旅程向後遞延。此行終

台灣百大必訪步道／山景市景一把抓！台北3座親民百岳　軍艦岩沿途景致極佳

走台灣百大必訪步道收集台北市徽，由高木義幸設計，以台灣高山松葉為形，對稱設計的「北」字。 ✦ Top 5 金面山親山步道 ✦健行路線：捷運西湖站下車→環山路段136巷登山口→大岩壁→論劍亭→剪刀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。