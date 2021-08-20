俯瞰平原風景、森林景觀！串走彰化4條親民步道，登廟步道、赤水崎步道入袋

八卦山南北走向橫亙於彰化縣與南投縣之間，自古以來就因為先民的經濟交通需要，而走成許多古道，加上現代修築的，可能有多達2、30條步道羅織著八卦山脈路線網路。剛好一年前布魯到八卦山脈遊走，想走一走不同的路線，於是由二水豐柏廣場出發，串走廟前坑登廟步道、茶香步道、赤水崎步道、田中森林登山步道，再搭公車火車回到二水，全程步行約12K，扣除搭車等車時間大約花費4.5小時。

布魯由二水豐柏廣場停車場出發，逆時針方向走，搭配公共交通工具完成一個O形。圖中實線部分為步行，虛線搭公車及火車。不過後來想想這樣並沒有比較快，下次可以考慮直接由田中走山腳路回到二水，但八月初的中午不太適宜。

廟前坑登廟步道

由二水豐柏廣場至名間鄉松柏嶺受天宮，早期曾是兩地間居民買賣聯絡的道路，現在是八卦山南段的熱門登山步道。原本登廟步道沿線有數量頗多的台灣彌猴，現在因為猴群破壞週邊農作而且政府取消列入保育動物，步道上已經少見獮猴出沒。走完登廟步道可原路返回，或轉由坑內坑步道下山走成Ｏ形，或延伸走茶香步道、田中森林公園步道。

豐柏廣場的步道起點。

登廟步道曾經盤踞數量龐大的猴群，猴子還因此成為步道的意象。

登廟步道前段寬大好走。

由這座涼亭開始陡登往受天宮。

登廟步道陡登路段有點狹窄，因此稱為摸乳巷，但實際上與山友錯身綽綽有餘。這段步道結束後，也就上到受天宮附近了。

茶香步道

由松柏嶺受天宮至名間鄉弓鞋社區，沿線主要是鳳梨田、茶園及火龍果園景觀，但幾無遮蔭，夏天最好在早晨遊走較不會被曬傷。走茶香步道可串連登廟步道、田中森林公園步道或赤水崎公園步道。

茶香步道入口，預告此路線的景觀。

實際上茶香步道除了茶園還有多座火龍果園。

進粗坑社區前的野杜丹開得很漂亮。

松柏嶺是茶葉重要產區。

茶香步道在粗坑社區裡有涼亭、穀倉造型公廁。

最後由弓鞋社區接上139乙縣道。

赤水崎步道

赤水崎是田中鎮上松柏嶺的交通樞紐，由田中森林公園有一條赤水崎步道經過田中森林公園的赤水崎園區，抵達赤水崎的北天宮，沿途林蔭茂密，終點又有北天宮可供休憩，是八卦山區的熱門登山路線。布魯此行走茶香步道接赤水崎，所以由上往下逆行至田中森林公園。

由茶香步道出139乙縣道後，抄茶園小徑往北天宮。

北天宮的休息區很廣大，是理想的休憩場所。

由北天宮可以俯瞰田中鎮街景及彰化平原。

赤水崎園區的步道又寬又好走，沿途森林景觀優美。

赤水崎園區出口，至此接150縣道旁的木棧道下田中森林公園。

田中森林登山步道

田中森林登山步道位於田中森林公園內，由停車場上行後分南北兩線，可串連走成Ｏ形返回，或在南北線交叉路口轉至茶香步道或赤水崎公園步道。全程都走在森林裡，即使步道升至稜線上仍然有林蔭遮蔽，是名副其實的森林公園步道。

由田中森林公園先走北線上山。

步道有幾處展望點，可以收覽彰化平原風光。

轉南線下坡。

南線下坡也有展望點。

由南線望北線，原來南北線都各是八卦山脈的一條支稜，各走在稜線上。

南線有一段稱為紅陵段步道，相思林的林相很優美。

回到田中森林公園入口，再到對面仁愛之家搭公車到田中車站，轉火車到二水車站。

由二水車站再踢1.5K馬路回到豐柏廣場取車，途經八堡圳，這是灌溉彰化平原最重大的水利工程。

此行除了流汗的暢快，也欣賞到八卦山脈沿途不同的景觀。其中最推赤水崎步道與田中森林步道，兩條路線上的展望都很好，可以由不同角度俯瞰彰化的綠野平疇，沿途的林蔭茂密，林相也佳，如果考慮時間的話，走田中森林步道北線與赤水崎步道成一個小O形，或許是個不錯的選擇。

布魯便利貼

登廟步道資料：起點：二水豐柏廣場／步道長度：1.7K／高低落差：250M／雙向進出／上山單程約1小時，原路返回純步程約需1.5小時(由坑內坑步道走Ｏ形返回純步程約2小時)

茶香步道：起點：松柏嶺受天宮／步道長度：3.2K／高低落差：50M／雙向進出／單程約1小時，原路返回純步程約需1小時40分。

赤水崎步道：起點：田中森林公園停車場／步道長度：1.8K／高低落差：210M／雙向進出／單程約45分，原路返回純步程約需1小時10分。

田中森林登山步道：起點：田中森林公園停車場／步道長度：3.5K／高低落差：240M／O形環走／純步程約需2小時。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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