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直指上天！ 彰化登擎天崗天梯棧道 「中央嶺造林步道+十八彎古道O形」

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

彰化縣社頭鄉清水岩古寺後方，有兩條步道通往八卦山嶺頂，一是早期先民挑負民生物資行走出來的十八彎古道（又稱挑鹽古道），一是民國45年政府為了採炭種植相思樹，因造林工作而修的中央嶺造林步道。兩條步道大概都呈現東西走向，因此可以由清水岩出發串走一個小Ｏ形。

這兩條步道沿途的林蔭都很茂密，其實都不太會曬到太陽，但因為海拔不夠高，夏天走時容易飆汗，所以布魯於109年8月初前來時，是利用早晨時間開走，2小時內走完，太陽還不致於太大，比較可以享受到登山健走的樂趣。其中中央嶺步道末端是最具代表性的景觀，由於地勢在八卦山稜線前忽然陡上，因此步道最後順勢修築棧道直指上天，號稱擎天崗天梯棧道。在微喘之下登上擎天崗，驀然回首俯瞰蓊蓊鬱鬱的中央嶺相思林，襯著遠方的彰化平原，這時如果來一陣微風，就很有振衣千仞崗的快感。

布魯分享在健行筆記網站的GPX路徑圖，歡迎前往下載。布魯由清水岩停車場出發，逆時針方向走成小O形。

中央嶺造林步道

中央嶺是八卦山脈中段的保安林地，中央嶺造林步道就是當時造林作業進出之路線。由社頭鄉名寺清水岩出發，經中央嶺造林碑、擎天崗木棧登天階梯至嶺頂。可原路折返，或續行經由十八彎古道返回清水岩寺。

由停車場向上至清水岩橋，過橋續行長青自行車道。

由停車場向上至清水岩橋，過橋續行長青自行車道。

早晨走比較涼快，但樹林裡光線還很昏暗。

中央嶺步道上有些點展望很好。

全線有一個休息區和一座休息涼亭。

中央嶺造林碑立於民國45年，算算這支碑也有65年的歷史了。

中央嶺步道最美的地方，就在步道最後的擎天崗棧道。不論由上向下或由下向上看，都很有氣勢。

由擎天棧道頂向下瞰，可見整座山都是日治時期較有經擠價格的相思樹。

登上中央嶺，之後轉稜線小產道。

社頭鄉名間鄉稜線上的八卦山台地，經濟作物以茶及鳳梨為主。

十八彎古道

十八彎古道早期也是一條挑鹽古道，由清水岩寺起登至八卦山脈平台，因為山徑曲折，所以又名「十八彎古道」，是昔日彰化縣社頭鄉與南投縣名間鄉居民往來運送物資、鹽貨的要道。如果這樣不夠過癮，可以在八卦山平台先轉至橫山步道上小百岳橫山，再回來由十八彎古道返回清水岩寺。

到這裡轉往十八彎古道。

由八卦山稜線下古道，一開始地形較陡峭，所以是木棧陡坡。

經過這座涼亭，步道坡度趨緩。

十八彎古道的樹蔭也很多。

經過七里香道不久就轉產道，回到清水岩停車場完成Ｏ形。

布魯便利貼

中央嶺造林步道：由員林清水岩寺停車場向上右轉過溪拱橋後，分別可由二峰、三峰、五峰入口進入中央嶺步道。／步道長度：2.2K／高低落差：200M／雙向進出／原路返回純步程約需1.5~2小時(繞行十八彎古道Ｏ形環走純步程約2~2.5小時)

十八彎古道：由員林清水岩寺停車場向上直行至古道入口。步道長度：1.6K／高低落差：200M／雙向進出／原路返回／純步程往返約需1~1.5小時(繞行中央嶺步道Ｏ形環走純步程約2~2.5小時，加走橫山小百岳約多1小時)。

補給停車資訊：清水岩寺與南投名間鄉稜線農場有洗手間，沿途無補給點。清水岩有2座停車場。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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