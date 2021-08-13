一窺17歲少女湖！ 熱血登上「宜蘭 松蘿湖」 滿身泥濘也想一睹為快

跟著 Yvonne Wu 於 2020-02-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 台北車站、大同鄉、松羅湖登山口停車場。 Instagram: @tryyinfood 沒想到第一次的爬山這麼熱血

台北車站 | 30 分鐘

這是我的健身教練揪的團，此時的我是一個100% 爬山菜鳥，他說來爬個一日松蘿湖練練腳，我想我一定是在所不惜的，沒想到一連串的事情即將到來! 這天相約6點北車集合，出發前已知寒流來報到，沒想到又遇到全北部大雨，刷新Windy松蘿湖顯示為9℃，愣了一會兒，還是著裝出現在赴約點了! 🔺 松蘿湖須申請入山證 5日至30日至內政部警政署網站申請，或出發當天三星大同分局申請。 🔺 松蘿湖有飽水期與枯水期之分。每年的5月至9月為枯水期; 10月至隔年3月為飽水期。 🔺 登山路線 松蘿湖登山口→水龍頭營地2.4k→拳頭姆岔路5k→松蘿湖5.4k 全程可以分成三段形容: ① 松蘿湖登山口→水龍頭營地2.4k :算是好走的路只是一樣伴隨滿地泥濘。 ②水龍頭營地2.4k→拳頭姆岔路5k :開始有斷壁以及許多落差大的路段需要手腳併用，算是最煎熬的一段。 ③拳頭姆岔路5k→松蘿湖5.4k: 長下坡，要小心濕滑。

大同鄉 | 30 分鐘

我們一行人於9點起登! 爬過文的人應該知道，松蘿湖就是個大泥坑，常年潮溼，又因身處崇山峻嶺之中開發、維護不易，路線不像著名大山一般平易近人，而是像個原始叢林一般，一下滿佈泥濘、一下又要面對盤根錯節的山路，且高低落差頗大，需要手腳併用。 (有沒有看到停車場已經滿佈的泥濘呢?) 除了教練以外我們全部都是菜鳥第一次爬一整天的山。

松羅湖登山口停車場 | 1 小時

嗯嗯，是的你沒有看錯我的第一次爬山就是如此景象(當然這裡說的不是那種普通健行山一兩小時結束的那種)! 此時的我還拿得出手機覺得滿是新奇沒遇過這種景況。 一行人耐著不到10度的低溫在大雨中不斷不斷的往前走，面對各種型態的山路，我想大家都是滿心無奈只想快點結束。 起初教練陪著我們慢慢走，後來想說獨自一人先到頂端煮點熱食讓我們上來可以暖身，沒想到等了將至下午一點還是沒有我們的踨影不放心立即返程找我們發現我們才快到而已。我想由於初次挑戰還面臨這種天氣，有朋友腳拐到也有抽筋的，整個延誤行程，所以其實爬山還是有危險性的大家千萬別輕忽!

水龍頭營地 | 1 小時

我想還是得為松蘿湖平反一下，看看這如夢似幻的森林，沒走進來真的不會知道這深不可測的森林會有如此景象，大自然的奧秒就是如此，處處充滿驚奇。

拳頭姆岔路 | 1 小時

松蘿湖5.4k | 1 小時

就這樣我們抵達松蘿湖，去程就耗盡了近5小時，一睹了松蘿湖的面貌。 不敢休息太久，僅快速補充熱量、熱飲就趕緊下山了。 摸黑下山，我在第一次爬長程山的時候就遇到了，那樣黑夜的無助，崇山竣嶺之中完全沒有燈源，僅有自己和隊友的頭燈不時照射著反光板指引方向，雨越下越大溫度逼近0度了，最後我與同行隊友透過不斷的鼓勵彼此，途中因為拐傷抽筋休息了幾次，我們在9點時抵達登山口看見隊友的大燈照著我們，瞬間如釋重負。

水龍頭營地 | 4 小時

自此之後，我不僅出國旅遊會保保險，國內旅遊尤其這種具潛在危險的戶外活動我也絕對會保旅平險。 因為我們有可能一不小心就失溫了一不小心就迷路，各種狀況都是無可預期的。記得在下山時有點恍神，一種得到救贖的感覺，這時隊友要我們望向前方眺望宜蘭的夜景並說了句 : ｢朋友們你們看，是文明啊｣。 ｢做好功課的是探險，冒然前往的是冒險｣

松蘿湖登山口 | 幾秒

🔺 登山裝備準備清單 https://tryyinfood.com/hikingtools/ 這次除了分享行程以外，也想例用這次的經驗告訴大家旅平險的重要性。 今年疫情爆發許多人開始國內旅遊，甚至開始親近大自然，爬郊山、百岳，但都輕忽了這些行程背後的危險性。 大家一定要記得，｢不是只有出國需要保險｣!!! 出國面臨各種狀況，班機延誤、行李遺失、人身安全受威脅、醫療事件，但國旅又何嘗不是呢! 尤其今年大家喜歡探險秘境、爬百岳，面臨的種種狀況我想絕對不少於出國旅遊的，所以記得｢旅平險｣才能給自己一點安心也留給家人一點保障吧!

延伸閱讀：宜蘭 松蘿湖 │ 滿身泥濘也想一睹為快的17歲少女湖

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」