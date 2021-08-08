阿里山「水漾森林」枯木凋零美感UP！回味重裝野營兩天一夜

水漾森林是台灣嘉義縣阿里山鄉山區的一座堰塞湖。1999年九二一大地震後，嘉義豐山風景區附近石鼓盤溪上游因河道受阻，形成長約1公里、寛約200公尺的堰塞湖。杉林因長期泡水而枯死，群體的死亡姿態在水中倒映出凋亡之美，後來山友們便給它取了一個如夢似幻的名字「水漾森林」 (資料來源：維基百科)

雖然水漾森林的海拔只有1800公尺左右，但因為部分路徑崎嶇難行，也曾發生過不少的迷途事件。來回大約要走將近20公里的距離，所以要前往之前還是要妥善評估自己的體能與作好相關事前準備。

一般登山都會從杉林溪森林遊樂區的仁亭登山口進入。路線走法有兩種，一條是較困難的陡上鹿屈山，一條是比較平緩的林道路線，如果沒有想去撿鹿屈山的話，也是可以選擇跟我們一樣走林道路線就好。可惜當時前往的時間是228連續假期，滿山滿谷的都是登山客與帳篷，我想若是在人潮不多的時間前往，便能獨享幽靜的山谷與寧靜的湖面之美。

溫馨提醒：

登山口位於杉林溪森林生態渡假園區內，需要收門票與停車費

可付費搭乘遊園車前往仁亭登山口，省去一段路程

夏季山區容易發生午後雷陣雨，記得要攜帶登山用雨衣

雖然可走林道，但還是有陡上陡下的地形要通過，建議戴手套

若無法背重裝但又想要去 露營 ，可以去找商業登山服務，花錢買輕鬆有提供帳篷包餐等等服務，讓你可以輕裝登山會簡單非常多

，可以去找商業登山服務，花錢買輕鬆有提供帳篷包餐等等服務，讓你可以輕裝登山會簡單非常多 影片拍攝於2020年02月

謝謝收看，歡迎分享此篇文章網址給朋友 如果有興趣了解更多台灣登山攝影資訊，或是一起爬山戶外的朋友 歡迎追蹤我的Instagram 或 訂閱我的Youtube