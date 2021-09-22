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台灣百大必訪步道／台北4座百岳綠油油好療癒 公共交通能到
走台灣百大必訪步道收集台北市徽，由高木義幸設計，以台灣高山松葉為形，對稱設計的「北」字。
抬頭看看天空爬山時，不知覺會低著頭緊盯著雙腳往上爬。爬累時，停下腳步抬頭望望，重巒疊嶂的群山，滿山隨風擺動的箭竹林、芒草，高處，湛藍的天空中，白雲悠悠。抬起頭，看看那廣闊無垠的天空，讓視野更為開闊，當心思變得淡然，那個曾經的疲憊與害怕，己去無踪。
✦ Top 1 七星山主、東峰 ✦
- 健行路線：小油坑遊客服務站→七星山主峰→七星東峰→教育台電塔→夢幻湖→冷水坑登山口。全程5公里。
- 交通：雙向進出，以大眾交通工具為佳。「小油坑與冷水坑」的差別，冷水坑陡上坡路段多，小油坑緩上坡路段多。
象山親山步道 ✦
- 健行路線：捷運象山站→信義路五段150巷22弄→靈雲宮→六巨石→逸賢亭(象山頂)→打印台→永春崗平台→一線天→永春亭→靈雲宮→捷運象山站。全程2.3公里。
- 交通：捷運信義線象山站。健走路線，O型一圈。
- 健行路線：大屯山主峰登山口(鞍部)→大屯山主峰→大屯坪→大屯南峰→大屯西峰→面天坪→清天宮。全程5.8公里。
- 交通：雙向進出，以大眾交通工具為佳。三座高度差不多的山，不論你從那一邊開始，爬升多少就下降多少，差別只是下階梯多還是下土徑石頭路多。如果不想下階梯的建議從百拉卡鞍部開始。同時，回程在清天宮搭公車比在二子坪搭公車容易。
✦ Top 4 陽明山東西大縱走 ✦
- 健行路線：風櫃嘴登山口→頂山→石梯嶺→擎天崗山東峰→竹篙山→擎天崗→冷水坑遊客服務站→七星山東峰→七星山主峰→小油坑遊客服務站→百拉卡鞍部→大屯山主峰→大屯南峰→大屯西峰→面天山→向天山→清天宮登山口。全程23.8公里
- 交通：雙向進出，以大眾交通工具為佳。
前半段「風擎古道」草原祕境及古道幽境 從擎天崗至風櫃嘴，沿路景色不斷變化，就是森林草原不斷交互進行著，因山路迎向東北季風，沿途以芒草為主。在風中搖曳生姿。宛美清境的大草原，四周山巒環繞，大小草原錯落其間，古道芒草景觀，基隆嶼、台北101清晰可見，柳杉林間空氣清冷芬鮮，草原潌地水池牛群低頭享美食。陽明群山、大屯山、七星山、小觀音山…。
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