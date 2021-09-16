台北親民步道收口袋！新亮點黎和生態公園起登，串聯市郊3座公園及山頭

防疫尚未降級，外出仍需戴口罩，氣象報告有可能下雨，天氣陰陰的，選擇市郊附近不會太長的步道走走。今日要走的黎和生態公園是於109年8月才落成的新景點，最上方平台有一條小徑可接富陽自然生態公園，再轉往中埔山/東峰再返回到福州山公園，最後由富陽自然生態公園入口(富陽街)出來，全程3公里，我的GPX軌跡。黎和生態公園現址原為大安第8公墓及山坡地老舊聚落，台北市政府經墳墓遷葬、違建拆遷、私有土地徵收等作業後規劃興闢而成的生態公園，園區內還設立「時光迴廊」紀念前人在地生活點滴。

搭公車在麟光站下車，旁邊就有指標往黎和生態公園，也可以搭捷運在麟光站下車，走一小段馬路(約400公尺)到巷道口。

前方就是黎和生態公園的入口及導覽指引

公園內的主線道是緩坡的木棧道，也可以選擇階梯捷徑往上走

回頭還可以看到文湖線捷運，上方也可以眺望臺北101美景，對面則是墓園內的崇德寺，展望佳。

在此等候捷運通過隧道

沿途及最上方的平台都可以遠眺101大樓

最上方觀景平台邊是通往富陽自然生態公園的小徑

進入富陽自然生態公園，走往戀戀蟬聲休憩區

再往福州山公園方向前行

富陽自然生態公園步道上的軍事碉堡

上方步道出口，右行為福州山，左行為中埔山/東峰，取左

這段是中埔山步道，也是台北大縱走第六段的一小段，還算平緩好走，沿途也有指標指引

來到一座涼亭，要經過涼亭由下方左側步道前行，地圖顯示涼亭前方的步道也可以通往中埔山東峰，不過後段是陡上的拉繩，前次走台北大縱走第六段時走了一段，看看實在有點陡就放棄返回到涼亭（照片是回望）

這是經過涼亭由下方左側步道，有指標指引

來到一處十字叉路，左上是台北大縱走第六段的路線，右下是可走往福州山，直行到中埔山，取直行

往中埔山的山徑較小，有段石階稍陡且狹窄，遇見山友由上而下要稍微等候一下才能錯身而過

來到中埔山，海拔139公尺，北市三角點79號

續往中埔山東峰前行

來到叉路，左下是回福州山的路，也是剛剛經過十字叉路的左上路線，續直行

中埔山東峰在此棚子前方，取左

中埔山東峰，海拔137公尺，有顆無名基石，前方可遠眺101大樓

返回到叉路口，右下

回到十字叉路，右行及直下皆可到福州山公園，取直下，走右側的階梯步道往下，不知這陡下的產業道路設立的目的為何？實在很陡，應該難以行車吧！

往下望 往上看

往下走右側有二條叉路皆可走，由第二叉路右轉走產業道路，再接回往福州山的步道

開始下雨了，雨勢不小，還好這段步道平緩，撐傘沒問題！來到不遠處的福州山公園，雨已停了．福州山公園內共有四處涼亭可供民眾休憩，這裏是3號涼亭，前方平台是福州山，海拔105公尺，無基石，前方視野非常遼闊，可以遠眺台北地標 101大樓。

烏雲密佈的101大樓

由4號涼亭右側步道，往下走往富陽自然生態公園