走在台灣屋脊最高處！登山好手進階路線「八大秀」4日遊

八大秀一個近期相當熱門的進階路線，指的是八通關山、大水窟山以及中央山脈的最高峰秀姑巒山一般山友大多會安排4-5天的行程，從南投東埔出發沿著八通關古道西段前進，入住觀高服務站、中央金礦、白洋金礦等山屋，若是時間充裕，還可以選擇入住那讓山友趨之若鶩，住過流連忘返的大水窟山屋，體驗被水鹿和星空包圍的難忘夜晚，除此之外令人著迷的歷史痕跡，五嶽中的秀姑巒山、山勢渾厚穩重的大水窟山同樣也是不可錯過的重頭好戲。這次選擇四天行程的我們，因為剛好遇到道路施工加上登山口比較不少找，拖到大約10點才開始起登，幸好今天的路程還不於要摸黑。

才剛踏上步道沒多久，已經可以看到陳有蘭溪盡頭處的八通關西峰與八通關山，那是明天的目標之一

從登山口到雲龍瀑布的路況還算良好，只有幾段崩塌需要注意，危險的地方也有護欄跟繩索提供保護，比較晚出發的我們加快了腳步，大約一個半小時抵達雲龍瀑布，剛好是連續假日，這裡擠滿了人。從雲龍瀑布後方的吊橋開始，便進入了玉管處的管制範圍，路徑相對的小了很多，也為這次的挑戰正式的拉開了序幕。

面對開始殘破不堪和隨時會崩塌的地形，我們只能不斷的高遶，雖然相對安全許多，但體力也跟著大量的消耗由於危險地形加上下午雲霧壟罩，沒有心情讓人駐足，心裡只想趕快抵達入住點，就在下午四點左右，我們總算抵達了關高服務站(由於地層下陷已經不開放，但山友還是可以進入)裡面相當高級，還有木製上下層床架，一共有三棟可睡不少人，當天幾乎也是全滿的狀態。

明天還有硬仗要打!!!吃完晚餐整理完裝備早早入睡~

一早回到觀高坪，太陽剛從稜線探出頭來，可以看到前方就是等等要去的八通關大山，實在是氣勢雄偉，只是雖然看起來很近，但看了一下行前做的功課，居然還要超過3個小時的時間，而且還是一路陡上@@

路途中在右手邊處可以看到小時候在課本寫到同時也是台灣百景之一的金門銅大斷崖，向源侵蝕作用至今仍在做動，遠比網路上看到的圖片還要壯觀，相當的醒目，是陳有蘭溪的源頭之一。

在一連串的陡上後，我們抵達了要前往八通關山新舊路的交叉口，兩邊同樣都可以到達，但新路是直直的陡上，而且是完全不把前面的路看在眼裡那種陡，但距離八通關山較近，時間也省去了不少，舊路相對較平緩但兩者最後還是會銜接在同樣高度，一早才剛出發沒多久的我們此時體力還旺盛，選擇長痛不如短痛XD(仔細看這塊牌子，在八通兩字中還有山友寫上很陡哦，還沒出發到是先受了驚)

就這樣的在黑森林裡折磨了許久，看著透過稜線照射進來的光線離我們越來越近，好不容易的走出了森林，忽然之間，視野開闊了起來，已經可以看到環繞在眼前的全山美景了!八通關西峰因為是觀賞金門銅斷崖和玉山群峰的絕佳位置，出森林的位置因為剛好在八通關西峰和主峰中間，如果時間充裕必定不能錯過!!!

八通關西峰望向玉山群峰

八通關西峰望向八通關大山雖然八通關西峰不再百岳之列，和主峰相比也相對矮小許多，但其地理位置特殊，剛好被玉山群峰和中央山脈秀姑巒山、馬博拉斯山、大水窟山等超過3600公尺的大山包圍。

腳下的金門銅斷崖依舊壯觀

接著來到了距離大約一個小時的路程，本次行程的第一座百岳~八通關山，青蛙悶了很久趕快出來呼吸新鮮空氣

長毛象也來一張

山頂望向明天要去的秀姑巒山(感覺還很高~咦)離開了八通關山後又是一連串的陡下，但都走在森林中，也沒有危險地形，走起來還算是舒服，只是嚇得有點久，一個多小時後接回平緩的舊路。

下午兩點左右抵達了中央金礦山屋，我們是今天的第一位客人，卸下大包後到一旁的小溪梳洗一番，順便找看看有沒有傳說中的金礦。

很有特色的廁所，還可以看到上廁所的人露出半顆頭在外面，冬天天黑得特別快，尤其是山上，這天大約5點左右就已經天黑了，依樣早早入睡補充體力來到了行程的第三天，也是這次行程的重頭戲~~~就是要登上秀姑巒山啦!!!昨晚聽山屋裡縱走南二段的山友說，從大水窟到中央金礦是他們一路走來相對較危險的地方剛開始走起來的確如此，早晨森林內濕氣較重，路徑積滿了爛泥，但隨著海拔慢慢上升，光線慢慢地照了進來視野跟著開闊起來的情況下，心理依舊充滿了期待與雀躍

約兩個小時的時間抵達白洋金礦山屋，雖然離秀姑坪較近，但此處海拔較高，廁所的糞池也滿了不能使用，大多數山友仍是以中央金礦山屋為首要入住點。

秀姑坪，是一塊前往秀姑巒山前的寬廣平台，生長著各式各樣千奇百怪的玉山圓柏，就像是個天然的圓柏博物館一樣，想要甚麼形狀都可以找的到XD只是此處遭遇過森林大火，有不少的枯木至今依舊可見，也有人說這裡是圓柏的墳場，新舊生命在此處不斷的交替，日邁月征，人們終究只會是此處的過客(怎麼有點感傷)

上秀姑巒山前的叉路，不知道去馬博橫斷又是什麼時候了

上午10:30分左右我們抵達了秀姑巒山山頂，很幸運地天氣很好又包場

來張合照放閃一下XD

海拔3805公尺的秀姑巒山山頂有顆二等三角點，視野相當不錯，同時也是中央山脈的最高峰，與玉山群峰遙遙相望，青蛙跟長毛象做好來拍照~~~

對面的馬博拉斯山，山勢壯闊(長的好帥!好想去!)

在山頂不小心待了太久，一旁的雲霧好心的提醒我們該下山了

回到秀姑坪後繼續朝著大水窟山前進!從秀姑坪到大水窟山的路大致好走，只有要道山頂前較為陡峭一些，其他幾乎都是平緩稜線，須相當注意防曬

大水窟山山頂平緩，但另一側是一瀉千里的峭壁

中午一點，太陽正在頭頂，總算抵達了大水窟山，他們倆個好像已經累了

山頂還有一個有名的獸骨，來到這裡的山友都會跟他合照

心裡是很開心

但身體真的累了...拍完照趕快回程

下午四點左右回到中央金礦山屋，今天入住的山友不多，大約10個人左右，這幾位山友哥哥四天行程都跟我們一樣，雖然是第一次見面，卻有一種莫名的熟悉感，一路上相互扶持的感覺真好，明天一早說好要一起下山。

第二次遇到雪羊大大第三天的夜晚，身體已經相當疲憊了，但山友間的談笑風生讓人心理卻很滿足

第四天大約３點左右出發，抵達八通關草原時天色微亮

回程時我們打算走舊路，沒想到和藹可親草原的另一側竟是凶險的峭壁

從草原到關高要過五關，也就是五處危險的地形，裸露感相當重，但小心行走還不是太大的問題，天氣不好或是剛下完雨時候千萬不要走這邊！

好不容易回到了關高，接下來都是平緩的下坡，大夥加快了腳步，１１點左右回到雲龍瀑布

１２：３０分，我們總算回到了愛玉亭，也算是結束了這四天驚奇又驚險的八大秀之旅，回到平地加上正中午行走，口乾舌燥的，大家看到愛玉亭眼睛都睜大了起來，一吃就吃了好幾碗。

這次故事分享到這邊結束了，謝謝各位有耐心看到最後，沒有親身走入山林，絕對沒有辦法體會出它真正的美，儘管需要耗費不少體力，花費大量金錢，還要請很多珍貴的假ＸＤ但這就是山的魔力吧～一年快過去了，到現在依舊可以看著照片不斷回味。