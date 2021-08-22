步道健走！ 大坑6號、7號、8號、9號之1 眺望都市絕佳景色的觀景台

中央宣布今天開始降為二級警戒，終於可以逐步回復正常的生活，在防疫期間沒事都在家裡整理行腳文章，前幾天發現還有一篇去年的登山文章尚未上傳，因此來跟大家分享去年大坑步道健行的行腳文章囉。當天下午搭乘68號公車到「台電東山所」站下車後沿著東山路一段383巷進入大坑小農市集大坑6~10號步道圖，紅色為今日行走的路線

不久後就可以看到大坑9、10號步道入口，兩條路線可以走O型，是十天前朝聖過的路線

繼續往前走接續9號之1步道，此步道長度僅約600公尺，是大坑步道群裡最短、最輕鬆易行的路線，前段400公尺是平緩的水泥路、仿石磚，後段200公尺為木棧階梯，沿途多有林蔭，行經彈藥庫、崗哨等遺跡。

崗哨遺跡

旁邊有貨櫃屋搭建的流動廁所，供山友使用，外觀有大自然生態的繪畫

9號之1步道長600公尺前半段是良好舖裝的緩坡，後半段是木棧道階梯，終點接壤9號主線步道。

14:12 接續木棧步道

14:19 步道9號之1終點，接續步道9號，往右走

上來後可以北屯、太平地區高樓大廈的景色

續行9號步道木棧步道而上

不久後就上到9號步道的觀景台

此處的觀景台可以看到新社、太平、和平山區的景色，為九號步道中途絕佳的觀景台。

將鏡頭往右拉可以看到台中市區的景色

14:37 10號步道岔路，續往左前方前進

14:41 9號步道1.6K終點，接續大坑6號步道

大坑寧靜海觀音亭 這裡有茶水供應、遊樂設施，提供讓人休息泡茶的地方，還有一尊大觀音像頗為壯觀。

有觀景台可以眺望都市景色

14:46 短暫在觀音亭休息後繼續往6號步道出發，拾階而上（0.8K／1.7K）

不久後有一個休憩平台可以休息、觀景

周遭層巒疊翠的景色令人心曠神怡

14:53 下方為剛經過的觀音亭

抵高點後往下走

14:55 進入林蔭段，景觀一片綠意，令人覺得舒適

繼續拾階而上

15:00 6號步道(1.1K／1.7K)，旁邊有一座觀景台

可以看到頭嵙山、暗影山、大橫屏山等小百岳的景色

15:02 下切

接續土徑步道

毛毛蟲

過了石頭路就來到平坦的坡階

15:06 這邊設有一座吊索橋，前身是老舊的木棧道，而最後改建成這樣通過邊坡，讓6號步道增添一點小刺激

繼續爬階梯

後半段步道變得較為平緩，像是散步一樣輕鬆

再接續木棧步道下切至產業道路

六號步道1.7K終點處，產業道路擋土牆有「南無阿彌陀佛」字樣，再往左繼續往風動石公園前進

又是一處不錯的展望

風動石公園設置了不少涼亭休息區，提供山友一個休息泡茶的舒適空間。此為停車場旁邊的大榕樹

福德祠

風動石公園是大坑6、7、8號步道的中繼點，休息過後先走8號步道下去接著再從7號步道走上來O型路線

大坑八號步道位於舊台中縣市交界（北屯區、潭子區），是大坑六、七、八、九、十步道系統中最西北端的一支。

步道旁邊有運動設施可供運動，休憩涼亭

不久後就抵達8號步道終點處，不遠處就是風動石囉

風動石是大山母山北側支稜線尾突出的一塊巨大巖石，風動石經過大自然浸蝕風化作用下，成為一塊草木不生的裸露巨巖，長、寬各約4公尺 、西側高8公尺 、其形狀如縮小的「大壩尖山」，站立頂端岌岌可危，如遇風吹稍大，搖搖欲墬，是故取名為風動石。921大地震後風動石發生傾斜，底座出現裂縫，台中市政府以混凝土固定基座，上方使用鋼板以補強方式，保有原有景觀。

此處可眺望台中盆地、潭子、大肚山等景色，視野盡收眼底。

風動石旁有圖根點一棵，名為「風動石山」

接續木棧步道往下切

15:31 8號步道均一路下切，下切不久後有一處休憩平台

15:35 結束板階步道，接續相思圓木舖設木棧道

15:38 再接續0.6K的水泥產業道路

路邊有一座土地公廟

15:47 8號步道起點處，8號步道完成！

15:49 踢產業道路繼續往7號步道前進

15:55 又經過一座土地公廟

往6號、7號步道的指標繼續前進

16:04 7號步道入口處就在6號步道的旁邊，總長1.3公里，以坡度平緩的產業道路為主

16:08 沿途樹木成蔭，走起來非常涼爽

步道終點前一路為階梯

16:26 7號步道終點處，回到風動石公園

完成今天6~8號步道後，沿著剛剛走來的路一路從6號步道接9號步道回到大坑農夫市集

16:34 回程走回6號步道

16:40 6號步道往9號步道途中土徑

16:45 6號步道部分路段在下雨天較為濕滑，需留意步伐

雲層逐漸變厚了感覺要下雨了，加快腳步趕快下山囉

土徑結束後接續木棧道

16:49

17:03 9號／9號之1步道岔路，取9號之1步道

下山後搭乘68號公車回程後到北平路商圈的「一合味北方麵食小館」吃晚餐

五更腸旺便當 五更腸旺 豆腐蛋花湯

★★★近期行腳精彩回顧★★★