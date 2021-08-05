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水上瀑布飄仙氣！南投「澀水森林步道」清涼健行旅

健行筆記 / 健行筆記邱晨

澀水森林步道，因處低窪帶，澀水、桃米坑兩溪貫穿其間，步道顯得溼潮。沒有化學藥劑的侵入，自然條件良好，使得生態豐厚，陸、海、空三軍的物種，在這得天獨厚的環境棲息。我倒是沒有這種雅興與品好，來觀察這些小生物的作息。澀水步道，海拔介於500～600公尺間，行走其間，林蔭覆蓋率高，遮蔽大多數的陽光，也不覺得溽暑難耐之感!

步道周遭還有一處景點，水上瀑布，須由步道陡下約250公尺，下切之際就可聽到訇訇水聲，來到瀑布跟前，只見水流自嶙峋的峭壁瀉下，瀑長約10公尺，瀑寬約2公尺，瀑潭不深，騰起的水霧漫天飛舞，讓人頓覺的清涼無比!。不爬山的日子，澀水步道毗鄰埔里鎮，住家開車不到30分鐘可抵達，它是我舒筋活骨地點之一。每次前來，進入大雁村澀水社區，掣過車窗旁的建物，都是獨立個體，建物前還有寬廣的禾埕，如此鄉村風情，令人稱羨。每回我都將車停於金天宮旁，由金天宮作為澀水步道的起點，再由紅茶工房出，形成順時針的小O型，當然你也可以由紅茶工房做為澀水步道的起點，由右向左環繞一圈。我的行車:台21線埔里往日月潭方向，於54.1K右轉大雁村澀水社區。

行走軌跡:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=518435

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台21線54.1K右轉澀水社區

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來到金天宮，有水有廁所。

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澀水森林步道及周邊環境簡介圖，立於金天宮旁。

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金天宮正門前的道路，停車方便。

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沿著金天宮旁的小路，前往澀水步道，持續走到路的盡頭，就進入澀水步道。

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箭頭標示的是茶園景觀步道，跟澀水步道，不同方向，沿著鋪上柏油的小路走才正確。

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著名的日月潭紅茶(阿薩姆)

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羅李亮果，皮薄果肉多微酸，帶有種仔，削皮搗碎，加些糖水碎冰塊，夏日好滋味。埔里地區隨處可見，個人也是住進埔里，方知有這種水果。

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往澀水步道最後一戶民宅，取左下水泥道路，距離步道入口不到200公尺。

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進入了澀水步道。

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斜橋流水，尋幽訪勝的進入綠色世界。

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澀水步道沿途有四座水泥橋，和兩座棧板橋。

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步道沿途標示清楚，按圖索驥錯不了。

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長年來溪水就是混濁，像稀釋過的奶色一般。。

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涉水過溪爬上階梯再往前不遠，就是水上瀑布。(說明一下，此處溪床較寬，沒有設橋跨越溪流。逢大雨過後，水勢湍急，漫過溪床，無法再往前。剛才經過的路，有人在溪流狹窄處施工，造橋銜接步道，日後就不用冒險涉溪。)

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岔路取左下水上瀑布。

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水上瀑布吹拂涼風，休息80分鐘。

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離開了樹林區，曝曬日照下，還好陽光沒有很艷麗，不會覺得不適之感。眼前這棟磚砌，後方增建之鐵皮屋，曾經做過行走步道遊客的生意。廊簷下擺滿了已經老舊座椅，還有屋前做生意的看板。

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終點紅茶工房，未見營業跡象。走回金天宮開車回家。

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步道 瀑布 日月潭

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