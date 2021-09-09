跟狗狗一起爬山！苗栗南庄紅毛山、無名山　完登冷門路線

野狗足跡- part 10 苗里南庄 紅毛山 無名山O型

2021年4月11日

紅毛山及無名山位於苗栗縣南庄鄉蓬萊村，紅毛山海拔954公尺，無名山海拔1450公尺。兩山相距約2公里，沿途景緻優美，林相原始，有舊筏木遺跡也有特殊的月球石岩壁景觀。這行程雖然在大熱門加里山的旁邊，但並非熱門路線，有些路段路跡不明顯，若要前往請務必搭配離線地圖，以免迷失在森林中。這次規劃由月球石第一景觀處起登，先前往紅毛山，再登無名山接到大坪林道返回月球石景觀處，不走回頭路的O行路線。全程皆為原始土徑，爬升與下降皆約550公尺左右，無困難地形；雖然路程與爬升不多，但由於部分路段路跡不明顯，適合有中級山登山經驗的山人與山毛。

11:30 把車停在月球石不遠的空地，帶隊長登上月球參觀一下

一開始先走一段產業道路，沿著大坪林道走就會看到往紅毛山的指示牌

是的，這片雜草叢生亂七八髒的地方就是登山口，沒有登山條可以辨識，野狗團隊比對了離線地圖多次才確定是由這堆雜草鑽進去。

11:17 起登

進入登山口一開始是一小段的陡上，之後就變得較為平緩，但不少路徑被草蓋住了，要稍微認真找一下，還沒到紅毛山就吃了約30張蜘蛛網。

岔路取左，往紅毛山，等等再返回。

各種倒木，中級山標準配備。

11:27 抵達紅毛山，紅毛山沒有基石，但一旁有大正14年(民國14年)殖產局、平山界、台灣省政府的石樁。

隊長們以前常爬中級山，過倒木的各種跨與鑽都是老司機。

折返，回到剛剛的岔路，往無名山方向。

出發前查的網路資料顯示紅毛山到無名山之間的路徑不清，但我們到訪時可能不久前有登山隊整理過，並沒有遇到找不到路的問題，唯一的問題就是蜘蛛網太多 (怒

12:06 巨石景觀點，稍作休息，補充水分。

12:16 繼續往無名山前進。

12:18 桃園鐮刀隊指示牌，往無名山、大坪山、加里山方向繼續前進，每在登山路徑上看到標示牌都十分感謝，有這些山中英雄的標識與維護，我們才能有這些康莊大道。

一路上都有登山條，路跡清楚。

美麗的九芎木

進入一片杉木林，筆直的杉木林也是中級山的常見景觀。

往無名山的途中需下切過乾溪溝，協作們差一點走錯路，好險飛力隊長嗅到前人走過的味道，帶我們往正確的路徑走。

下切後繼續往無名山方向續行。

12:38 路徑上是日據時代的舊伐木遺跡，舊時的酒瓶、電纜、鐵軌等，明明是充滿蜘蛛網的深山路，以前卻是有鐵路通過的繁榮地。

12:39 抵達無名山岔路，無名山是一座獨立的山頭，所以要先從此處一路陡上後，再原路回到岔路。

途中會遇到往加里山的岔路，但野狗團隊今天沒有要整自己的意思，不取。

努力往上。

13:24 抵達無名山，無名山是獨立山頭，故三面都是山崖，要特別注意隊長的行動，安全起見，拍照後先往下至安全的地方，再讓隊長享用午餐。

13:43 休息放飯，太對不起兩位隊長，這麼晚才放飯，趕快讓兩位老闆吃飽飽休息一下。

14:21 隊長開始打鬧(興奮到模糊)，應該是休息夠了，那就上背包準備出發回程吧。

隨時比對離線地圖，確保自己在正確的路徑上。

下乾溪溝後再往上爬，現在往大坪林道方向前進。

再次進入整片的杉木林，看起來很夢幻，但可能因為季節加上海拔不夠高，超多各種蟲與蜘蛛網 (還在講走起來滿阿雜的。

到目前為止路跡都清楚，沿路也有登山條可以辨認方向，但沒多久野狗團隊就找不到路了。

野狗團隊跟著登山條走著突然路跡就不見了，嚴格來說不是不見了，而是每一條看起來都是路，我們依照直覺的一路往下，卻越走越不對，越走越荒煙漫草，拿出離線地圖比對，果然已經偏離路徑；因此決定回頭至剛剛最後看到登山條的地方。當發現可能迷路的時候，最重要的就是不要慌張，拿出地圖比對，並尋找是否有登山條或是錯過的路，不久後發現遠遠的樹上掛了一個登山條，確認就是地圖上正確路徑的位置，看來我們是在某一處該往左上切的岔路錯過了，觀察並評估了一下是否可以硬切回正確路徑，看起來沒有問題，就硬上吧!在非主幹道的樹林裡鑽又吃了蜘蛛網 buffet，大約過了5分鐘，順利接回正確路徑，這段路程有點混亂沒有多出來的手可以拍照，請自行想像:)

接回正確路徑後，接下來一路順暢，看來很快就能接到大坪林道。

14:54 順利接道大坪林道。

接下來就是平坦的康莊大道，林道上寬敞又舒服，非常適合耍廢。

15:10 接回產業道路。

野狗團隊從 「 此路不通 」 走出來的，我們往右回月球石停車處，若是往左可以到加里山的大坪登山口。

15:27 回到停車處，今天不回家，要在附近找著露營區睡一晚。

隊長慵懶的趟在草地上曬太陽。

到露營區開新帳，顏色真的很醜，但因為外面有個延伸小空間，隊長們很喜歡。

分享行程的足跡，出發前請先做好事前的功課 學會使用離線地圖 ，讓每次的出遊快樂出發平安回家狗狗爬山有益身心健康 ，讓彼此的心更緊密期待新任務 ，山上見

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