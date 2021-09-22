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台灣百大必訪步道／台北4座百岳綠油油好療癒　公共交通能到

健行筆記 / 健行筆記Chin天天異想世界

走台灣百大必訪步道收集台北市徽，由高木義幸設計，以台灣高山松葉為形，對稱設計的「北」字。

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抬頭看看天空爬山時，不知覺會低著頭緊盯著雙腳往上爬。爬累時，停下腳步抬頭望望，重巒疊嶂的群山，滿山隨風擺動的箭竹林、芒草，高處，湛藍的天空中，白雲悠悠。抬起頭，看看那廣闊無垠的天空，讓視野更為開闊，當心思變得淡然，那個曾經的疲憊與害怕，己去無踪。

 Top 1 七星山主、東峰

  • 健行路線：小油坑遊客服務站→七星山主峰→七星東峰→教育台電塔→夢幻湖→冷水坑登山口。全程5公里。
  • 交通：雙向進出，以大眾交通工具為佳。「小油坑與冷水坑」的差別，冷水坑陡上坡路段多，小油坑緩上坡路段多
❶「小油坑」捷運北投站搭公車到陽明山公車總站轉乘108遊園公車至小油坑。❷「冷水坑」捷運北投站搭公車到陽明山公車總站轉乘108遊園公車至冷水坑。每次由「小油坑」登七星山，習慣在山腳下感受一下大自然的生命力，噴氣孔冒著熊熊白煙，空氣中瀰漫著濃濃硫磺味，大地正在呼吸著。從小油坑公車站牌旁的小徑起登，開始沒多久，回頭望可見竹子湖頂湖的美麗景色。上山路為石階陡坡，慢慢走...拍拍照...欣賞沿途美麗山谷，路上隨時會飄來陣陣硫磺味，還可看到裸露的岩層冒著白煙熱氣。白背芒在陽光照射下白色絨毛狀花穗佈滿山頭，在藍天的襯托下，隨著風陣陣吹拂搖曳生姿，一波波的浪花十分可愛，隨手一拍都是明信片般的美景。好天氣，健行途中回望竹子湖、頂湖、大屯山的美麗景色，欣賞沿途美麗山谷。路途偶爾飄來陣陣硫磺味及絲絲白煙熱氣。

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 Top 2 

象山親山步道

  • 健行路線：捷運象山站→信義路五段150巷22弄→靈雲宮→六巨石→逸賢亭(象山頂)→打印台→永春崗平台→一線天→永春亭→靈雲宮→捷運象山站。全程2.3公里。
  • 交通：捷運信義線象山站。健走路線，O型一圈。
象山步道登山口，不囉唆直接階梯侍候，不過這階梯還蠻工整的啦，除了陡一點，沿途兩旁還有座椅可以歇歇腳...。不一會兒就出現左右分叉點，右邊是陡上階梯直達網美最愛的六巨石，左邊則時比較和緩階梯到一線天。今天選右，一路陡上直達六巨石。路旁的意象字型坐椅好可愛哦！沿路都有貼心的標語，讓爬到一半想放棄的你會心一笑「站在半路，比走到目標更辛苦」...。緊貼岩壁而建的象山步道，在群樹環繞之下回望來時路，起伏的步道有種孤寂之美...。「一線天」：兩旁佈滿青苔的岩壁 - 一線天入口。一線天其實也沒有很窄，一般人的體型應該都過得去啦！

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 Top 3 大屯群峰步道
  • 健行路線：大屯山主峰登山口(鞍部)→大屯山主峰→大屯坪→大屯南峰→大屯西峰→面天坪→清天宮。全程5.8公里。
  • 交通：雙向進出，以大眾交通工具為佳。三座高度差不多的山，不論你從那一邊開始，爬升多少就下降多少，差別只是下階梯多還是下土徑石頭路多。如果不想下階梯的建議從百拉卡鞍部開始。同時，回程在清天宮搭公車比在二子坪搭公車容易。
❶「清天宮登山口」，可於捷運淡水線北投站 搭 小6公車。❷「百拉卡鞍部登山口」捷運淡水線北投站搭230到陽明山總站轉108遊園公車到鞍部下車。從大屯山主峰到鞍部氣象站，先是稍平緩的路段，接下來…就是…無止盡下坡的石板階梯…階梯…還是階梯，山徑兩旁的箭竹林及芒草非常盡職的長好長滿，幾乎掩蓋了山徑。有如下了三座沒有轉彎的101樓梯。直峭陡下的石階，是早期森林防火線。等鑽出芒草，往前望去可見高處位於山腰的涼亭、回頭望，則可見對面的小觀音山。在山腰的涼亭歇歇腳、拍拍照。觀景平台，視野佳，飽覽群山環繞的台北都會區景觀。東邊眺望七星山、往南鳥瞰大屯南峰、西峰、淡水河口。是著名的「大屯夕照」、「大屯雲海」的最佳觀景點。大屯主峰，標高1,092公尺，為一錐狀活火山。剛才誇讚的老天，又給我開了個玩笑。就在踏上主峰的同時濃濃雲霧襲來...。大屯南峰，標高959公尺，芒草漫漫...黃土路，視野佳，無任何遮蔽物。往大屯山主峰的民航局助航站前進，無止盡上坡的石板階梯...。大屯西峰，標高980公尺，頂上巨岩散落，山頂景色寬廣、高遠遼闊(可見二個山形渾圓座山 - 面天山、向天山)。雲霧迷漫是日常的山頂，今天運氣好，淡水河都清淅可見。大屯山南峰至西峰，山勢陡峭，土徑濕滑，需攀繩陡上陡下，是此路線較挑戰的路段。離開南峰後，路段漸漸平緩而下，但路面依舊泥濘難行、有點滑。

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✦ Top 4 陽明山東西大縱走

  • 健行路線：風櫃嘴登山口→頂山→石梯嶺→擎天崗山東峰→竹篙山→擎天崗→冷水坑遊客服務站→七星山東峰→七星山主峰→小油坑遊客服務站→百拉卡鞍部→大屯山主峰→大屯南峰→大屯西峰→面天山→向天山→清天宮登山口。全程23.8公里
  • 交通：雙向進出，以大眾交通工具為佳。
❶「風櫃嘴」在劍潭捷運站搭市民小巴一號，班次不多。(固定班次，劍潭站發車時間06:10、10:10、13:10、15:40、17:30) 到風櫃嘴開始。建議可搭到聖人橋踼30分鐘左右的柏油路到風櫃嘴。結束時，在清天宮公車比較多。❷「清天宮」可於捷運淡水線北投站 搭 小6公車。但時間要算好，不然，結束時，錯過可是會等到天荒地老。另，建議可繼續往下走到聖人橋，巴士選擇會比較多。最硬的一條路線，更難的是交通，要搭市民小巴1號比登天還難。此路線其實就是「七星山主、東峰」+「大屯群峰」前面再加上一段「風擎古道」，後面再加上「面天山、向天山」。聽說可比擬玉山單攻。體力不足或時間不夠建議分二次完成。以小油坑為界。也就是「風擎古道」+「七星山主、東峰」。「大屯群峰」+「面天山、向天山」。

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前半段「風擎古道」草原祕境及古道幽境 從擎天崗至風櫃嘴，沿路景色不斷變化，就是森林草原不斷交互進行著，因山路迎向東北季風，沿途以芒草為主。在風中搖曳生姿。宛美清境的大草原，四周山巒環繞，大小草原錯落其間，古道芒草景觀，基隆嶼、台北101清晰可見，柳杉林間空氣清冷芬鮮，草原潌地水池牛群低頭享美食。陽明群山、大屯山、七星山、小觀音山…。

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未完  待續...台灣百大必訪步道｜台北市 (下)

步道 登山

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