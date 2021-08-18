溪谷、登頂展望入袋！「新田登山步道」加強版走法

午後來到新田登山步道停車場

先沿著龍興巷往上走，一旁刀石坑溪溪谷優美

來到與湳底巷的叉路口時右轉

沿著湳底巷往上爬，可近觀大胡山稜線

爬至最高點後左入山徑

經過柑橘園，前方就是大胡山了

稜線的展望還不錯

拉繩陡上

先登頂海拔451公尺大胡山

接著續沿稜走至虎山亭

從虎山亭左側下切回龍興巷

接回龍興巷右轉走一小段隨即再沿著對側階梯往上

從土地公廟旁拾階而上

接產道後左轉

離開產道入山徑

取左石階

經過新田觀景台四角涼亭

來到新田登山步道第三步道叉路口取直行 (左下往觀鷹台)

經過六角涼亭

右前方就是聚興山山頂了

來到叉路口取右往三角點

這裡天氣好時展望應該不錯

登頂海拔500公尺小百岳聚興山

聚興山過後就是此行最大的挑戰林牛山，原本就少人青睬的路線受到之前疫情封山影響更加難行

一開始的山徑就因倒木橫陳給覆蓋

在稜線穿梭行走，不時經過柑橘園與柿子園，之後接上產道

走一小段產道後便左入山徑

接著在雜木林及竹林裡上上下下，藉著稀疏路條奮力往前，偶爾再對照手機離線地圖

終於登頂海拔464公尺林牛山

離開林牛山後拉繩陡下

來到一處類似廢棄果園，雜草叢生將山徑整個覆蓋，只能看著對面登山條直切過去

之後接上水泥產道

接上另一產道時右行

前行一會兒左側有路條處再下切，下切一開始的路也被倒木覆蓋

下切至石頭坑溪谷會接產道

過橋後的堤岸上有路條指引，應該是離線地圖上

上切回新田登山步道雙層涼亭的路徑，但此時卻找不到明顯山徑

只能沿著溪谷產道往下走

遇叉路取左

走到常銘實業時接龍興巷取左

沿著龍興巷便回到新田登山步道停車場，也完成大胡山聚興山林牛山O行縱走

全程航跡圖 大胡山聚興山林牛山O行縱走