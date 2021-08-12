登山新手也能簡單攻略！二刷「台版大峽谷」火炎山，初心者必訪小百岳

跟著 一顆豆子 於 2021-01-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 高鐵新竹站、火炎山登山口、火炎山。 搭公車也能爬小百岳特輯🙆 《豆子の小百岳日記》 挑戰豆子的第 1 座小百岳（二刷）❤️🧡💛 更多小百岳日記 & 影片🔻 https://www.instagram.com/cherish_tino

高鐵新竹站 | 15 分鐘

火炎山是登山初心者可以簡單攻略的一座小百岳，所以這次豆子二刷要帶從來沒有爬過山的朋友們一起來登山。 出發前大家各個很擔心，有人開始買登山鞋、防曬外套，還有人開始買登山杖～不過其實如果您原本就有運動習慣，火炎山慢慢走絕對不是問題！ 這次我們是從新竹高鐵站出發開車直接到火炎山登山口，導航也很簡單直接打火炎山登山口就可以找到了，登山口旁陸橋下方就可以停車。 沒有車的朋友們也能參考原本我們安排的公車行程，如下： （但建議自行再提早班次，因為中午開爬實在有點曬） 火車南下抵達苑裡 →10:10搭乘5818客運 →約10:45 抵達伯公坑→步行 5分鐘至登山口 / 約11:00 開始爬 到約 14:00 → 搭計程車回苑裡車站 或 苗栗車站 →火車回新竹 吃 甜點&晚餐 《5818 客運時刻表可以參閱苗栗客運》 https://www.mlbus.com.tw/traffic_services.php

火炎山登山口 | 1 小時

火炎山登山口就設有告示牌，整個路線非常清楚，不用擔心會迷路，全程也並不會濕滑，但就是陽光會有點曬，請務必做好防曬。

火炎山 | 4 小時

沿路會經過火炎山大峽谷，是非常殺底片的地方，大峽谷隨著土質濕度不同，拍起來顏色也不太一樣。 像之前爸媽是只到大峽谷就原路返回了，因為到達三角點還需要再走一段時間，加上三角點處並沒有什麼展望，所以如果純粹踏青看風景的山友們也可以不用堅持到三角點。 不過如果您是想要多運動、或是不到三角點就覺得渾身不自在的朋友們，也不妨上來三角點拿標高牌合照留下紀念吧！ 火炎山標高602公尺，到達三角點以後繼續前行可以走一個O型下山，這邊也提醒大家，如果已經到了三角點再原路返回，反而會更久喔！

鮮稻精緻鍋物（吃到飽、單點套餐皆有供應）新竹美食/新竹吃到飽/竹北美食/竹北火鍋/竹北鍋物/竹北餐廳 | 1 小時

下山之後不免俗的一定要好好吃一頓犒賞自己。 「鮮稻精緻鍋物」是間名副其實平價超值的鍋物店，湯頭是用大量蔬菜、雞腿骨、豬大骨，以及溫和中藥材熬煮而成，不得不說....湯頭～真的很鮮甜呀！ 另外「蛤蜊控的點餐秘技」就是： 「主餐➕小海鮮拼盤」 然後湯頭請選「剝皮辣椒湯頭」， 因為這樣還會多附一盤蛤蜊😉😉😉 本來想說剝皮辣椒煮火鍋會不會不搭...... 結果味道完全是無違和，店家說湯一滾就將湯頭附的那盤蛤蜊直接一口氣下鍋，這樣湯頭就會很完美！ 總之，剝皮辣椒湯頭真的很超值♥️ 肉片比許多鍋店稍稍厚一些，朋友都很喜歡，吃起來就是很有感，完全滿足🔆 【店家資訊】 📍 鮮稻精緻鍋物 🍴 地址：新竹縣竹北市文興路一段238號 🕐 營業時間：週一公休 ► 11：00 - 15：30 ► 17：30 - 22：30 ► 週六日11：00-23：00

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