人煙稀少第一！台南「阿拉溪瀑布群」好走又清涼消暑

高溫 旱災 病毒席捲了今年的五月,全台灣充斥著人心惶惶 躁動不安的氛圍,這是最黑暗的時刻。儘管李老師心裡是焦慮的,卻堅定的相信只要大家彼此信任與合作,就能等到希望,就能為這場災難得到救贖。就在五月底,遲來的雨季來了,這場雨澆熄了悶燒在高山的森林大火,這場雨在枯竭水庫裡灌注了豐沛的水量,新冠肺炎確診人數也隨著這場雨逐漸下降,這場雨帶來了災難中的希望。有希望就能得到救贖,歷時二個多月的三級警戒正朝著逐漸解封的目標前進,山林微微解封了,旅遊微微解封了,餐飲微微解封了,憋了很久的李老師總算可以再次走進大自然的美好之中。但畢竟有人潮的地方就有病毒的風險,一定要找個人煙稀少又清涼消暑的地方,台南市楠西區的阿拉溪瀑布群絕對是最好的選擇。前往阿拉溪瀑布群的路程很好走,在導航上設定鐵谷山宮,從國道3號接省84線 再沿著南186縣道就能到達。位在深山野嶺間的鐵谷山宮是間簡單樸素的小廟,紀念在噍吧哖抗日事件中喪生的義士。

千萬別小看這間不起眼的鐵谷山宮,這裡有洗手台 有廟埕 有停車場 有乾淨的廁所,儼然就是一處與世隔絕的完美登山口。

準備就緒後就從鐵谷山宮對面的鐵橋出發。

前往阿拉溪的路徑很清楚,大部分都是水泥鋪面的產業道路,遇到第一個叉路就選左邊較大條的路徑前進。

馬上又是第二個叉路,這次改選右邊就大條的路徑前進,接下來就是沿著這條產業道路直直走下去囉!!

基本上前半段都是緩緩上升的坡道,走起來有點累又不會太累,很適合閉關二個月的李老師暖身之用。

其實沿途路況是可以開車或騎機車的,但李老師最愛的是登山健行兼欣賞風景,所以當然是腳踏實地的走向阿拉溪。

途經一座攔沙壩代表你沒走錯方向,那就繼續往前吧!!

不過攔沙壩這個區塊特別潮濕,幾乎天天都來的午後雷陣雨讓路面泥濘不堪,怕弄髒鞋子的李老師只能躡手躡腳慢慢通過。

繼續踩著緩緩上升的陡坡小路往前進。

雖然全程幾乎都是走在樹蔭底下,悶熱的天氣 潮濕的溫度卻還是讓人渾身濕透,這也讓人更加期待步道盡頭的沁涼瀑布。

上坡路段走完就開始換成下坡路段了,只是長滿青苔的下坡路面濕濕滑滑的,走起來還真的有點提心吊膽,李老師有點後悔因為偷懶而忘了帶登山杖了!!

特別提醒一定要注意路旁電線桿的編號,因為在45-2號電線桿旁的叉路就必須左轉下切了。

不過也不用焦慮會錯過這段下切的路徑,因為這段下切溪谷的路徑可是很大條的。

雙花龍葵紅通通的果實是草叢裡最吸睛的色彩,鮮豔欲滴的光澤看起來香甜多汁,讓人忍不住想摘一顆起來品嘗看看~~

第一次發現百部的花,造型奇特的花貌還真的令人驚艷不已,李老師忍不住再次讚嘆大自然是個無窮的藏寶庫!!

接下來就是踩著泥巴石塊一路下切,坡度有點陡 務必小心行走,最好還是帶著登山杖比較安全喔!

遠遠望見對面山坡上奔騰的瀑布激流了,興奮的李老師加快腳步往下走,迫不急待要衝進沁涼的瀑布水氣範圍裡。

一走近瀑布就是一陣清涼襲身,李老師瞬間就開心的換好裝,二話不說立即開啟戲水模式!!

瀑布下的碧綠水潭看不出深淺,為了安全起見還是不要貿然走進水潭之中,在淺淺的岸邊一樣可以全身泡進沁涼的溪水裡。

想更安全的享受夏日獨有的涼爽,那就隨地躺在清澈的小溪流裡,再也沒有比悶熱夏日裡渾身泡進水中更爽快的事了。

這只是阿拉溪瀑布群中的一個瀑布,雖然沒有氣勢震撼的磅薄水柱,卻是個親和性十足的可愛瀑布。

儘管這個可愛的瀑布已經讓李老師嗨翻了,但如果想體驗更精彩有趣的雙層浴缸瀑布,那就繼續沿著瀑布下的溪流向前進。

轉個彎就能看見二條溪流的匯流處,溪岸旁還有一個外型奇特的鐵箱,由於這裡也是龜丹溫泉的源頭,因此這個鐵箱裡應該就是抽取溫泉的設備吧??

在二條溪的匯流處取右邊河道往上爬,河道斜坡有點滑有點陡,不過難度不高 小心一點就能順利過關。

爬上斜坡後就能看見前方溪流中一個大窟窿,那就是傳說中的大自然神奇造物-雙層浴缸瀑布了

李老師一鼓作氣 逆著潺潺激流,徒手抓著水流下的岩壁奮力向上爬,看起來似乎驚險萬分,但其實是水流不強 岩壁不滑 難度不高喔!!

爬到河道的最上層後是另一番巧奪天工的美景,開闊的溪谷環繞在青山藍天之下,河道中有個碧綠清澈的大水池,李老師小心翼翼的測試一下深度,只到胸部 所以是個安全的水域。

接著就來親身體驗阿拉溪雙層浴缸瀑布的奇妙囉!!先來玩一下刺激好玩的天然滑水道。

從滑水道滑到第二個浴缸小瀑布,這個小小的水池一樣是個水深及腰的安全水域。

玩累了就躺在水池岸邊享受舒服的日光浴吧!!

小心的從河道斜坡爬到下層的第一個浴缸瀑布,過程一樣是看似驚險卻不危險。

最下層的浴缸瀑布是最大的一個水池,一樣是水深及胸的安全水域。

你可以盡情的享受力道適中的天然按摩SPA。

也可以悠游在沁涼無比的天然游泳池中。

這裡根本就是一個渾然天成的水上樂園,在千萬年的沖蝕下形成的溪中石壺,現在竟成了一座座妙不可言的戲水池,李老師心中不禁讚嘆起阿拉溪的偉大與奧妙,也再一次認證了台灣是個無奇不有的寶藏庫。

這裡同時也是蝴蝶的天堂,隨手捕獲一群溪邊喝水的黃粉蝶。

捕獲一隻雍容華貴的黃色環紋蝶。

捕獲一隻最低調奢華的烏鴉鳳蝶,深沉的黑色蝶衣上竟然綴滿了螢光綠的小亮片。

開心的享受一個上午的夏日沁涼後,為了避開每天都來一場的午後雷陣雨,李老師只好依依不捨的離開這個戲水樂園,帶著一身的清涼回到鐵谷山宮,直接在小廟前的空地煮麵填飽肚子。由於下午隨時有午後雷陣雨的可能,只能找個省時又好走的路線來練練體能,於是李老師決定前往六甲區的鎮南宮後山步道。從鐵谷山宮到六甲鎮南宮大約四十分鐘的車程,鎮南宮前有一大片停車場,大紅色的標語高高掛在廟宇的牆壁上,即使第一次來的人也能毫不費力的找到方向。

居然還有一整排窗明几淨的觀景區,想必在疫情之前,這裡應該是座無虛席 熱鬧滾滾的登山勝地吧!!

看到這座清楚顯眼的方向指引牌,李老師心想這應該是個超輕鬆的登山路線。

可惜這並不是一個超輕鬆的登山路線,反而是李老師有生以來最痛苦不堪的登山經驗。濃密樹蔭下的木棧階梯看似平凡,但只要張大眼睛一看就能讓人嚇到歪嘴,數以百計的蚊子早就緊緊的環繞你的身邊,脖子上 手臂上 小腿上更是停滿一隻隻的蚊子。

好癢!! 好癢!! 好癢!!奇癢無比的李老師加快腳程,妄想著要脫離蚊子的攻擊範圍,然而走到觀景台上照常被蚊子大軍團團圍住。

走到人造小橋上還是躲不過嗜血蚊子的攻擊。

一向勇猛頑強的李老師終於認輸了,停下腳步 拿出防蚊液在全身狂噴,但這群又餓又殘又猛的蚊子完全沒在怕,照常奮不顧身的衝向李老師。

走進一片白嫩樹幹的檸檬桉樹林裡,飢餓的蚊子們還是如影隨形 不死不休。

每棵高大的檸檬桉都有根光滑細緻的樹幹,不仔細看還以為是樹林裡的電線桿。

在蚊子大軍殘暴的進攻下走到後山步道的盡頭,後山步道跟赤山步道呈現T字型的叉路,一邊往工研院 另一邊則是往烏山頭水庫。

李老師原本是希望二邊都走一遍,然而往工研院方向的路徑卻已經被芒草佔據,幾乎看不出路徑哪了!!

上有蚊子大軍 下有茫茫草叢,李老師為了避免腹背受敵,只好捨棄工研院的路線,直接取右前進烏山頭水庫。

途經一座造型樸質 風味獨特的涼亭,但身旁虎視眈眈的蚊子大軍太可怕了,李老師只能路過涼亭而不入!!

部分路段還鋪上高級石磚,這個赤山步道其實還不錯。

途經一座大電塔,不過蚊子們並沒有因為地形空曠就鬆懈了,依然前仆後繼的撲向李老師。

走進一片竹林裡,這一大群的蚊子還是如青煙般迴繞周身,逼得李老師不得不加緊腳步快速離開。

總算走到赤山步道的盡頭了,過了這片柵欄就是烏山頭水庫的範圍,總算能夠脫離這群如狼似虎的蚊子大軍,一臉驚恐的李老師這才笑了~~~

全身叮滿紅豆冰的李老師又熱又癢,還好蚊子們沒有尾隨進入烏山頭水庫,想不到一線之隔竟然有這麼大的差別。難得來烏山頭水庫,當然要跟最愛臺灣的工程師-八田與一合照一下。

在樹蔭下乘著涼風,舒緩了被蚊子叮到咬牙切齒的情緒後,李老師繼續隨意漫步在烏山頭水庫裡,最後再從烏山頭水庫的大門回到鎮南宮,完成一趟體力很輕鬆 皮膚卻很受苦的環狀路線。

回家途中又下起雨了,這場雨繼續帶來清涼消暑的瀑布溪流,繼續帶來生命力旺盛的花草蚊蟲,繼續滋沃著這片精神貧瘠的大地,也希望能繼續為這病毒肆虐的人間帶來希望,衷心希望7月26日能順利解封!!後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣動物緊急救援小組,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉。