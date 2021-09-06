嘉蘭池、給給池、加羅神社景色太美！從被遺忘的林道 尋找消失的百年神社

一段沈睡已久的林道引領我們在深山裡靜享湖畔時光，在荒煙蔓草中逐步前行。百年神社百年孤寂，過往繁榮的林業開發隨著資源耗盡，早已被遷移到新太平山，留下的只剩當時的生活碎片和帶不走的歷史曾經，隨著物換星移、朝代更迭，逐漸被埋藏在深山中。我們用兩天的時間去尋訪，想像若回到百年前會是什麼樣的繁華歲月。

路線規劃

Day 1 (總長約 14k) 第一道紅柵欄 > 第二道紅柵欄 > 加納富溪 > 巨木 登山 口 > 嘉蘭池登山口（輪胎營地） > 嘉蘭池 > 給給池 > 加羅神社 （宿） Day 2 (總長約 13k) 加羅神社 > 加納富溪 > 第二道紅柵欄 > 第一道紅柵欄 (距離會因各種因素而有落差，僅供參考)

▲ 清晨的四季林道

無論是嘉蘭池、給給池或是四神湯，都不算太熱門的路線，網路上的GPX資料有些偏舊，有些走法則不大相同，畢竟從留茂安進還是離神社比較近的，所以我找了不少紀錄，再相互拼湊對照。若想前往一定要多做功課，因為會遇到不少坍塌、倒樹，下切到池邊及神社的路徑也非常原始，一定要做好水源及防護的準備喔。另外，若你想從四季直接前往神社，而不經過嘉蘭池跟給給池，其實過了加納富溪後約100m，左邊就有一條岔路可直接接上林道，這也是我們回程安排的路線。

好久不見，四季林道

▲ 一路走到第二道紅柵欄，陽光也逐漸升起，先前去加羅湖的記憶都回來了

若要往嘉蘭池前進，從四季林道到巨木登山口前的路徑都與加羅湖相同，不一樣的是加羅湖到巨木後便開始一路向上，而今天我們則是遠離人群繼續前行。相較太過熱門的加羅湖，續往前行的林道一過巨木後就像穿越一道無形的空間氣泡，耳邊還能傳來遠方隱微的嬉鬧聲，但林道瞬間已經變成荒煙蔓草。

▲ 加納富溪的水質很清澈，今日到神社的路線間都沒有適宜的水源，一定要預先備足

▲ 經過往加羅湖的巨木登山口

走入被遺忘的林道

若想踏上這段路程，要有心理準備，除了基本配備的爛泥外，多處崩塌的林道、大型樹木倒塌橫亙在路中央，各種植物掩沒眼前的路徑，這段被遺忘的林道像是沈睡了好久，我腦中不斷浮現天空之城的場景，很難想像四季林道與嘉平林道過往的繁華歲月。但也許正是被遺忘，曾經被資源耗盡的森林才得以休養生息，五一勞動節的連假，一路上卻一個人也沒遇見，我和大恩很享受這樣的孤獨，對於前方路況帶點未知的期待，也做好隨時迫降的心理準備。

▲ 一過巨木我們瞬間來到另一個世界

▲ 第一次看到野生木耳，超級像史瑞克的小耳朵

▲ 現在的林道已經被回收，沿路會需跨越重重倒樹

森林環繞的嘉蘭池

要往嘉蘭池必須在林道岔路口左轉下切，因為有個輪胎放在這，加上地勢平坦，也有人稱這地方「輪胎營地」。往嘉蘭池的路上因為長年雨水豐沛，樹木被厚實的綠苔溫柔包覆，一旦離開林道後，前往嘉蘭池跟給給池的路線都非常原始，因為探訪的人不多路徑不易辨識，一定要做好萬全準備，不然非常有可能迷失在其中。

▲ 輪胎營地，從這邊下切去嘉蘭池

即使事前做了很多功課及準備路線圖，在這一次的山旅中我們還是曾在茫茫樹海中環繞尋找出路，可以想見若是一個人在深山中迷失方向，會有多麽的惶恐無助。想起最近的抹茶山失蹤罹難事件，當我看到祂傳影像給孩子問：「寶貝，媽媽是不是迷路了？」我哭到不能自己，因為那就像平常我媽呼喚我的方式一樣。很多山難都因為迷途過程中，急著想下山或尋找水源而選擇下切溪谷，卻因為地勢險峻反而造成危險，網路上很多關於迷途自救的觀念分享，都很值得多看多學習。

延伸閱讀>>>野外迷途的自救6大步驟 #等待救援333原則

嘉蘭池四周被樹林環繞，池水倒映一圈青綠將藍天圈在圓心，比起記憶中的加羅湖還大些，聽說嘉蘭池可以挑戰環湖，但因為景色太美光是駐足在湖邊就已經心滿意足。

被苔蘚森林守護的給給池

前往給給持池的路徑越來越難以辨識，許多布條也許是年久毀損，也或許是倒樹遮蔽前行的路，我們手上的GPX跟現場的布條已經有些難以依賴，但給給池的方向很明確就在前方，所以我們決定在不偏離大方向下，自己尋找下切的適宜路線，下切給給池需陡下，加上大腿高的蕨類跟野草完全漫蓋眼前的路，一方面擔心草堆下是否有蛇，一方面又擔心腳下會不會有大窟隆被隱藏，所以我們只能用登山杖邊走邊確認，雖坡度陡但還好沿路都有倒樹可以稍做支撐。

▲ 嘉蘭池往給給池的路上的森林充滿奇幻

▲ 茂密森林若沒有確切方向指引，很容易迷失其中

▲ 終於一路下切到平台，眼前所見的每個畫面都很美

看到給給池的瞬間，心裡真的很感動，相較嘉蘭池的親切，給給池感覺帶點神秘與距離，陽光被森林遮的密實，循著枝葉縫隙透下微弱的光，仿若暗夜即將來臨。湖畔的樹木全被柔軟苔蘚包覆，一棵巨大的樹張開樹枝向池水延展，池邊只有一塊小木板可以立足，一不小心鞋子已經深陷爛泥。

▲ 很喜歡給給池

好奇給給池名字的來由，有人說是因為青蛙叫聲「給給」，若來由是因為青蛙，的確給給池顯得比較文言唯美些，如果直接叫「呱呱池」好像有點太可愛直白了。記得第一次聽到「嘉蘭給給」的時候，一直讓我想起黑眼豆豆的歌< Boom Boom Pow> 裡面有句歌詞「Gotta get that」，這一整路上我一直忍不住唱這首歌，逼得大恩狂翻我白眼。

▲ 給給池很大，池水感覺也非常深

離開給給池需先上坡後再下切回到林道上，網路上的GPX走的是較緩的路線，但現場指引的布條卻引領我們走上一條陡下但更近的捷徑，可以少繞一段林道，向右繼續往加羅神社前進。

途中會經過一塊佔地廣闊的平地，看地圖到此便接上嘉平林道，猜想當初在伐木時期，這麼大的空間是否是被用來作為集材運輸呢？距離神社還有一段距離，我們小休後便繼續出發。

▲ 非常大的一塊空地，似乎有許多岔路可行，神社的路線是在照片的左前方

▲ 途中經過的應是土場溪，但水質顏色很深，不太建議作為飲用水

驚險萬分的崩坍路

這整段山旅其實會遇到幾段林道崩塌，但都有高繞路線，小心通過就好。最嚴重的應該就是快接近神社岔路的大崩塌，也許是重裝長程已經有些疲累，我們完全沒注意到路旁有綁布條，就這麼一路走到底，路的盡頭斷了，另一端在遙遠的對面，山壁的黃土都已經崩落無法冒險貼壁過去（曾在網友2016年的紀錄看到當時沿著山壁有整理出一條窄路）。大恩默默手指向左邊，我一抬頭嚇傻了，路旁的山壁有個幾近垂直的路，其實也稱不上路，就是山壁上掛著一條看起來極度不可靠的短繩，需一路爬上去，但這垂壁一回頭就是崩壁懸崖，而目前走的路徑已經縮到很窄，若摔下來還來不及滾兩圈緩衝，就掰掰下去。

▲ 到此路斷崩塌

光禿禿的黃土山壁其實沒有太多踏點，土質鬆動也沒什麼植物跟石塊可抓，懼高的我想著都走到這了要放棄實在不甘心，但看得到的踏點間距有點遠，腿不夠長只能用膝蓋用力把自己一路頂上去，就怕卡不住滑下去，走完這一段我的眼角已經泛淚，想到隔日回程還得下去，心就很累。

▲ 這張是回程時拍攝，我在另一側崩壁上拍大恩下切林道

夜宿加羅神社

走到往神社岔路時，已經快接近日落，我猜想下切的路應該全是爛泥倒樹，重裝一定不好走，但內心又想一早起來就能盡情的在神社旁探險，我們猶豫該在林道紮營，還是冒著可能摸黑在爛泥裡打滾的可能下到神社，大恩看出我內心的糾結，鼓勵我繼續前進。還好到神社時夕陽還能稍稍從茂密的林木間透進來，我們立刻開始組裝租來的帳篷，但這時我們才想起來忙著準備各種行前功課，卻獨漏看帳篷的教學影片，只好用之前搭大帳篷的經驗猜想，結果搭的當然是慘不忍睹哈哈，但住起來還是很舒適啦。

▲ 雖然帳篷搭得很好笑，但真的是個很棒的野營體驗我們稍稍整理一下一身爛泥後，開始煮起豪華部隊鍋，兩個人在荒蕪一片，卻曾經熱鬧繁華過的山中聚落摸黑吃晚餐，偶爾分享一下今天的感想，更多時間是靜靜享受暗夜的寧靜，在感謝能夠順利完成第一天的山旅後，我們早早便入睡。夜裡我突然醒過來，四周像是被抽真空一般寧靜，沒有蛙鳴、鳥聲、蟲叫，連一絲絲風聲都沒有，習慣山屋戴耳塞睡覺的我，驚訝的立刻摸耳朵，確定自己根本沒戴，這種不可思議的寧靜是我第一次親身感受，沒有喚醒大恩，在迷迷糊糊中又再次入睡。

▲ 原本正在做功課準備考慮入手帳棚，因為疫情關係就暫緩了天微亮，大恩已經在帳外燒水準備早餐，我提起昨晚的神秘體驗，大恩說他夜裡也醒了，對四週靜默無聲感到神奇。我們收拾好裝備，迫不及待開始探險，除了神社的區塊外，其實下方還有一層又一層非常大的腹地，看得出來當初的村民不少，過往的記載這裡曾有小學、神社和郵局，甚至還接有電話設備等，是一個頗具規模的聚落。

加羅神社與舊太平山介紹

現在已經消失的加羅神社是距今百年前，大正七年(1918)由台灣總督府所設立，而這裡也曾是舊太平山加羅舊林場。隨著森林資源開採枯竭，在昭和十二年(1937)三月，森林的採伐逐漸轉移到三星山方向的原生林及我們現在所稱的新太平山，並將加羅神社周邊的所有公所、小學、醫院全部遷移至新太平山。

▲ 神社本殿的祭台但令人好奇的是，究竟為什麼所有建築全然消失，只剩帶不走的駁坎、階梯等？據加羅山出生的灣生喜久四郎說，因為擔心神社的神殿著火或成了原住民的住處，所以當時在搬遷時全部拆除。其實日本政府離台後，台灣山區的許多神社也是大多都被拆毀，若有興趣也可以參考《遠渡來台的日本諸神：日治時期的台灣神社田野踏查》這本書，對日治時期的在台神社有著非常豐富的研究。

太平山的晨霧裡，閃耀著朝陽，他染紅了山野，也嘉惠八大洲，感念祖國時，我們的心就像，熱血般激盪著。嘉羅山的叢林裡，蘊藏著希望，它有昭和的宏業，等待去完成，隨著旗幟飄舞時，我們的心就像，熱血般鼓舞著。魏峨的南湖大山，浮現在陽光下，它屹立於南國，而護著健兒們，他們攜手邁進時，我們的心就像，熱血般燃燒著。 —《太平國小校歌》 引自羅東自然教育中心

從國小校歌裡，可以感受到當時日本殖民的氛圍，也傳達開採資源的雄心壯志，那時山裡的人生活離不開伐木，也與山緊緊相連。曾經高聳入天的天然林木如今都只殘留下樹頭，當資源耗盡，便毫無留戀地前往下一個山頭。

▲ 祭台上放滿山友搜集來的物品，多是瓷器、酒瓶，也有開關跟礙子

有趣的是上圖左上的杯子背後印著「東洋陶器會社」，我查了一下其實就是現在TOTO的前身，在神社可以看到非常多當時留下的物品，如果你來探險，請別把他們帶走，就讓他們留在這裡，讓下一個來者也能傾聽屬於他們的故事。我們試著一層一層不斷往下探索，隱微還能在雜草中看見斜坡和樓梯，可以想見當時是多麼熱鬧的村落，光是想像就讓人感到興奮。

▲ 神社的參道、鳥居的柱體和台石都還能被辨識的出來，水泥手水舍也都保留下來，下面倒在地上的木板應是鳥居的一部分

▲ 下方平台有四個像基樁的水泥被放上了很多玻璃罐，還有一個應該是「電石燈」的裝置

▲ 在草叢中可以發現茶壺、馬桶各種超酷的物品，右下是逐漸被掩埋的階梯隨著陽光漸漸升起，終於遇到2位山友也來神社，她們的路線正巧和我們相反，是從留茂安進，留茂安出，他們說一路上也是一個人也沒遇著。我們四個人各自在一層層的荒煙蔓草中找尋歷史的痕跡，偶爾彼此分享看到的驚喜，在互相幫忙合照後，各自踏上回程。

離開神社後我的內心都在煩惱待會該用什麼方法下去崩壁的那一段，爬山有時候其實也是很孤獨，你再累再怕高，路還是得靠自己走，好像也沒人幫的上忙。但當我好不容易順利下到林道，再往前行沒幾公尺後，就發現早就有人已經找出高繞的替代路線，而且還有綁布條提醒，看來我昨天眼角的淚，還有今天內心的小劇場都實在有點搞笑，提醒大家如果到這裡發現路斷了，一定要記得退回去找找高繞處啊。

▲ 高繞的替代路線看起來輕鬆舒適回程我們走上另一條林道，不會經過巨木登山口，在靠近加納富溪前100公尺左右會接回原有路線。而這段回程的林道依舊荒蕪，沿路多處被倒樹跟蕨類給掩蓋，途中也也有多處崩塌，但沿山壁或高繞都可通行。 ▲ 林道已經被大型蕨類給佔領

最美的句點

經過兩天洗禮，我們的登山鞋跟綁腿滿滿光榮印記，我們在加納富溪稍稍清洗後踏上回程。而當我們抵達登山口時，夕陽正緩緩落下，若非有在山裡過夜，或是摸黑下山的打算，很少有機會在走進深山時，期待遇見日暮時分，通常都是在下山走出登山口的瞬間，被一整片橘紅薄暮給震懾。森林的美有時很難被相機重現，必須親身去感受；但夕陽卻很不同，她的光帶著難以預測的美，從山谷輕柔漫出粉橘色的光，而山的另一側成了最藍的遠方。如果認真回想，最喜歡的幾座山之所以可以留在記憶裡那麼有份量，都是因爲擁有夕陽做了最完美的句點：）

▲ 全身髒兮兮的兩個人

▲ 很美的夕陽時分

原文出處《Cynthia's DecoLife》：https://decolifetw.com/chialo-shrine/提醒：此行程是在疫情警戒封閉之前，若要前往請依現行政府公告及規定唷

[ ★相關文章推薦 ]

＿＿嗨，我是Cynthia，如果你喜歡我的文章跟照片，歡迎追蹤FB、IG，或是來網站看看其他分享：)

Cynthia's DecoLifeFacebook｜Instagram｜Blog