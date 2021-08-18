溪谷、登頂展望入袋！「新田登山步道」加強版走法

健行筆記 / 健行筆記Lin Hsien Chih

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午後來到新田登山步道停車場

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先沿著龍興巷往上走，一旁刀石坑溪溪谷優美

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來到與湳底巷的叉路口時右轉

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沿著湳底巷往上爬，可近觀大胡山稜線

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爬至最高點後左入山徑

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經過柑橘園，前方就是大胡山了

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稜線的展望還不錯

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拉繩陡上

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先登頂海拔451公尺大胡山

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接著續沿稜走至虎山亭

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從虎山亭左側下切回龍興巷

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接回龍興巷右轉走一小段隨即再沿著對側階梯往上

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從土地公廟旁拾階而上

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接產道後左轉

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離開產道入山徑

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取左石階

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經過新田觀景台四角涼亭

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來到新田登山步道第三步道叉路口取直行 (左下往觀鷹台)

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經過六角涼亭

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右前方就是聚興山山頂了

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來到叉路口取右往三角點

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這裡天氣好時展望應該不錯

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登頂海拔500公尺小百岳聚興山

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聚興山過後就是此行最大的挑戰林牛山，原本就少人青睬的路線受到之前疫情封山影響更加難行

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一開始的山徑就因倒木橫陳給覆蓋

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在稜線穿梭行走，不時經過柑橘園與柿子園，之後接上產道

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走一小段產道後便左入山徑

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接著在雜木林及竹林裡上上下下，藉著稀疏路條奮力往前，偶爾再對照手機離線地圖

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終於登頂海拔464公尺林牛山

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離開林牛山後拉繩陡下

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來到一處類似廢棄果園，雜草叢生將山徑整個覆蓋，只能看著對面登山條直切過去

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之後接上水泥產道

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接上另一產道時右行

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前行一會兒左側有路條處再下切，下切一開始的路也被倒木覆蓋

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下切至石頭坑溪谷會接產道

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過橋後的堤岸上有路條指引，應該是離線地圖上

上切回新田登山步道雙層涼亭的路徑，但此時卻找不到明顯山徑

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只能沿著溪谷產道往下走

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遇叉路取左

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走到常銘實業時接龍興巷取左

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沿著龍興巷便回到新田登山步道停車場，也完成大胡山聚興山林牛山O行縱走

全程航跡圖 大胡山聚興山林牛山O行縱走

步道 登山

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