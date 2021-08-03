馬博「嘆息灣」悠哉健行記！完美草坡、巨岩石展望、塔比拉斷崖

第五天(2021/4/1)：

7：20 嘆息灣

這裡的早晨，一切都會變緩慢，本來領隊希望7點就出發，大夥五點半起來後，還是很慢很慢的走走晃晃──畢竟，這裡如此美麗安靜，而要來這邊，時間上真的不容易。 嘆息灣的告別之旅，每個人都在進行，走到溪畔，晃晃草原，或是聽聽鳥叫、尋找沒有水鹿排遺的地方拍合照，怎麼樣，都是緩慢而悠哉的經驗。

7：30-55 陡上松針邊坡過兩次溪後來到松針邊坡，路跡大約一人寬，松針極厚，略滑，但踩穩就沒什麼問題。

8：26 會稜9：03 枯木林

上稜線後，路輕鬆了，大夥的腳步也輕快起來，望著這片路徑上唯一一片、足以路標的枯木林，不禁好奇，究竟是什麼環境，讓它形成如此限縮但又充滿標記的一片。9:18 完美草坡

出枯木林後，是成片金黃的完美草坡，這天天氣甚好，怎麼拍都很舒服。領隊夫人魚在這裡當比例尺，為我們留下這片草坡夢幻而巨大的美好。9：45-55 僕落西擴山無景，小休10分鐘。

10：13 4G信號點（TWD67 264158, 2605785，各家含台灣之星都有！）

濮落西擴往東南寬稜下坡時，魚的手機突然連串跳訊號，大家連忙開手機測試，竟然中華電信、遠傳、台灣之星都有4G訊號！在這個相對偏僻地點，有這麼強的訊號真的很驚人，唯一能有的推測，或許是這邊往東展望可看到卓溪一帶的村落，從那邊接收過來的。無論如何，特此記錄。

10：53 鞍部11：14 乾溪溝

乾溪溝往上至小山頭基本上是抓方向走，但植披不多且地形緩，一路順暢。11：39-12：00 哈伊拉羅溪中源營地（4T*2無水）（午休）

進出營地的路徑都有一片刺柏(如圖)，但約10秒可通過 13：14 鞍部14：00-20 烏可冬克山

14：28 岩石展望此處過巨岩後展望不錯，路徑由草坡轉為松針道，在下坡加成下略滑。 又遇岩石，此處下切後的右側有藍色布條橫渡處，但因松針過於密滑，攻擊手判斷切不過去，改為沿邊坡找路下切至溪谷，所以接下來我們的路都在邊坡上，等於沒路徑，不值得參考。

15：19 抵達溪谷15：30 哈伊拉羅溪南源營地(宿)

哈伊拉羅(ハイラロ, Hailazu/Hairaro/Hailal)是布農語木刮刀、菜籩這類手作餐具。我們經過的路線在哈伊拉羅溪溪源，而遙遠的哈伊拉羅溪下游、有個哈伊拉羅社。傳說中，郡社布農的小氏族Takistalan裡，青年Biung來到哈伊拉羅溪畔打獵，接近下游地帶時肚子餓了，便在這裡製造吃飯的用具，後來，Biung帶著他的族人遷居此地，便用當時製作的餐具當作社名。看到什麼，需要什麼，就把什麼做出來。這種就地取材是布農文化的慣有作風，木、竹、藤、月桃甚至直接把瓜果曬乾變成水瓢，許多自然資源都能成為生活或蓋家屋的材料，這樣重視實用的民族，也因此沒有工匠這種專門生產手工藝品的職業。

第六天(2021/4/2)

這一天因為行動電源電力不足，決定省電，以航跡紀錄為重，故照片比較少6：30 哈伊拉羅溪南源營地6：39 過2次溪後找上切點7：01 回路徑（布條）7：20 岩石上稜點過溪陡上後，來到岩石為主要路基的上稜點，略陡但還算好走

7：50-8：00 陡上後高點翻上高點後，一路平順，沿途展望甚是悠哉，清明正是高山杜鵑盛開的季節，沿途許多杜鵑叢。

8：55-9：10 馬東最低鞍休息過了馬東最低鞍就要開始陡上一段切回傳統路稜線，悠哉的我們還不知道，接下來是迷路的開始

9：33-10：21 找路這條稜線在地圖上看似坡度平順的緩稜，初上稜時也有多處有路基，但土石鬆軟或有刺柏，有一種「我看到稜就在面前，但到底要怎麼上去！」的哀嘆。雖然做功課時有注意到所載入的航跡在此段也有走錯路，但在附近也找不到其他安全的上稜店，故還是順著標點的岩石上稜點上攀。10：26 上稜上稜後為草坡，看到另一稜的布條與平坦路徑，沿布條回探正路，推測正路在稜尾，或許從鞍部上切前先往西繞一點會有正確的路？

上稜點是藍圈，紅圈和線是布條與疑似正路的路徑。 10：48 馬東上稜(回傳統路)

後續路徑一路平緩輕鬆，抓方向就可以切回傳統路了，放一張塔比拉斷崖覆蓋這一回合！

詳細圖文行程與路況分享參見圖文網誌：https://www.tipga.com/e/606ad4e83286fe4aca79aea3

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