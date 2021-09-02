綠油油仙境！逆行桶後越嶺古道　清澈溪流、瀑布美翻

桶後越嶺古道起自烏來孝義村，沿桶後溪向東偏南而行，至烘爐地山與小礁溪山間之鞍部越過雪山山脈至宜蘭的礁溪，全長6.8公里，與哈盆越嶺、福巴越嶺三條古道並列為烏來山區泰雅族人打獵遷移的三大重要古道，也是少數全程有溪流作伴的山徑，沿途隨處可下切溪谷，親水性極高。

▲桶後林道欣賞蜿蜒清澈的桶後溪流之美人們形容桶後步道是「人間天堂」，不至桶後，不知台北溪流之美。桶後溪天生麗質，水流清澈，桶後林道循著山腰彎繞而行，林道貼近桶後溪溪畔，時而可見清澈溪流淺灘。沿溪則有多處攔沙壩阻隔溪水，形成一幕幕水簾瀑布。溪谷兩岸則見巨石峭壁，林道2.6K處有一桶後瀑布，高約四層樓，瀑布自懸崖奔騰而下，氣勢磅礡。9.5K處，桶後溪在此以180度大轉彎(地質學上稱之為牛軛地形)，形成極美的白色沙洲，淺淺溪底細小礫石，在陽光下，閃閃發光，清澈晶瑩，其景象彷彿來到天堂。

▲桶後溪清澈的溪流可媲美合歡溪谷

▲林道2.6K桶后瀑布

▲林道9.5公里處，桶后溪在此做了180度大轉彎，地質學上稱之為牛軛地形

▲林道11k攔砂壩

行程規劃7:09板橋火車站(272自強號) →9:08礁溪火車站(誤點20分，搭張大哥接駁車)→10:06小礁溪→10:23登山口→10:41鞍部乾溪谷→10:55鞍部越嶺最高點→11:51下切溪谷(用餐)→12：30高繞起點→12:50小瀑布→14:00小礁溪山登山口→14:23桶後登山口→14:30（漫步12K桶後林道）→17:20孝義檢查哨(接駁車)→18:00烏來公車站(搭公車)→18:30新店捷運站

▲圖取自Tony自然人文旅記

逆行的理由

如果從烏來端順行到礁溪端後會發現終點什麼都沒有，也沒有任何展望，只有一塊小小的空地可以停兩台車，那不是會覺得很瞎嗎？走了老半天就只是來看一根6.8k的木樁而已，一定會很@*&。反之，如果逆行的話，走到終點將會有風景優美的桶後溪在等著你，那才有越嶺的FU。 順行到了宜蘭礁溪，回程就算搭葛瑪蘭一樣要忍受國5假日北上塞車之苦，逆行回程由烏來搭公車到捷運新店站，則只需要30分鐘，可以省去回程的舟車勞頓。

▲碧綠清澈的桶後溪在西南風陰影下的出發

八月上旬在怪颱盧碧(或TD-13W)引進西南氣流的影響下，雨炸全台幾乎一個多星期，好不容易等到太平洋高壓西伸，天氣回復到典型的夏季氣候，大氣相對穩定，立馬安排疫情降為二級後的首登，以高度落差不大的桶後越嶺古道來讓塵封已久的手腳，恢復記憶。（不過行前查詢氣象預報桶後地區中午以後的降雨機率100%，午後雷陣雨的壓力仍是如影隨形的籠罩在每個隊友心裡）

▲在火車上看見龜山島，放下了些許忐忑的心

▲接駁車上望見即將起登山頭的烏雲（心裡又開始不安了起來)

▲桶後越嶺礁溪端里程木椿

▲因為火車誤點了快半個小時，起登時已10:06分桶後越嶺古道依景觀的不同可概分為三段：第一段桶後林道：烏來孝義至桶後保線所吊橋、第二段自然山徑：桶後保線所吊橋至小礁溪山與烘爐地山之間的鞍部、第三段產業道路：小礁溪山與烘爐地山之間的鞍部至小礁溪。

▲出發啦~~

▲因為連日午後雷陣雨讓這段產業道路部分路段泥濘難走

▲登山口附近的解說牌

▲步道封閉太久，路徑上雜草叢生

▲桶後溪源頭，以前是乾溪溝

▲進入小溪溝後右轉走一小段水路(正常應該是乾溪溝)

▲於此接上左邊山徑

▲接上山徑緩步爬升至鞍部越嶺點

▲古道於烘爐地山與小礁溪山間之鞍部越過雪山山脈10:55行至步道至6K越嶺最高點結束第一段旅程，可以感受荒野越嶺的蕭瑟寂寥及翻越雪山山脈的成就感。越過此鞍部後，接著步道開始緩步下切至桶後溪，進入此行第二段如天堂般的桶後溪原始山徑。

▲越嶺後開始緩步下降

▲令人驚艷的水腳鴨秋海棠

▲水鴨腳是台灣原生的秋海棠屬植物，主要生長於低海拔至中海拔地區林下陰涼潮溼的路旁、土坡。

▲一小股清泉奔流

▲樸實的枕木步道11:50下切至桶後溪谷，在步道旁發現一處青潭，分外寧靜幽謐，宛如人間仙境，大伙在此歇下腳步，拿出午餐來補充體力，也補捉這難得的溪流秘境之美。

▲青潭秘境

▲邱董說要聆聽大自然的樂章

▲在此拿掉口罩，隔開社交距離用餐

▲來到桶後溪畔，隨處可見碧綠清潭，美如仙境

▲接著步道沿溪而行

▲4.5K至5K間有一越溪點，水深要小心通過。

▲進入一段柳杉人造林中，此時居然有短暫陽光曬落林間，真是名符其實的綠光森林。

▲小瀑布

▲步道沿線生態工法－砌石駁嵌

▲一路沿溪行，兩側群山綠帶夾道、桶後溪河景藍帶沿途相伴

▲桶後越嶺古道木棧橋

▲高繞路段起點

▲高繞路段（界於1K至2.5K之間)

▲攔砂壩

▲石板橋

▲桶後越嶺道烏來端登山口14:20來到烏來端登山口，步道至此結束第二段旅程，開始進入最後一段12公里的林道。桶後林道景色優美，其實不輸前段如人間天堂般的桶後越嶺古道，只是路程有點遠，踢完林道腳底筋膜有點隱隱作痛，但也因為慢行，才能細細品味這條林道幾個鮮為人知的秘境景點，也因為林道未開放，讓桶後變成冷門路線（本日除了我們只有二隊，外加一位獨攀大大，總共大概10人），是非常適合防疫期間造訪的優質路線。

▲桶後越嶺道烏來端登山口

▲林道的前端烏來到孝義為台9甲省道，過去道路計畫中是「新北橫公路」，然因孝義到宜蘭員山路段是翡翠水庫集水區以及台北市用水的重要來源，在環境保護的前提下，已經在2014年公告解編。

▲高約４層樓的桶後瀑布

▲桶后溪在此以180度大轉彎，形成極美的白色沙洲

▲17:20終於位林道1K處的孝義管制哨，搭上接駁計程車，18:00回到烏來公車站趕上公車。

▲下過雨後的烏來吊橋，河上飄著一層薄薄的煙霧。

【接駁資訊】

礁溪端 張先生 0919-901551 2000元/7人座 烏來端 顏小姐 0921-880652 500元/計程車

【航跡參考】

【原文出處】