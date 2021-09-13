徜徉竹林之美！南投水里小百岳「集集大山」雲瀑成驚喜

集集大山位在南投水里鄉， 集集、中寮、水里三個鄉鎮的交界處山頂處有顆編號1135二等三角點海拔1392公尺， 編號50小百岳之一。

依舊考量疫情期間， 我們還是選擇了較為冷門的山域~集集大山， 這還是我的初體驗。

投131鄉道，經車埕往大觀發電廠的方向

這天從台中出發， 隨著導航， 一路經過了水里的車埕，先是來到了~車埕休閒農業區的木馬道遊客中心遊客中心位在投131鄉道道路左轉的右側 (高山巷) ，路旁則有紅色木牌~集集大山的指標， 來的早些， 沒瞧見遊客， 這裡有提供洗手間， 大約休息了10分鐘

出發前上網查了資訊， 有提及產業道路路況狹小，趁著在遊客中心休息的時候， 也再跟服務人員詢問路況提及約4.5-5公里的山路， 道路狹小， 路況不佳， 也建議我參考一下遊客中心前的路線圖。

於是， 我們在忐忑的心情下， 一路前進。 集集大山有兩條路線，一是直接開車(產業道路) 直抵集集電視轉播站，約三分鐘就可抵達三角點這一段產業道路， 據說也是自行車人士的挑戰路線， 但這樣就沒有爬山的樂趣。 於是我們走了第二個選擇從木馬道遊客中心開車約5公里的路程， 來到孟宗竹林區，這裡約可停些許車輛， 產業道路有讓我開到心驚膽戰的感覺， 除了道路狹小， 還有些落石擔心車底， 不敢開快， 幸好期間也只遇到一部下山的車輛。 (道路真的狹小)

停好車， 著裝後， 開始出發， 沿著竹林前進

走沒多久， 開始起霧

沿著緩上坡的土徑， 欣賞著竹林之美， 空氣中有著清新感再加上有些霧氣， 讓人有身染滿滿芬多精的暢意

途中經過的紅磚小屋， 不知有何用處

再度進入整片竹林區

這是除了登山口的另一個(集集大山)的指標， 在此之後從竹林接續到產業道路上一路都沒再看到指標， 所以要留心比照手上的離線地圖

幸而在竹子上也發現了登山布旗可能有些雲霧， 再加上陽光無法穿透10點的竹林， 顯得太過幽靜.....

離開竹林區後， 步道接續了土徑， 霧...也更濃了

緩上的土徑， 有些狹小，部分路段的邊坡還有些路面流失的現象還好圍上了繩索， 我和璇， 閒聊之際， 也彼此叮囑

步道的開闊處， 遠望之處， 應該是明潭壩

步道上相當多的落葉， 感覺有些~人煙罕至

行至電塔， 霧氣更濃， 心中有些耽慮....會不會要下雨了??

過了電塔後的土徑上有些陡， 有些濕滑， 雜草滿多的

然後， 真的飄雨了， 穿上了雨具， 瞬間的天氣， 彷若來到了近傍晚的錯覺

從登山口起走後， 一直來到車埕步道與產業道路的岔路口， 我們平穩地走著， 雖然中途下了雨但有備而來的裝備， 倒也沒讓我們多擔心。

產業道路因起霧， 讓能見度也只有約百公尺

我們在步道沿路幾處都看到了 蜘蛛網 不規則的形狀， 朋友還誤以為是~阿飄...總之， 東瞧西看的我們沒有因突來的陣雨， 壞了山行路的心情

出發後的1.5小時， 我們來到山頂處

這處紅色捲欄，雖然是關閉的， 可以右側進入

1986年闢建的電視轉播站、國立教育廣播電台南投轉播站，是為了改善附近鄉鎮電視收訊問題

三角點就位在轉播站的左前方， 我們一度還不確定可以從紅捲門旁進入

而在未進入轉播站前有兩處竹涼亭， 設置了石桌椅， 雖然竹子上繫了不少登山布條不知是否疫情的關係， 影響了上山， 這天自始至終， 就我們兩人拍完認證照片後， 我們在涼亭處， 午餐， 休憩， 也等著雨能停歇

集集大山氣象轉播基地台

半小時候， 準備離去之時， 我們先轉另一側的~觀景台， 觀景台四周清楚的標示， 東南西北的各個名山視野遼闊可透視日月潭、及濁水溪沿岸市區，以及玉山山脈、中央山脈等等可惜大霧之下， 甚麼都看不清， 只剩吹得震響的風....

返程路上， 就在我們歡喜， 雨停了.....忽然眼前佈滿落石的路面， 我喊著~快步離開...我和璇小跑步著，遠離後拍下了這張有些心驚的照片可以肯定的是， 上山之時， 還未見落石我們還在產業道路上遇上一輛上山的車輛此時心中也不禁鬆口氣， 幸好， 我們不是開車上轉播站....

但~心驚過後， 許是微微放晴的天空， 忽然出現了雲瀑短短百公尺的距離， 就這麼剛剛好的時間， 流動著， 太讓人驚艷了，

再從產業道路接續車埕步道， 也因前一會下了場雨步道更顯濕滑， 山徑愈發覺得亦步亦趨....

順利的回到竹林登山口， 往返都沒遇上人， 這天總共遇上三部車， 一是上山途中會車， 二是在前進轉播站的產業道路上三則是我們回到登山口， 預備離開之際， 從另一側的竹林區駛來與我們錯身而過....

集集大山， 距離， 難度一般， 部分路段會因雨後更顯濕滑，得特別留意借助拉繩可增加安全性。 有如走入武俠劇中的孟宗竹林場景最迷人， 突然的落石與驚豔的雲瀑讓這天的山路小徑， 充滿驚險的生動與樂趣即使無緣 登臨山頂瞭望台 ， 一覽壯麗景色我們卻帶回了洗滌心靈的舒活 ^.^

城市漫遊。 gina

文章出處:集集大山~相簿