烏來的美麗與哀愁！ 綠意盎然但原始而泥濘 「拔刀爾山」很適合練腳力

拔刀爾山是烏來知名的一座山，山路較為原始而泥濘，陡峭處也需要拉繩攀爬，不過森林蓊鬱綠意盎然，是一條很適合練腳力的路線，山頂視野也相當遼闊，可以盡覽群峰山巒美景。烏來是泰雅族語「水很熱」的意思，過去族人恬靜地世居在此，日本時代逐漸發展為觀光勝地，不過由於過度開發，近年也帶來嚴重天然災害。

烏來保慶宮是許多山友、自行車友的集合地點，有十幾個汽車停車空間，同時也是拔刀爾山的主要登山口。上山可以在此整理裝備、上洗手間，也有提供水龍頭供下山山友清洗鞋子。

美鹿山海拔870公尺，台灣省政府圖根補點，據說是以前的泰雅族人上山打獵在一座山頭遇到一群肥美的山鹿，故稱之為美鹿山，然後追逐這鹿群一直到了另一個山頭，發現鹿群的高度都高於腰際，故稱之為高腰山，不過這只是山界的傳說，並沒有相關歷史文獻的佐證。

水源營地，這裡有條小溪澗可以取水，又在山溝處可以避風，是一處適合紮營的良好地點。

拔刀爾山標高 1117 公尺，有三等三角點 4186 號基石，山頂有一塊空地可容納數十人，視野也相當不錯。而「拔刀爾」為泰雅族語Batul，意思是穿過耳垂的裝飾品，因為山的形狀相近而得名。

拔刀爾山山頂的視野還不錯，可以遠眺烏來群山，其中阿玉山的名稱來自於泰雅族的「芒草」之意。爬完山可以到烏來逛逛老街，或是泡湯舒緩一下疲勞，烏來是北部知名的溫泉勝地，有提供台車供觀光客乘坐賞景。

烏來台車道興建於 1928年，最早是用來運送伐木機具及開採出的木材，路線從烏來、桶後、孝義一直延伸至福山。1951年烏來的公路開通完成，觀光遊客漸增，台車不再做為運送木材的用途，改提供做為載運遊客，初期是利用人力手推，1974年始將台車動力機械化，而且僅保留至瀑布這段作為觀光之用。

其實日本時代開始，烏來就已經是熱門的景點，依據這張1935年「烏來溫泉及角板山交通概念圖」，當時從萬華可以搭乘鐵路到新店，再轉台車至烏來。台北到新店過去曾經有鐵路？沒錯！這一條民營的台北鐵道在1921年開設，迄今剛好滿一百年，全程10.4公里，初期設崛江、和平、螢橋、古亭、水源地、公館、萬隆、景美、大坪林、七張、新店等11站，戰後由台鐵收歸國有經營。

新店線鐵路設站的距離比一般鐵路短，其實和捷運新店線差不多，有趣的是，新店線曾採取無論遠近一律票價一元，孩童和軍人則為五角，其功能和計價方式，根本就是台北市百年前的捷運！

1965年因載客量逐漸下滑，鐵路新店線始停止營運並拆除，現在的汀洲路、羅斯福路五、六段及北新路一至三段就是舊的鐵路路線，有趣的是，北捷新店線建設時，部份路線就是依據沿當初的鐵路地下而行，如果說新店線鐵路是前世，那捷運新店線就是今生。左圖是新店線鐵路和公路並行的風貌，右圖是當時奔馳在新店線的CK101蒸汽火車頭。

如果把鐵路和捷運的設站做比較，現在捷運的公館站，在鐵路新店線時期稱為「水源地站」，因為當初台北市的水源地(現今自來水園區)設在這裡而得名，水源地車站約在汀洲路和水源路交叉口，這個車站主要提供台大學生通勤之用，圖為水源地站的今昔比較，車站現今改建為思源街派出所。

至於鐵路公館站則在汀洲路三段230巷，也就是通往寶藏巖的巷口，舊公館站後方的小山就是蟾蜍山，注意看車站對面還有一家理髮店，照片是鐵路公館站今昔對照，車站位置目前改建為台電電力研究所大樓。

鐵路景美(初期稱景尾)站在羅斯福路和車前路口，「車前路」名稱的由來也因為在鐵路車站前，現今車站拆除後已經名不符實。鐵路景美站遠方的那座山，叫做「塗潭山」，現今已經被高樓大廈阻擋視線。

鐵路七張站，其位置則在目前北新路中正路口，位置和現在捷運七張站位置不太一樣，兩著位置大概差了600公尺左右，過去鐵路兩旁都是郊野，不像現在的北新路已經高樓林立，景象有很大的改變，只能對照鐵路遠端的和美山，才勉強可以確認這今昔對比的照片。

鐵路新店站，位置在現在光明街45號，車站已經改建為「碧潭捷市大廈」，新店站因位於知名景點碧潭，而成為新店線上重要的一個車站，而搭蒸汽火車來新店遊覽碧潭，是當初的台北人最大的享受之一。也可以在此轉乘台車，遊覽溫泉勝地烏來。

烏來是過去泰雅族人恬靜的世居之地，在日本時代逐漸開發為觀光勝地，也曾獲選為台灣十二景之一。2015年蘇迪勒颱風重創烏來，也浮現烏來土地過度開發的問題，圖為當年攬勝橋完全被南勢溪洪水吞噬的畫面。

幾百年前發現的溫泉，帶給了烏來許多的觀光客，也因此發展成為觀光的勝地，但是如果沒有溫泉，是不是族人還可以無慮地生活著？溫泉如今還在汩汩地流淌，但不知是對上天賜予這塊土地資源的感激，還是對於家園逐漸崩毀的悲泣？

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