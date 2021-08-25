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時報周刊與周刊王紙本停刊 旺中蔡衍明對決策表尊重

新店「獅頭山步道」開放了！解封後初訪　練習找回失去的體力

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

7/27 全國警戒降至二級, 林務局開放了部分自然步道,  林道, 17處國家森林遊樂區, 3處平地森林園區, 4處林業文化園區, 適度解封的九條步道, 分別為金瓜寮魚蕨步道, 新店獅頭山步道, 礁溪跑馬古道, 拳頭姆步道, 林美石磐步道, 松羅步道, 蘇花古道-大南澳越嶺段, 朝陽步道及南澳古道, 除此之外, 新寮瀑布步道, 聖母登山步道, 九寮溪自然步道等3條因工程施工中暫不開放....吼, 5/11至今, 躲疫在家都不敢出門, 已經超過兩個半月沒爬山, 筋骨鬆散體重直線上升, 加上太熱不想動, 體能是完全歸零了, 看到有些山隊開始陸續出團, 心動想跟去遛遛, 可是...吊車尾的肉腳, 以現在的狀況...擔心走不動會被野放啊為了早日走入山林, 體能是必要的, 決定勇敢的踏出第一步, 從自家附近的新店獅頭山步道開始, 中興路登山口起登

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特別在小獅山步道解封日來看看

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竹林裡好像有剛整理出來的山徑, 沒走過去看看

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蚊子不少, 難得有白目的自投羅網

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走到一半路跡不明了, 聽到談話的聲音, 趕緊走出山徑, 獨自一人還是不要亂來

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休息兩個多月, 慢慢走還是覺得吃力, 不但喘的要命, 甚至還冒冷汗, 一直流鼻水耳鳴, 怪哉

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有種要斷氣的感覺

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休息養生過的山林有無限的生機, 蝴蝶處處翩翩起舞, 鳥叫蟲鳴不絕於耳, 停下腳步聆聽大自然的聲音, 這才發現步道上到處都是可愛的菇菇 

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邊走邊拍, 好不容易才來到中山亭...(以前好像是一下子就到了)

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梅花獅子亭

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喝個水休息一下, 吼, 大熱天帶口罩爬山簡直要命啊....不上了, 肯德基買蛋塔孝敬女兒,  在家納涼看奧運比賽卡實在

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這隻是甚麼碗糕? 感謝山友留言告知, 說是蟑螂的親戚, 東方水蠊

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有運動到就好, 回去路上買了套餐跟兩個女兒一起享用, 慶祝二級解封的小確幸, 下午看東京奧運轉播: 台灣舉重女神郭婞淳拿下金牌 打破奧運會紀錄 (相片是現拍電視轉播)

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見證歷史的一刻, 台灣舉重選手郭婞淳, 在東京奧運女子59公斤量級, 以破奧運會紀錄的挺舉133公斤, 抓舉103公斤, 總計236公斤的成績, 為中華台北隊拿下本屆奧運會首面金牌, 這也是郭婞淳參與三次奧運會以來, 拿下的首面金牌, 真的是好棒棒!!!

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步道 古道 登山

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