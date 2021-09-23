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偷渡大逃抓！美墨邊境「難民獵捕」大衝擊寫真

台灣百大必訪步道／山景市景一把抓！台北3座親民百岳　軍艦岩沿途景致極佳

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走台灣百大必訪步道收集台北市徽，由高木義幸設計，以台灣高山松葉為形，對稱設計的「北」字。

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Top 5 金面山親山步道

  • 健行路線：捷運西湖站下車→環山路段136巷登山口→大岩壁→論劍亭→剪刀石山→重陽亭→華山亭→清代採石場。全程3公里。來回6公里。
  • 交通：雙向進出。以大眾交通工具為佳。也可以來回走。
❶「環山路一段136巷登山口」搭捷運西湖站捷運二號出口，直走，136巷登山口有棵大樟樹，旁邊有條小溪，溪水從陡峭岩壁流下形成一個小瀑布。沿途是連續上坡的石階及岩石路，中間有段大岩壁。有三座涼亭「華山、重陽、論劍」...山頂巨石錯落...。開始是平緩的木棧階梯，可以輕鬆走...。傳說中的「大岩壁」。只有短短數分鐘就結束，原本帶了棉質手套，才想說要拿出來用。還沒來得及拿出來，就爬完了...。傳說中的「剪刀石山(M258)」到了...。因地質中的安山砂岩含石英成分，當太陽照射時遠望金光閃閃，故稱「金面山」。
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Top 6 金包里大路(魚路古道)
  • 健行路線：擎天崗遊客服務中心→金包里城門→獅子望圓山→百二崁→土地公廟→憨丙厝地→許顏橋→上磺溪→許顏橋 →憨丙厝地→土地公廟→百二崁→獅子望圓山→福德祠→擎天崗遊客服務中心。單程3.7公里
  • 交通：雙向進出，以大眾交通工具為佳，也可來回走。

「金包里城門」從捷運劍潭站搭 小15公車 至擎天崗遊客服務中心

「上磺溪」從捷運劍潭站1717台北─金山皇家客運 到上磺溪站

穿越時空遇見「你」

今，假日踏青古道卻是前人生活日常必經之路。也曾因八煙梯田倒映著天色絕美「水中央」而聲名大噪。但，八煙封村後，那藍天與白雲的絕美景色停留在記憶裡。途中的那座小小土地公廟依然默默地守護著這條古道上曾經居住或經過的人們。古道的美麗與哀愁只有山岩上的苔蘚、滿山的白背芒知曉。「金包里大路」這條大路不同時代都肩負著各種不同的運輸功能。曾經是婚姻路、狩獵路、河南勇路、日人路、硫路、茶路與牛路...。記憶會淡忘，歷史會過去，古道上的曾經與傳奇，好似重新活了起來；當年擔魚人穿越山林看見海的喜悅，依然深深撼動旅人的心。離開快節奏的都市繁忙日常，往郊山感受自然給予純粹悠閒、寧靜。來趟感知之旅，身心靈都得到治癒。

新的金包里大路城門...「抗日游擊山寨地」，當時的石砌矮牆，已不復見。眼前的高聳城門，是陽明山國家公園重建的。日人路：寬六尺之大路， 採迂迴路線，路線較為平緩，稱為「日人路」，又因可拖砲車，故又稱「砲管路」。大自然的鬼斧神工 - 獅子望圓山...。我好像沒有慧根。要很有想像力，要很努力加上用力的看...。再配上解說圖來看。你看出來了嗎？百二崁：昔日從大石公往上坡路段舖設了120階，所以稱為「百二崁」。這段百二崁也是古道最陡的一段路..。大石公：日本人曾在這裡實施保甲制度，要求每戶人家必須舉派一名壯丁從事義務勞動服務，也就是整修鄰近的道路。當時以大石公為界，大石公以南的路段由草山、山豬湖一帶的人負責修繕，大石公以北的路段則由金包里的人負責。(資料介紹)從大石公到車埕這一段路，樹蔭濃密、小橋流水、番坑瀑布，行走其間很適合停留閉上眼、深呼吸，做自然的身心靈療法。憨丙厝地：就是俗說的「柑仔店」，白話一點就是現在小七啦。提供往來的旅人再出發的補給站(賣草鞋、糕點、簡易器具)。許顏橋：由茶商許清顏先生自費興建的石拱橋，橫跨上磺溪。「擔茶路」的由來，擔茶人從清晨起從金山出發，挑的粗茶，要趕在4點前送至士林茶市買賣。台北茶行再製成、包裝外銷。因為行走在上磺溪上方過溪途中會濺到水，以致茶葉損失傷。車埕：路邊一小座石灶，是當年礦工煮飯、用餐的地方。離開快節奏的都市繁忙日常，往郊山感受自然給予純粹悠閒、寧靜。來趟感知體驗之旅，身心靈都得到治癒。

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穿越時空之旅結束。記憶會淡忘，歷史會過去，古道上的曾經與傳奇，好似重新活了起來；當年擔魚人穿越山林看見海的喜悅，依然深深撼動旅人的心。

Top 7 軍鑑岩、丹鳯山親山步道

  • 健行路線：捷運唭哩岸站→陽明大學登山口→大學亭→軍艦岩→打印台→照明禪寺→丹鳳山→中和禪寺→福安宮→硫港路、三合街→捷運奇岩站。全程5.7公里
  • 交通：雙向進出，以大眾交通工具為佳。
❶「陽明大學登山口」捷運唭哩岸站，下車沿著東華街步行在立農街口轉入陽明大學❷「福安宮登山口」捷運奇岩站，下車沿三合街左轉磺港路右轉公館路抵達福安宮此健行路徑走來輕鬆，除了軍艦岩是網美打卡的熱點外。其實沿路還蠻美的，可眺望面天山、向天山、淡水河、大屯群山、七星山、紗帽山、台北盆地、觀音山...不論是山景還是市景都很棒。最重要的是交通非常方便，只要搭捷運就可以到。
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曾經也是網美拍照打卡的熱點。但好景不常，丹鳳字無緣見，加上登山口被封。獨留這隻斑駁的鳳凰依然非常盡責的站在這裡。台灣百大必訪步道｜台北市 (上)

登山 古道 步道

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