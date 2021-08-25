新店「獅頭山步道」開放了！解封後初訪　練習找回失去的體力

7/27 全國警戒降至二級, 林務局開放了部分自然步道, 林道, 17處國家森林遊樂區, 3處平地森林園區, 4處林業文化園區, 適度解封的九條步道, 分別為金瓜寮魚蕨步道, 新店獅頭山步道, 礁溪跑馬古道, 拳頭姆步道, 林美石磐步道, 松羅步道, 蘇花古道-大南澳越嶺段, 朝陽步道及南澳古道, 除此之外, 新寮瀑布步道, 聖母登山步道, 九寮溪自然步道等3條因工程施工中暫不開放....吼, 5/11至今, 躲疫在家都不敢出門, 已經超過兩個半月沒爬山, 筋骨鬆散體重直線上升, 加上太熱不想動, 體能是完全歸零了, 看到有些山隊開始陸續出團, 心動想跟去遛遛, 可是...吊車尾的肉腳, 以現在的狀況...擔心走不動會被野放啊為了早日走入山林, 體能是必要的, 決定勇敢的踏出第一步, 從自家附近的新店獅頭山步道開始, 中興路登山口起登

特別在小獅山步道解封日來看看

竹林裡好像有剛整理出來的山徑, 沒走過去看看

蚊子不少, 難得有白目的自投羅網

走到一半路跡不明了, 聽到談話的聲音, 趕緊走出山徑, 獨自一人還是不要亂來

休息兩個多月, 慢慢走還是覺得吃力, 不但喘的要命, 甚至還冒冷汗, 一直流鼻水耳鳴, 怪哉

有種要斷氣的感覺

休息養生過的山林有無限的生機, 蝴蝶處處翩翩起舞, 鳥叫蟲鳴不絕於耳, 停下腳步聆聽大自然的聲音, 這才發現步道上到處都是可愛的菇菇

邊走邊拍, 好不容易才來到中山亭...(以前好像是一下子就到了)

梅花獅子亭

喝個水休息一下, 吼, 大熱天帶口罩爬山簡直要命啊....不上了, 肯德基買蛋塔孝敬女兒, 在家納涼看奧運比賽卡實在

這隻是甚麼碗糕? 感謝山友留言告知, 說是蟑螂的親戚, 東方水蠊

有運動到就好, 回去路上買了套餐跟兩個女兒一起享用, 慶祝二級解封的小確幸, 下午看東京奧運轉播: 台灣舉重女神郭婞淳拿下金牌 打破奧運會紀錄 (相片是現拍電視轉播)

見證歷史的一刻, 台灣舉重選手郭婞淳, 在東京奧運女子59公斤量級, 以破奧運會紀錄的挺舉133公斤, 抓舉103公斤, 總計236公斤的成績, 為中華台北隊拿下本屆奧運會首面金牌, 這也是郭婞淳參與三次奧運會以來, 拿下的首面金牌, 真的是好棒棒!!!