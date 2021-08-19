攻下台北第一高峰！七星山步道、冷水坑、小油坑，親民路段收無敵視野

身為台北人怎麼可以不走一回「台北市第一高峰」，路途有趣、大景繁多、休憩點足夠，還有理由不造訪嗎？七星山較多人選擇的是「小油坑」或「冷水坑」兩個出入口，不管是搭公車還是自行開車要停車都較方便。

冷水坑：捷運劍潭站1號出口→捷運劍潭站(基河)→小15公車→冷水坑服務站。

小油坑：捷運士林站2號出口→士林官邸(中山)→260公車→陽明山總站→108公車→小油坑服務站。（也可直接從士林捷運站搭 1717 客運直達小油坑服務站，但我覺得太貴而且經驗不好。）

其實我兩個方向都走過， 個人覺得小油坑→冷水坑比較輕鬆 ，但由於交通比較不方便，所以這次走冷水坑。

劍潭捷運站的小15是大台的且可以站，所以很快就抵達冷水坑服務站， 要往擎天崗的要跟司機拿轉乘票換車 。這裡有廁所、飲水機，如果有想要臨時改去其他登山步道的，也可以在這裡詢問服務站的人員，非常方便。

整裝待發之後旁邊就是登山口，跟著人群走總沒錯，這種萬里無雲的天氣爬山的人潮一定很可觀 ...

個人覺得地圖右下的簡圖很方便，可以了解山系各自的連結方式，路程跟小時數也都很清楚，值得參考。

七星山東峰、主峰步道都是 修建很完善的道路 ，沿著指標跟石頭階梯走準沒錯，山上也不會有沒人的狀況。

從冷水坑登山口起登，會先到七星山東峰再到七星山主峰，有沒有發現只要辛苦 2.1 公里就海闊天空啦～

唯一要注意的是，整段路基本上都 沒有遮蔭 ，雖然山上溫度比平地低很多，但太陽直曬的頭也是很暈。

爬七星山雖然屬於散步路段，但建議：登山杖、防風外套、帽子可以帶著，當然水跟食物也是不可缺乏的！

由於冷水坑的海拔已經不低，所以簡單爬幾層樓的階梯就可以看到對面的山頭了，今天能見度還算不錯！

爬山時回看來時路真的很有成就感，走沒多久停車場就已經像是模型屋的大小了

（對面山脈太美了）

還記得我說我覺得小油坑上比較輕鬆嗎？因為 冷水坑上雖然緩但是超！級！遠！而且上升高度相對高 。

雖然從地圖上看起來兩段路距離差不多，但從冷水坑上的這次，我覺得走了好久好久才到三角點，心好委屈嗚嗚。

雖然遠看就是階梯無限蔓延，但低著頭還是咬著牙慢慢一步一步走，只要不停下來就一定可以到終點。

轉個彎找到較寬的階梯時就可以簡單喘口氣，再回頭看看自己起登的地方，就莫名非常有成就感了。

不過頭轉回來看著階梯，還是得繼續啊～雖然說都是石階容易攀登，但有些凹凸不平的，若是 雨天請小心 。

終於，上升到有個小空地跟岩石的地方，可以坐下來喝水休息看看風景。

最喜歡這種角度拍照，象徵著是自己雙腳慢慢爬上來的，其實在這裡拍跟在合歡山拍似乎大同小異哈哈！

在這岩石拍照很無敵啊～封面照也是在這裡拍的，不用到三角點也可以有美景

經過拍照的好位置，再走一小段緩上就可以到涼亭了，沿途基本上最陡也不超過 45 度，但就是綿延不絕。

大多數人會在這邊做第一次的休息，終於可以遮蔭的感覺很棒。

這裡也有地圖指引，再往前就是岔路口，可以選擇去夢幻湖或七星公園。另外發現我們已經走 700 公尺緩上啦～

附上涼亭二樓的全景照，今天運氣真的不錯，天氣好之餘能見度也還算 ok 啦

如果涼亭沒位置，往前走幾十公尺抵達岔路口時就有桌椅可以休息，差就差在這邊不能遮蔭啦。

抵達教育廣播電台之後，請往左轉。

取右邊這條跟著指標走，路牌顯示我們已經走了 800 公尺了，平地的 100 公尺走起來真是輕鬆 ....

稍作休息之後繼續又是沒有遮蔽物的緩上，基本上走完前面的樓梯到這邊身體差不多已經可以適應了。

可能是走了一個高度了，這一段暫時都是 緩緩的散步路段 ，多了一些心思可以欣賞美景～

每次只要是這種路段都會讓我想起朝聖之路，雖然只看得到眼前這條路但你知道不久後你會在山頭上眺望。

好好把握這些緩～緩～緩～坡，因為等等又要開始攀升了。

越靠近七星山東峰，要攀升的路段越陡，這裡因為之字形所以人靠得很近，路又窄，各位要小心一些。

爬七星山的時候，沒有什麼在看距離，只是看著樓梯就一直咬著牙爬，雖然公里數不遠但這攀升高度真的是蠻喘的。

走到快不行的時候就回頭看看自己曾經走過的路，既然都可以走這麼遠了，剩下那一點點還會到不了嗎？

上山頭前兩旁的樹叢突然變得很高很像草牆，濃密到讓人覺得好像倒在上面也可以被撐住呢！

遠看東峰，剩這一小段路程，很有趣的是在草叢中有一條路讓人沿著慢慢往前走， 感謝山林願意讓我們這樣開闢 。

七星山東峰 1107 m東峰拍照排的時間還能接受，三角點上的平台也還有地方可以坐，簡單吃完行動糧、補充水分繼續往前。

走之前還是要讓大家看一下東峰的景致，記得我上次上來這裡根本沒人要停留啊 ...

往七星山主峰的路段就這一條！ 看得到就不算太遠 ，一樣沿著這開闢好的石頭階梯上去就到了！

七星山主峰 1120 m終於在大家拍照的換批空檔拍到地標，才多久沒上來現在這三角點可媲美等跨年煙火的聖地了。

真的不誇張，第一次知道三角點可以繞著排隊，從排隊正面一路隊伍排到下山的階梯口，真的很嚇人。忘記什麼時候開始，爬山居然變成台灣人的潮流之一，對於瘋狂戶外踏青的行程我是支持的，但務必注意安全。

有人說爬個踏青路線登山包、登山杖、登山鞋有需要嗎？是，也許真的非必要，但這是我保護自己的方式。所以請愛上爬山的各位， 評估自己的身體狀態與山上的狀態 ，雖然看起來只是石階，但你失足下去這也是 1120 公尺高啊。不要拿自己的性命開玩笑，也不要浪費資源只為上山拯救因為沒做足準備結果爬不動的你，別人的命也是命。

基本上爬完兩個山頭接下來就是無限的下坡，倒數 1.8km 就是從七星山主峰到小油坑遊客中心。

下山路段一樣是修建完善的石頭階梯，相對於上來的坡度，確實走至小油坑的路段比較陡一些些。

走沒多久就可以看到等等的目的地了！老話一句，看得到的就不算太遠，加油，很快就下山了～

沒有這麼喘的路段，更能夠去感受大自然的美景，腳步輕盈了一些，心情也跟著開闊。

遠眺還能看到淡水河出海口，不過隨著時間越晚能見度就越差，還是趕緊下山比較實際～

個人覺得下山雖然也是 1.8km，但是感覺很快就接近停車場了，不像上次下冷水坑時走好遠。(真的比較遠！)

沒多久，就可以看到地熱口結晶。假設腳下不遠處就是小油坑遊客中心，那遠處那個應該是竹子湖吧！

放上地熱口的長相給各位，經過時味道真的蠻濃厚的，不過更壯觀的還是要下山後繞區小油坑區看啦～

在這旁邊真的是味道濃加上溫度高，會讓人想起來小時候可以煮蛋的地方哈哈！

經過剛剛的硫磺結晶路段，就是繼續沿著步道慢慢下山到停車場。

原以為都看到地熱口結晶了，應該就快到了吧，沒想到距離停車場還是有一段路呀～

隨附最後一張抵達停車場前的步道照片。簡單說七星山確實是親山步道， 修建完善、交通方便、景致美。 但還是要再次呼籲，每座山海拔再低、路線再完整，都有一定的危險度， 請評估身體狀況、準備充足再上山。 詳細的路線狀況與走法可以上健行筆記下載 GPX，也歡迎走完台北市第一高峰後，繼續往其他山脈前進啦！

健行筆記參考GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=356852【繼續閱讀其他山頭】【Tw】軍艦岩｜走最親民的步道一覽台北市【Tw】四獸山｜虎山、豹山、獅山、象山半日輕鬆全攻頂【Tw】土城雙尖O型縱走｜清水大尖山、二尖山、財華步道半日行程【Tw】天母水管路古道｜從天母圓環徒步走到文化大學後山星巴克草山門市喝咖啡【Tw】桃源谷｜大溪火車站起走18公里沿草嶺古道，翻山越嶺到福隆火車站【Tw】大崙頭尾山親山步道｜台北市週末好選擇，腿肌大爆發健行之旅【Tw】忠義山親山步道｜搭捷運就能抵達的森林小步道，夏日避暑好去處【Tw】皇帝殿登山步道｜皇帝殿東峰進西峰出，攀岩菜鳥一路走去逛石碇老街【Tw】坪頂古圳親山步道｜造訪三條百年古圳，再沿大崎頭步道賞梯田去【Tw】聖母山莊步道｜宜蘭抹茶山，大霧細雨中盼得日光，為還願再上三角崙攻頂