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看見最佳展望全值了！谷關白毛山平易近人　白鹿吊橋也好拍

健行筆記 / 健行筆記喬伊絲Travels

谷關七雄-白毛山是我谷關八雄的第一座山。山齡滿4年了，谷關八雄總共走了29次。八仙山-4次  馬崙山-4次屋我尾-2次  波津加-5次白毛山-3次  東卯山-7次唐麻丹-2次  阿冷山-2次剛開始接觸爬山，最擔心就是交通問題，許多登山口的道路都非常狹小、高低不平，對於我這種開車技術不是特好的，在會車方面還是有點害怕。所以谷關七雄就會是很好的選擇。而白鹿吊橋啟用之後，白毛山就變得更容易親近了，除了那2k多的陡上的產業道路外

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一開場的白鹿吊橋就很好拍。

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白鹿吊橋後就是陡上的產業道路，沒什麼視野，有些人會將車開上來，但是道路非常狹小會車不易，且路面凹凸不平。

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走完2-3公里產業道路才真正抵達白毛山登山口。

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也是一路陡上，但我特愛這種陡坡，一口氣衝上去，大口喘氣、飆汗，這就是爬山的感覺。

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大部分都是在林間穿梭，偶有林縫可一窺谷關山勢美景。

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快到三角點，有一段崩壁是最佳視野展望之處。

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登頂腹地不大，有座涼亭可供休息。整體來說，白毛山是谷關八雄中算平易近人的了，且又有展望。但也需要有一定的體力基礎才能完登。

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此次行程記錄7:49白鹿吊橋起登-8:36白毛山登山口-10:00 三角點（休25分鐘）-12:01白鹿吊橋***建議行程抓6小時

谷關 吊橋 登山

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