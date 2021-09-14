海景＋雲海雙重奏！站在龍脊上最高處　完登「劍龍稜、鋸齒稜」

站在龍脊上最高處，感受一邊山、一邊海環抱。雲海＆海景雙重的視覺享受。自從10月份的桃喀之後就都一直在重複著去過的山。於是，一看到北部天氣不錯，馬上規劃了這心心念念許久的行程。帶這緊張雀躍的心啟程了。起登時，山下起霧不見劍龍身影 ，一開始是緩上南子吝休閒步道，上到稜線上，視野豁然開朗，劍龍山、茶壺山展露了出來，很幸運地，還有一片雲海。看看今天要走的稜線，我內心的小宇宙爆發了。

再來就會翻過幾個小山頭，最後下切河谷，緊接而來的是重頭戲－無限陡坡。翻過一個接著一個稜線。

雲霧散去後，出現了蔚藍海景，在攀爬的過程中享受著不同以往美景的視覺享受。

爬山之前看了很多文章、影片介紹，總是提及其驚險刺激，但爬完之後，覺得還好，只有幾個地方要留意，大部分的地方都是踏點明顯、安全。

我只有覺得體力這件事才是真的要慎重評估。因為全程大部分沒有遮蔽，沿路曝曬，再加上陡坡，每一步都要留意，都會消耗更多能量。沿路聽到不少山友有抽筋現象。體力不佳的最好隨時下切撤退，網路上有介紹下撤點。出發前都該好好做足功課，畢竟是郊山之王不可小覷。

行程:開車至南新宮起登－南子吝步道－黃金五稜：劍龍稜2.3段-381峰－黃金六稜：鋸齒稜B段－555峰－鋸齒稜C段－茶壺山－勸濟堂（搭1062公車）－瑞芳車站－（搭856公車）－南新宮取車時間:7:02南新宮起登－13:04茶壺山登山口（共計6小時）路程:約7公里