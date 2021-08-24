揭開新台幣500元的神秘面紗！遠征「大霸群峰」風景美呆

跟著 Amanda Lee 於 2020-10-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 16 個景點，其中包含 大霸尖山登山服務站、大鹿林道、17K捷徑岔路。 IG:amanda_stw

第 1 天

大霸尖山登山服務站 | 幾秒

準備遠征60K一睹大小霸的美🧏🏽‍♀️

大鹿林道 | 4 小時

靜止在21K的林道上，鳥鳴不絕於耳，葉子緩慢地隨風飄落一地，閉上眼睛感覺眼皮與眼球的微小觸感、那溫暖而微弱的光線讓眼前的黑暗多了些明亮，看不到但它著實存在著。 在上山吃飯隨口問了大哥，21K林道以後有可能會有接駁車嗎？但第三天回去的路上竟然有點捨不得離開這條大鹿林道。 大自然真危險，迷人的危險。 #大鹿林道 #好想給燒聲的鳥一鍋枇杷潤喉膏

17K捷徑岔路 | 10 分鐘

走了17K的林道，來到了岔路口。 可以選擇走2K陡下的捷徑，或是走正常平緩的4K抵達山莊。 看到可以省下2K的路程我們當然是毫不猶豫的陡下去😎 而岔路口剛好有一個大石桌、石椅可供人休息、吃午餐。 我的隊友中有兩位只要一撞見這種天然的大平台都不會放過小睡一下的😅 無法說睡就睡的我就這樣默默看著睡得香甜的他們，吃著行動糧投以羨慕的眼神。

馬達拉溪登山口營 | 1 小時

終於到了吃中餐的時間🤤❤️ （爬山真的很容易餓，所以不要覺得爬山會瘦很多，我完全沒感覺。） 我們到了橋下準備用餐，這裡上有橋可遮陽，前有溪水可取水，是一個非常適合野炊的地方。 大部份的人會選擇前面有經過的一個東線瀑布或是在這裡野炊，東線瀑布下去比較陡峭一點，但風景相對好很多，看著瀑布享用午餐也是一個好選擇。

九九山莊 | 11 小時

現在住山屋還不算很冷，這次帶的輕羽絨只穿到一次，但還是要依照個人需求添加衣物，千萬不要著涼了。 這是我爬山以來第一次搭伙，吃著揹工辛苦揹上來的食材，心裡只有滿滿的感激，他們揹的重量都是我們負重的兩倍起跳，真的真的是一份很吃體力的工作，很辛苦，因為有他們才能在山上吃到三菜一湯這種組合啊，謝謝你們，辛苦了💙🥺

第 2 天

九九山莊 | 幾秒

凌晨兩點半起床 三點起登前往大小霸！

大草坪 | 30 分鐘

：不曉得中霸坪的視野會不會比較好？ ：我覺得這裡已經很美了。 到中霸坪之前的大草原，是我們看日出升起的地方，還記得遼闊的草原上冷洌的風不斷地吹，穿戴上保暖衣物後終於可以專心欣賞眼前的美。 日出派還是夕陽派？ 我根本選擇性障礙。 #騙人上山的日出

中霸坪 | 30 分鐘

這裡就是傳說中500元鈔票的拍攝地點！ 因為我們的隊長有點呆把500元鈔票放在山屋忘記拿，但是台灣就是有人情味！ 500元鈔票問了一下旁邊的山友就借到了 （雖然缺了一小角🤣） 我們就這樣在中霸坪跟著世俗的腳步一起和鈔票、大小霸山頭拍了照，有朋友問我，我和鈔票的合照別人看得懂意義何在嗎？這種時候人臉才是重點吧🧏🏻‍♀️

大霸尖山 | 15 分鐘

她的震撼，只有親眼目睹才能感受

小霸尖山 | 1 小時

小霸尖山的地形完完全全是我的山！ 攀岩 拉繩 手腳並用上山下山 但相較於玉山東峰這個算是它的1/10難度🤪

伊澤山 | 20 分鐘

這個山頭是差點害我們友誼小船翻覆的山頭。 因為聽大家說走上來只要15分鐘 我們索性把包包丟在半山腰，上去後遇到山友，山友說有一條捷徑可以省一大圈，我們開始想說那誰要下去把包包拿上來，原本想說猜拳決定，但我覺得我 輸不起 到時候一定又賴皮 （這時候就很了解自己個性🤣） 後來還是決定大家一起走原路回去 但，就在我們休息了快半小時時，遇到剛剛那些走捷徑的山友，他們居然比我們慢了近半！小！時！ 所以說，選擇好好維持友情，不讓友誼小船翻覆是正確的選擇😜

九九山莊 | 11 小時

：待會要去打網咖嗎？ 上次說出這句話是國中放學後去網咖和同學打CS的時候，但九九網咖還有夕陽和雲海相伴，這叫人怎麼能專心呢？ 雲層由薄轉厚，罩上一層雲霧的山頭若隱若現，夕陽的光照射在白色的雲海和綠色的山巒，還有那已被烈日曬了一整天的雙頰上；漸漸地橘黃色的光線渲染了眼前的景象，我們就這樣待（呆）了好一陣子。 #九九山莊 #騙人上山的夕陽

第 3 天

九九山莊 | 幾秒

要離開這裡了。 九九山莊我們明年見🥺

東線瀑布 | 35 分鐘

東線瀑布大家真的要下來吸收一下負離子😌 但走下去的路不好走，踩點、抓點都比較少 記得一定要慢慢下，最好要有一個人在下面指引哦！

大鹿林道 | 3 小時

回程一樣再走21K回去 這次我們沒有走捷徑了 沒想到那去程沒走到的4K 沿途風景也好美🥺🥺🥺 我想我真的愛上大鹿林道了。

馬達拉溪登山口營 | 15 分鐘

高清的三天已經太幸福了 謝謝神之隊友人品爆發 一起走了近60公里的路 填飽我有如無底洞的胃 下次我會多帶一點糧食的☺️ 讚嘆大自然，感激一切。 #大霸群峰 #平安上山平安下山

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