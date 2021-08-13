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捷運公車能到！陽明山「橫嶺古道」竹林小徑、百年老樹好清幽

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橫嶺古道環狀步道捷運北投站，搭乘230公車到「橫嶺站」下車，路旁有個意象裝置「風動石平臺」可見豎立的風動石，雋永傳說其風吹石會動...耐人尋味...

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沿著湖山路沒走幾步就可看到「橫嶺古道」路標，好貼心哦！環狀步道由橫嶺古道半嶺步道以及湖山國小步道所組成，全程約三公里左右，慢慢走約1.5-2小時就能逛完。此路線走起來很清幽，較少人來走。

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沿路綠意蒼翠的五星級黃土小徑的原始路，人少少的...。大自然森林氣息，映入眼簾的無盡碧綠令人心曠神怡，那就給他慢慢走呀 ^.^

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不久，來到近百公尺長由八芝蘭竹所組成的竹林隧道，是此步道的一大特色。仿若深不見盡頭的竹林讓外面熾熱的陽光難以照射入內，即使是悶熱夏天也能感受到陣陣涼意。漫步其間有種秘境的感覺，紛擾的思緒也得到沉澱。如果不想走環形步道，只是橫嶺步道來回走幾回，不僅可以健身，心情也會變好...。^.^

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造形很特別的座椅...

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除了古道群外還有高大成對的雙木「楓香姊妹」，深秋楓紅時景色一定很迷人。「紅壇」是間常年大門緊閉的小廟，據說是神明出巡的臨時驛所，所以大概只有祭典時才能見到大門開啟吧！

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f92917be24f03eeb417c07753fa09e3a.png風情的陽明山…。雖非高山森林，來對時間橫嶺古道也有斜射光…

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遠方山嵐雲霧襲來，山頭隱約可見...

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接續，漫步鄉間小路往湖山國小方向前進，可以感受到湖底聚落所蘊含的恬適幽靜，路邊有株百年山菜豆，但它的風采好像被那棵百年無患子樹搶走，完全被遺忘...。好可惜哦...

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昔日遍植無患子的湖底社區，但，現只剩300多歲的這株老樹，繼續守護著居民。它也見證了湖底聚落數百年發展。雖曾一度因寄生植物纏繞導致枯萎，差點成為歷史。但，2012年經過治療後現已獲重生。樹蔭舒爽滿滿的芬多精。

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百年無患子樹旁建有休憩平台，象徵學童在樹下攀爬的裝置藝術...。

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百年患無子樹葉掉滿地...

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走過一段長長階梯，有處隱密的梅園，綠草坪上約有數十株梅花，有的已迫不及待花開滿樹，有的還是沒有動靜只有光禿禿的...。

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最後，走回陽明前山公園，清幽的綠地空間，旅人就坐在草坪上、大樹下，人生就是要愜意啊！

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步道 古道 北投

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