大眾公共交通都能到！台北健行路線 親山步道、河岸半日遊搞定
雨過天晴透亮藍天，白雲悠悠地飄動著，陽光總在風雨後，暖暖地照耀著，被風雨踐踏的大地，重現生命的活力！陽光有種神奇的力量，晴朗天空特別讓人舒心...。走在陽光裡，慢慢感受他的溫度，讓思緒飄飛。
健行路線：捷運忠義站→行天宮登山口→忠義山打印台→台北藝大雕塑公園→捷運關渡站→關渡棧橋碼頭→觀海公園→穿越紅色拱橋(關渡大橋)→竹圍→紅樹林生態步道→淡水港仔溝→金色水岸廣場→渡船頭廣場→淡水第一漁港→海關碼頭→滬尾文創園區→一滴水紀念館→雲門舞集→滬尾炮台公園→輕軌漁人碼頭站
費時：19.5公里 / 5時27分出捷運忠義站右轉，沿捷運旁走，會經過一個小小運動公園，看到桃源國中，過馬路之後，看到行天宮前階梯爬上去，若不想經過行天宮者，可以從旁邊的小徑走到登山口。
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