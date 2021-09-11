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大眾公共交通都能到！台北健行路線　親山步道、河岸半日遊搞定

健行筆記 / 健行筆記Chin天天異想世界

雨過天晴透亮藍天，白雲悠悠地飄動著，陽光總在風雨後，暖暖地照耀著，被風雨踐踏的大地，重現生命的活力！陽光有種神奇的力量，晴朗天空特別讓人舒心...。走在陽光裡，慢慢感受他的溫度，讓思緒飄飛。

健行路線：捷運忠義站→行天宮登山口→忠義山打印台→台北藝大雕塑公園→捷運關渡站→關渡棧橋碼頭→觀海公園→穿越紅色拱橋(關渡大橋)→竹圍→紅樹林生態步道→淡水港仔溝→金色水岸廣場→渡船頭廣場→淡水第一漁港→海關碼頭→滬尾文創園區→一滴水紀念館→雲門舞集→滬尾炮台公園→輕軌漁人碼頭站

費時：19.5公里 / 5時27分出捷運忠義站右轉，沿捷運旁走，會經過一個小小運動公園，看到桃源國中，過馬路之後，看到行天宮前階梯爬上去，若不想經過行天宮者，可以從旁邊的小徑走到登山口。

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忠義山登山口，步道非常乾淨(因為有人打掃)，請用路人保持，自己的垃圾自己帶下山。竹林，風吹來發出嘎嘎聲...
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在忠義山打印台、大草原處左轉，接忠「義山親山步道」...
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忠義山，233M，石階攀登、林蔭密佈享受片刻林間涼爽。「八爪章魚般的樹根步道」，交錯複雜的樹根牢牢抓住...大石和泥土，是水土保持的大功臣。
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台北藝術大學」雕塑公園及裝置藝術...
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捷運淡水線 - 關渡站
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金色水岸自行車道」橫跨台北與新北二市，因在夕陽下的淡水河，金色波光粼粼，美不勝收而得此名。時而走在林蔭大道、時而走在水岸木棧道，微風徐徐、耳邊傳來陣陣浪潮聲，非常舒服愜意。心中最美的一段路(關渡到紅樹林)，時而走在林蔭大道、時而走在水岸木棧道，微風徐徐、耳邊傳來陣陣浪潮聲，非常舒服愜意。
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全臺最大的水筆仔森林，淡水與鹹水的潮汐適合紅樹林生長，佔地約76公頃的「淡水河紅樹林自然保留區」設置一條500M的木質小徑「紅樹林水筆仔生態步道」可近距離欣賞紅樹林的美，雖然只有短短500公尺，但豐富的濕地生態，除了水筆仔之外還有哥倆好的招潮蟹、彈塗魚...偶而還可見鳥兒飛、松鼠跳躍林木間。
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藏身於樹林裡的生活美術館「滬尾藝文休閒園區
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一滴水紀念館：取名是以水上勉曾經用來鼓勵窮學生的「一滴水脈中有無限可能」，將古宅命名為「一滴水紀念館」。 座落於淡水和平公園裡，有廣大的花草綠地。館前有美麗的日式庭園造景，館內完整呈現日式古民居的風格。
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雲門舞集｜四周林木環繞，一片綠意盎然，淡綠色玻璃幃幕的綠建築，有著柔美流線造型的屋頂...。
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夏末的菩提春天的紅葉長大變綠了，美麗菩提新葉懸垂滿樹，在風中輕搖，像風鈴鐺般，只是...無聲。愜意～
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滬尾砲台公園：綠意盎然大草坪，視野遼闊的森林景觀，木棧道彎繞於樹林間，有幽緻的小草坪，幽曲怡人~~。
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讓我們看雲去！
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在「輕軌漁人碼頭站」結束行程。
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淡水 公園 紅樹林

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