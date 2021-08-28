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如夢初醒的童話小屋！「雪山＋翠池」4日登山行，還有迷人倒影

健行筆記 / 健行筆記Pan Ming

雪山主峰海拔3886公尺，台灣的第二高峰，詳細資料相信大家已經看過了不少~這裡就不再重複說明了，趕緊進入正題!這次挑戰的是四日雪主北東+翠池，從雪山登山口出發，第二天入住雪北山屋，第三天上雪山下翠池，第四天回到登山口，從行前規劃到抽山屋，一切都相當順利~但最難掌握的天氣似乎就不是那麼順利了，才剛到登山口，厚重的雲朵已經覆蓋了整片天空，未來還有四天的行程，千萬不要一開始就給我們下馬威阿><

7ddee6b5a23b7e8f3c3fa2fb0157b161.jpg從登山口到七卡的路途還算平緩，我們到七卡的時候，剛好遇到工人正在圍封鎖線，原來是要重新裝修，從七卡過後的路變得有所不同，坡度跟海拔都有所上升，呼吸也慢慢開始變得急促，但視野慢慢的開闊了起來，讓心情不至於受到影響，至於傳說中的哭坡，其實也沒有想像中的難，不要想太多的埋頭向前!沒過多久就順利通過了XD過了哭坡後很快就來到這次行程中的第一座百岳:海拔3201公尺的雪山東峰，只是我們抵達的時候雲層已經低到幾乎就在我們頭頂，幾乎沒有什麼視野，時間也已經過了中午，肚子早就餓壞了，從這裡已經可以看到今晚要入住的369山莊，把吉祥物拿出來拍幾張照後就加速前往山莊。

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下午1點左右我們抵達了369山莊，在溫飽完肚子後到山屋後面的緩坡躺著看風景休息(一定要注意保暖!!!)

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隨著天色漸漸暗了起來，厚重的雲層逐漸散開，一邊吃著晚餐一邊和山友聊天，最後再看個這風景，好像可以體會甚麼叫做夕陽無限好了:)

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第二天一早，厚重的雲層不再像昨天一樣跟著我們，取而代之的是萬里無雲的藍天~~~但剛離開369沒多久，就要離開大眾路線，進入較少人走的水管路，在這片全台最大的黑森林中穿梭。

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在這片黑森林裡上上下下遊蕩了很久XD總算是離開了森林界線，但是看了一點都開心不起來，有沒有搞錯啊，我們要走的是這個看起來有45度的碎石坡?而且居然還不是普通的碎石坡，是走一步會滑兩步的那種，但爬山就是這樣，在這種進退兩難的狀況下，也只能相信自己了。

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好不容易的爬到了碎石坡頂，來到了稜線上頭，已經可以看到雪山主峰就在眼前!!!內心興奮之餘想說天啊，雪主也太高了吧~~~幸好今天沒有要走過去(明明隔天叫要走去)，大休完向右繼續朝雪北山屋前進。

fe389e3e20745ba5afbb799c82ddfe5e.jpg從水管路上到稜線後路況就變得挺危險的，兩邊時不時的就是深不見底的懸崖，必須小心為上，圖為路途中經過的凱蘭特崑山北峰

2c1a99ebdaf0b1840ce62f5aee9d60ab.jpg下午三點多抵達了傳說中的童話小屋~~~雪北山屋，此時雲霧飄渺，山屋在森林中若影若現，好像真的隨時會有精靈走出來一樣。

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在雪北山屋休息了一下，趁著天色尚早趕快朝著雪北前進，路徑還算清楚，大概一個小時內就可以到了，從很遠的地方就已經可以看到這宛如戰斧牛排形狀的石牌立在前方，同時也是雪山北峰的招牌(事後在我們離開沒幾天就斷成兩半，幸好有熱心的山友靠著自身的專業又把他們恢復原狀)，青蛙好像已經累了，抬不起頭來?

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行程的第三天，天氣跟昨天一樣好，只是今天的行程一樣不輕鬆，要先上雪山在下翠池!

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很像碗公的圈谷加上此時口乾舌燥的我，不知道是不是出現了幻覺，一直想像裡面積滿了雪，變成一碗剉冰

424e2d5e0ff96949275a1a8c935ec025.jpg海拔3731公尺的凱蘭特寬山，可惜在雪主和北稜角之前，不然其氣勢也足夠稱霸一方了，不鏽鋼基石有點不起眼，經過時要留意。

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此時正在盛開的杜鵑

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遠望北稜角，此時此刻的我有種一路走上天際的感覺，雪山相當特別，剛好國內線飛機都會經過上方，每當有飛機經過內心都會想說:飛機上的那些人真好，坐著也可以那麼輕鬆的在比我高的地方!

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在經歷了一番波折和腳已經開始不斷抗議的狀況下，總算來到了北稜角，只是心情好像沒有比較開心，因為雪山還在很遠的地方，需要先下到鞍部在上到差不多高的地方，有沒有搞錯啊@@

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回望聖稜線，沒想到今天居然已經走了那麼遠，雖然這樣看起來很近，但之前去過大壩往這裡看起來卻相當的遠，而且從那個方向過來還要一路向上，期待挑戰聖稜線的那天

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11點左右抵達了雪山山頂~青蛙坐上他的坐騎在這邊留影(坐騎怎麼比較小隻)

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滿山滿谷的杜鵑花

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下午1點左右來到了翠池山屋，雖然從雪山下翠池也是一段很長的碎石坡，但跟早上的路比起來算是小case拉~

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熱心的雪管處志工帶我們到翠池一旁的玉山圓柏秘境，據說這裡是全台灣玉山圓柏長的最好也沒有受到破壞的區域，下面的草地讓人放鬆的想打滾(誤)

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北稜角峭壁，很難想像剛才還在山頂

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來到翠池，不能錯過的就是傍晚時分夕陽照射在北稜角，把山頭照的火紅的經典畫面，只是這種畫面很難看到，不但太陽照射的方向要對，天氣還要合適才有機會，當天下午下起了雷陣雨，雲霧壟罩，本來已經不抱希望了，沒想到雨停沒多久，雲霧似乎有意地一同說好散開，讓這天僅存的幾分鐘光線得以照射在岩壁上，雖然只有短短的幾分鐘，但依舊讓人看得如癡如醉，至今難忘。

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來到了行程的第四天，為了早點回到登山口，我們提早摸黑出發，正當回到北稜角和雪主的鞍部時，金黃的晨曦正從東方雲面升起，瞬間把雪山圈谷照的火紅，被照亮的杜鵑點綴著此地，就在那一瞬間，黑夜把持住的大地彷彿充滿了生機。

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來到了第四天，心裡也有點想家了，歸心似箭的我們加快了腳步，11點左右回到了登山口結束了這四天的行程，回顧這四天，雖然路途遙遠，過程中也充滿艱辛，但也感謝這幾天的超級好天氣，讓我們可以回憶滿滿，一年過去了，當初誰也沒想到世界會受到病毒的侵害，當初在怎麼普通的要求都變成了奢侈，期待我們能回到先前的生活，繼續探索這片美麗的台灣。

登山 玉山 秘境

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