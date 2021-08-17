台版富士山！苗栗最高小百岳「加里山」　優美景色好愜意

加里山，位於苗栗縣南庄鄉，沿途為柳杉人工造林及闊葉林，因形似富士山，被譽為「台灣富士山」，海拔2,220公尺為苗栗縣最高山，小百岳#34，有一顆一等三角點，景色優美，視野遼闊，是高人氣熱門登山路線。加里山的登山入口主要是鹿場登山口及大坪登山口二處，鹿場登山口應是最熱門的路線，路線單純，幾個重要叉路皆有指標，稍加注意就不會迷路；不過因爬升不少且後段有些拉繩的陡上路段，這條路線是有點難度的，不可當作大眾化的郊山而輕忽體力及耐力的準備。一早跟著小團體搭小巴士到達停車場，由鹿場登山口開始今日行程

由登山口進入沒多久，依指標右下，先走一段下坡後過溪谷

再來就是在杉林中行走，林相優美，今天還看到不少光影透過樹林間隙灑下來，非常漂亮

路邊樹與石頭共生的特殊景觀

經過避難小屋，這邊也是由大坪登山口來的叉路

有些上坡路段，走起來不輕鬆

過下方木橋後由大石中往上攀爬

接著就是今日的重頭戲，好幾段需要拉繩陡上的路段，小心攀爬還算安全，雖是假日還好人沒有很多，不用依序排隊很久就可以持續往上

步道旁林間可以看到漂亮的雲海及遠眺山景

再來一段攀爬路段，差不多就快到山頂了

一等三角點，山頂聚集不少山友，幾乎將山頭都擠滿了，每個人各自取景找個最讚的角度留下紀念

山頂視野遼闊，是看雲海的好視角，今日運氣真好，天氣好出了大景！怎麼拍都不夠，差點捨不得下山

休息＋拍景，在領隊的時間要求下，帶著心滿意足的心情下山！大約下來2/3路程時起霧了，朦朧中的美景又是一番景緻

更多的照片，請參考我的相簿：台版富士山「加里山」(小百岳#34)今日路線，請參考我的GPX軌跡，總里程6.78公里，高度落差841公尺