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享受柳杉林的沐浴！桃園復興「東眼山自導式步道」如迷霧森林

健行筆記 / 健行筆記梨子

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東眼山自導式步道交通、GPX路線、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！很適合親子同遊的小百岳路線，豐富的大自然教室，享受筆直大片的柳杉林芬多精，天氣好時可眺望台北101，午後的迷霧森林感又是另一種仙氣十足的童話故事場景。
一直都很想去東眼山走走，終於約到桃園的朋友一起來爬山了，建議先在KKday買好票，比較便宜！不過桃園到東眼山國家森林遊樂區還有段距離，所以早點出門，希望能避開午後雷陣雨，雖然最後還是遇到了，不過至少上山時沒有下雨，很幸運；東眼山有很多條路線可以走，我們選的是最簡單、親民的「東眼山自導式步道」，來回休息加拍照約1.5-2小時，路上還遇到一條小蛇。東眼山名稱的由來，一說是，從石門水庫及阿姆坪的方向眺望此山，酷似一顆向東閃耀的大眼睛，故稱之東眼山；二說是，東眼山的泰雅族語為「Rgyax-Tongan」，或許東眼的名稱是來自於泰雅族語的衍音。東眼山早期是伐木林場，大自然生態相當豐富，沿途林蔭蔽天，倘佯在柳杉林的芬多精之中，十分愜意！午後的東眼山是迷霧森林，霧氣在高聳筆直的柳杉林中流動，增添不少神秘的仙氣，而蟲鳴鳥語是聽覺的一大享受外，視覺也是讓人處處充滿驚喜，動植物、昆蟲豐富的大自然生態，留給用心的你去探索；東眼山自導式步道很適合親子同遊，來上一場大自然的深度課程。

東眼山自導式步道交通資訊

自行開車

? 導航：東眼山遊客中心（桃園市復興區霞雲里佳志35號）。

大眾運輸

? 桃園客運大溪總站搭乘公車「台灣好行東眼山線」，即可抵達「東眼山國家森林遊樂區」。

東眼山介紹

⛰️ 東眼山位於桃園復興，海拔1,212公尺。 東眼山森林遊樂區早期是北部重要的林場，因此保留了許多早期林業的遺跡，而滿山的人工造林地，也可看出森林復育的成果。此外，東眼山豐富的鳥類資源，是台灣北部最佳的賞鳥地點；園區內3000萬年前遺留下來的生痕化石，更是森林遊樂區中相當少見的地質景觀，您千萬不可錯過喔！－資料來源：林務局

行程規劃

行程規劃

? 東眼山自導式步道登山口>東眼山三角點>往餐廳方向回程>東眼山自導式步道登山口

所需腳程

?‍ 東眼山自導式步道單程約1.6公里，來回休息加拍照約1.5-2小時。

溫馨提醒

? 停車場在過遊客中心上方，由停車場走到遊客中心約五分鐘路程；登山口在遊客中心的右邊，遊客中心有乾淨的廁所可使用。自導式步道的難度不高，步道的階梯高低落差不大，緩上好走，但要小心濕滑。另外我去的時候有遇到蛇，因步道生態豐富也請勿驚動刺激到動物，以保障自身安全。

GPX路線

建議可以下載健行筆記Ashley Cheng東眼山自導式步道GPX路線參考唷！

服務時間

⏰ 東眼山國家森林遊樂區服務時間：非假日：08:00-17:00、例假日：07:00-17:00

門票費用

?  東眼山門票現場價：全票/平日$80、全票/假日$100、半票$50，停車費：小型車$100、機車$20?  東眼山門票網路價：全票/平假日$80、半票$50，免收停車費（建議先在KKday買好票!）

東眼山自導式步道路程紀錄

⥅ 一大早出門，因為從桃園到東眼山國家森林遊樂區還要一段距離，所以早點出門，也想說避開午後雷陣雨。在入口處實名制及量體溫、買門票（建議先在KKday買好，比較便宜呀！），目前園區有入園人數管制，實際人數依照林務局公告的人數為主。停車場區域滿大的～

 ⥅  停好車之後順著柏油路往下走約五分鐘，就可以到東眼山遊客中心。

 ⥅  照片中遊客中心左邊有乾淨的廁所可以使用，往右邊走則是登山口。

 ⥅  路線圖給大家參考，不過只是要走自導式步道，其實路徑都滿清楚的，而且沿路也都有指標，不用擔心會迷路～ ⥅  準備出發！

⥅ 筆直大片的柳杉林，林蔭茂密，走起來舒適宜人，搭配蟬聲跟鳥語，讓這趟健行的剛開始就心情愉悅；很喜歡聽大自然的聲音，是一種身心靈的療癒，讓人放鬆心情。 ⥅  步道幾乎都是石階或木階，只有一小段是泥土樹根路線，且階梯高低落差不大，走起來算輕鬆～不會一下子讓人喘不過氣，加上眼前的一片翠綠，優美的林相，迷人得忘了疲憊。

 ⥅  來到步道中第一個木製裝置藝術，名為「脊森」以「取之於森林用之於森林」為設計理念，是淡江大學建築系設計團隊「森林木十人」所創作設計。

 ⥅ 沿途有不少涼亭、觀景台跟木椅可以休息。東眼山的柳杉原產於日本，於民國38-42年間，因經濟林需求而在東眼山大面積的種植。

 ⥅  此時已有雲霧縈繞，為森林增添神祕的仙氣。

 ⥅  雖然此次健行天候不佳，沒能欣賞透過樹梢縫隙進入森林流動的光影，但迷霧森林也是另一種美感。

⥅ 東眼山的動植物、昆蟲生態豐富，無論是視覺、聽覺都能在其中獲得驚喜。

 ⥅  其中一小段的泥土樹根山徑，小心濕滑！

 ⥅  這段小橋也是我很喜歡的一段路線，看起來很像走過去就會穿越時空，到另一個充滿精靈的世界。 ⥅  看到這段階梯就代表，終於要登頂囉！

 ⥅  順利登頂！又完成一座小百岳了～東眼山的三角點空地不大，拍照休息一下，便往上走一小段到觀景台看看。

⥅ 不過今天天氣不佳，霧茫茫一片，天氣好的時候是可以眺望大屯火山群、淡水河、台北101等。

 ⥅  快下雨了，準備下山去，我們走Ｏ形路線，所以不原路折返，往指標的「餐廳」處回程去。

 ⥅  回程很輕鬆，都是緩下坡。

 ⥅  迷霧感更濃厚了，很喜歡東眼山的多層次變化，抬頭往上望，是高聳的柳杉、杉木環繞，平視則可欣賞樟樹、香楠等，低頭看則有許多蕨類、蕈類等，感受大自然之美。回程路上開始下大雨，不過也沒什麼岔路，就沒多拍路況了。

 ⥅  快到餐廳時還有一間廁所可以使用，也很乾淨，此時已大雨滂沱...

 ⥅  繼續往餐廳方向走。

⥅ 這之後還有一個很美的木製裝置藝術可以拍，不過下大雨就沒拍到了～

 ⥅  來到餐廳停車場，也有人是從這裡起登，可自行斟酌路線。

 ⥅  餐廳停車場出來繼續直走，不要往下走唷，繼續直走準備走回遊客中心。

 ⥅  到這裡就差不多要走回到遊客中心了，完成今天的東眼山自導式步道Ｏ形路線！

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