走綠蔭步道、賞平原美景！ 彰化「隴頂古道x萬里長城步道」走小O形環狀

隴頂古道位於彰化縣員林市百果山上方的待人坑，是早期彰化沿海地區與南投山區物資交換的要道，又名挑鹽古道。古道利用當地卵石堆砌成石隴，以便行走在石隴上方，因此稱為隴頂古道。這樣的生態工法，可以撐很久很久，而且對環境破壞最小。另有一條萬里長城步道，則由員林運動公園通往南投，這兩條步道平行修築，剛好可以走成一個Ｏ形。布魯建議由百果山遊憩區起登，先走廣天宮步道，再接隴頂古道，最後至南投市樟普寮的名剎鳯山寺。休息片刻後，轉由萬里長城步道下山，至員林運動公園後再走一段馬路回到百果山。

布魯分享在健行筆記網站的GPX路徑圖，歡迎前往下載。布魯由百果山出發，順時針方向走成小O形。

廣天宮步道、隴頂古道

由百果山先走廣天宮步道上山，在廣天宮俯瞰一下員林市景，繼續向上接隴頂古道，最後到達樟普寮鳳山寺。古道最值得稱道的就是長長的石隴，加上兩旁濃密翠綠的林蔭，坡度又緩和，走起來十分舒服愜意。中途如果不想走了，則可由玉意宮叉路左下折返廣天宮。

百果山遊憩區有一座漂亮的溜滑梯，很受遊客喜愛。

由溜滑梯後上登上廣天宮，宮前宮後可以俯瞰員林市與彰化平原美景。

由廣天宮後續走步道向上，沿途林蔭遮天。

猜猜看這是什麼樹，開的花十分可愛。

其實這小紅紫色的花是楊桃樹。廣天宮步道沿途種植許楊桃樹，109年7月底時楊桃剛剛冒出來。

登上此坡後接上隴頂古道的石隴，向右轉往南投，向左轉至步道口慈惠堂，回到廣天宮。

隴頂古道有許多龍眼樹，樹齡都很大。

隴頂古道以當地的卵石砌成，這一堆卵石標誌著此種生態工法。

隴頂古道幾乎也是全程走在綠蔭中。

隴頂古道最後由此步道口接上產業道路。

續走產道向東，綠蔭依然濃密。

小產道最後通到樟普寮村莊，建議走到鳳山寺休息。寺後方有涼亭小公園，是很理想的休息區。

萬里長城步道

由萬里長城步道下員林，會先走一段田園產道，再接原始林產道，經過兩個休息站後接上萬里長城步道。步道最具代表的景觀，就是在尚欽亭下瞰員林市景及彰化平原，等不了多久還會有高鐵列車疾駛而過，景觀很有療癒效果。

由鳳山寺回程改走萬里長程步道，先經過左上圖的鳳梨田，再走右上圖的產道，會經過左下圖的休息區，最後由右下圖出入口至員林運動公園。中間的步道精華區則請見以下相片。

萬里長城步道有一條長長的水泥隴道，林蔭也多。

萬里長城步道景觀最棒的地方在尚欽亭，可以下瞰員林市景及疾駛的高鐵。

萬里長城步道的下半段屬於員林運動公園，步道設施較佳。

走出萬里長城步道後，再走2.1K經由泉州巷、出水巷的小馬路，就可以返回百果山完成Ｏ形。因為大部分的路段都走在林蔭裡，所以布魯在109年7月底的盛夏上午來走，還不至於覺得熱到爆，如果能更早一點走，10點之前走完，可能就更理想，如果在其他季節來走，則都是很適合活動的郊山步道。

布魯便利貼

隴頂步道：入口在員林市百果山遊憩區後方的慈惠堂，若由百果山起登，則建議先走廣天宮步道，在慈惠堂附近接隴頂古道。隴頂步道長約1.5K，但由百果山至鳳山寺約4K。百果山週邊有停車場。

萬里長城步道：入口在員林市員南路員林運動公園旁，長度約1.5K，若由鳳山寺經萬里長城步道至百果山，長度約5.3K。由百果山O形環走約9.3K，需時3小時，爬升及下降都是3百多公尺。

補給資訊：百果山遊憩區週邊，及樟普寮鳳山寺附近有雜貨店。步道沿線皆無洗手間，有需要可至百果山遊憩區或鳳山寺。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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