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能高主峰一日極限旅程！無盡箭竹林＆山頭，心理素質夠強才能攻頂

健行筆記 / 健行筆記Joyce Chiu

#一日能高主這是一個漫漫長路43多公里、黑夜走到天黑、穿梭無盡箭竹林、被無數的草叢暗器攻擊、來回一堆走不完的假山頭之旅。2019.12月 一日南華山2020.05月 一日奇萊南華2020.10月 又走一次一日奇萊南華

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這三次一直沒機會到訪光被八表，終於在這次的一日能高主行程到訪了。巍峨的石碑座落在這山林間，形成一幅歷史的人文建物與自然風景的十分協調的畫作。從屯原登山口至光被八表，一路上都非常好走，路線相當清楚親民。但光被八表後面的路徑，才是這一趟行程最具挑戰的。除了漫漫長路43多公里外，穿梭在無盡箭竹林外，還有來回都是一堆假山頭，一路上上下下、加上箭竹林中有許許多多暗器:次棘、暗坎、突起的石頭，走起來要十分留神，非常考驗意志力和體力。

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走了13公里後過了天池山莊，指著還非常遙遠的目的地。

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很多路段箭竹比人高，瘋狂被打臉，一定要全副武裝。

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穿梭在箭竹林完後，就開始無限的假山頭。爬上一個山頭又見一個山頭。

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第一次爬山覺得山會往後退，明明就快到了，然後又突然覺得好遙遠。

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岔路其實滿多的。如果天氣不好時，會有迷失的風險。回程有一段起霧又颳風，加上箭竹很高密，有點迷失方向。

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只知道走了好久都還沒到鳥嘴山，終於看到了鳥嘴山，心想能高主就快到了!一路上上下下，回程才是終極的大魔王考驗。

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往回程一看越看越心寒，過了鳥嘴山後，還有碎石坡、假山頭，此時心裡:#$%^&*(*^%#。

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終於抵達了目的地!!!!

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累灑啊! 真是一趟不輕鬆的旅程。很開心完成了，心心念念想了一年，終於付諸行動完成了。

?行程紀錄5／7 22:30 抵達屯原登山口車宿5／8 3:30起床整裝－4:15起登－5:25雲海保線所－7:48天池山莊（休12分）－8:40光被八表（休12分）－12:38 能高主峰（休42分）13:20下山－16:11光被八表－17:04天池（休20分）－20:35登山口⏳時間:16小時20分 ?約42公里?

裝備:1500cc行動水+990cc運動飲料+能量飲*1+能量棒*2+堅果＋巧克力＋一盒小番茄+麵包+真空雞肉+肉乾+芒果乾+雨衣+羽絨外套+急救藥品這是疫情前的最後一趟高山之旅，即使已經過了3個月，但每每想起還是相當難忘。30幾座百岳，第一次走最長、最久的行程，我覺得關鍵點在意志力上面，長距離、箭竹林、假山頭，非常磨人，走到心很累，真的要心理素質夠強，才能完成這趟旅程，當然最重要的是平常的訓練。備註：非正常單攻路線，須謹慎評估。photo by:小進哥

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