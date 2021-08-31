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山泉傳說而得名！獅潭、南庄知名觀光景點「仙山」 沿途領會山林之美

健行筆記 / 健行筆記Alan Chen

山岳簡介：紅毛館山：又名『仙山』，位於苗栗縣南庄鄉與獅潭鄉交界處，標高967公尺，山頂原立有一顆『三等三角點：4196號』，疑因土石崩落而遺失。

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交通資訊：國道1號北上於『140-銅鑼出口』下交流道，前行500公尺後於分岔路靠右朝新興路【119縣道】前進，行約1.4公里於新興路【119縣道】向右轉，續沿新興路前行2.2公里後於客屬大橋【沿山公路/沿山道/119甲縣道】向左轉，行經跨越後龍溪的客屬大橋，於第一個十字路口向右轉，走台72線東行到汶水端左轉台3線【中豐公路/內山公路】，沿台3線北上11.7公里遇岔路，取右走大東勢道前行450公尺又遇岔路，仍取右走新蓬道路【124縣道】上山，右轉後道路右側為『獅潭鄉公所』所在地，而道路左側為『獅潭國民小學』，沿著蜿蜒的山路前行6.2公里，經過『仙山茶莊』、『仙山飲食店』後右轉約50公尺，取右進入『仙山美食廣場停車場』停車。

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相關資訊：仙山，舊稱『紅毛館山』，地處苗栗縣南庄鄉與獅潭鄉的交界，屬八卦力山脈，為中港溪流域與後龍溪流域的分水嶺，其地理位置毗鄰南庄鄉蓬萊村。『蓬萊村』舊名『紅毛館』，相傳日據時代有英國貿易商在此地設置商館，派員駐紮收購客家人熬煮的樟腦以供外銷，因為英國人頭髮的顏色與漢人不同，因而得名。協靈宮：位於靈洞宮後山中，其建造緣起於昭和14年，位於仙山的半山腰有一處山泉傳說可以治病，村民口耳相傳神泉治病的消息，致使求水之人絡繹不絕，把這處山泉稱之為『仙水』，而仙水也因治好了鄉民的瘧疾而傳揚，民眾遂集資興建廟宇來感念神恩，因此『紅毛館山』也被稱為『仙山』。靈洞宮：創建於西元1941年，民國68年時因道路拓寬，才將廟宇移到現今的位置；靈洞宮位於仙山山腰，廟宇分上、下二層，上層主祀玉皇大帝、下層供奉東嶽大帝與三教諸尊寶，香火鼎盛，遊客眾多；目前的靈洞宮經整修擴建後，多了可供住宿的香客大樓與可容納二百多輛車子的大型停車場，非常便利。靈洞宮附近的『仙山美食廣場』，內部除了販售山藥、天山雪蓮、七葉膽、奇善子、白背山葡萄等琳瑯滿目的各式藥草外，還提供了餐飲和美食小吃，是一處極具當地特色的傳統市集，已成為獅潭、南庄之間一處相當知名的觀光景點。

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行程記錄：● 仙山登山口：位於靈洞宮旁，入口處有一塊大石碑，其後方有一座巨大紅色葫蘆造型的金爐，非常醒目。

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● 循著寬大的水泥階梯往上走，上行不久步道一分為二，右往『仙水亭』，左往『協靈宮』【九天玄女廟】，取左行；道路隨即又一分為二，直行的石階路為主步道，一路上行通往『協靈宮』，其左側另有一條小步道，有石碑指引通往『仙洞、三角頂』；這兩條步道都可以爬往仙山頂，一般遊客多半選擇走主步道，而左側的小路才是登山客所走的傳統路線，取直行。

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● 抵『協靈宮』入口廊道，一顆大石上標明著『三角頂此路上』，其旁的山徑就是通往『仙山』的登山途徑。

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● 循著森林小徑上行，路徑緩坡爬升，需留意腳步，注意安全；山徑兩旁為筆直的柳杉林，走在其中，緩緩攀升，約15分鐘可上抵稜線，遇T字型岔路，左側山徑為經由仙洞上來的路線，右轉山徑才是通往仙山的途徑。

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● 取右循稜前行不久，前方出現一座六角形的木製涼亭『望陽台』，可在此稍事休息，以便應付之後一連串的拉繩攀爬山徑。

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● 過了『望陽台』，來到了刺激驚險的攀岩路線，一路上都是陡峭的岩壁，石塊與樹根盤根錯節，雖然陡峭，卻不難找到踏點，加上架有繩索輔助，在手腳並用下，攀登不算太困難。

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● 在安全通過陡峭路段後，山徑變為稍稍平緩，沿途滿覆落葉，走來輕鬆舒適，樹稍間有不錯的展望。前行不久，又遇一距離較短的陡峭岩壁，這是最後攻頂點，岩塊裸露，較不易找到踏點，其旁有小徑可以腰繞，從另一側登頂。山徑雖然陡峭，但只要謹慎拉繩、小心踏踩，就能順利登上『仙山』。

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● 仙山：又名『紅毛館山』，標高967公尺，山頂原立有一顆『三等三角點：4196號』，依山頂地形研判，應該是隨土石崩落而遺失，名列『台灣小百岳：第33名』。山頂視野極佳，前方的山巒往南庄、三灣方向延伸，即為岳界著名的『神仙縱走』，路程約需耗費八小時，是登山界中熱門的縱走路線。

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● 下山之路有多種選擇：除了可循原路折返『望陽台』，再取左經由『協靈宮』下山，返回『靈洞宮』外，亦可循原路折返『望陽台』後，取直行經由『仙洞』方向下山，返回『靈洞宮』；假若由山頂續前行，則可接『八仙古道』，出124縣道，再走一段公路繞返回到『靈洞宮』；另外，還有先前提到的『神仙縱走』路線，更是精彩刺激，惟需安排好車輛接駁，並考量個人體力及毅力，切莫掉以輕心，方可領略山林之美。

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步道 登山 公路

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