陡峭巨石群+森林浴步道！ 憶「大屯山群峰連走」遼闊美景映入眼簾

2019，第一次挑戰「大屯山群峰連走」。大屯主峰高1092M，為一錐狀活火山。山形渾圓壯闊，擁有王者氣勢，是「橫看成嶺側成山」。

健行路線：百拉卡鞍部登山口→大屯山主峰→大屯坪→大屯南峰→大屯西峰→面天坪→二子坪遊憩中心→二子坪遊客中心。全程 8.3K。

從鞍部登山口開始到大屯山主峰，…就是…無止盡上坡的石板階梯…階梯…還是階梯，山徑兩旁的箭竹林及芒草非常盡職的長好長滿，幾乎掩蓋了山徑。有如爬了三座101沒有轉彎的樓梯。直峭陡上的石階，是早期森林防火線。等鑽出芒草，往前望去可見高處位於山腰的涼亭、回頭望，則可見對面的小觀音山。在山腰的涼亭歇歇腳、拍拍照。 如果只想造訪大屯山，有二種走法。傳統走法從「鞍部登山口」 一路階梯直上。另一種從「二子坪遊客中心」 走彎彎曲曲的戰備跑道。

走完0.6M，大屯山還有...1M...繼續…無止盡上坡的石板階梯...

此段是我的最愛，搭配藍藍天空，雖陽光普照、大風吹，但非常涼爽。

經過一軍事營區，終於來到大屯山的車道，旁有觀景台，前眼一大片芒草，芒草季時的黃昏時刻景色一定很迷人。此段是我的最愛，搭配藍藍天空，雖陽光普照、大風吹，但非常涼爽。觀景平台，視野佳，飽覽群山環繞的台北都會區景觀。東邊眺望七星山、往南鳥瞰大屯南峰、西峰、淡水河口。是著名的「大屯夕照」、「大屯雲海」的最佳觀景點。續走車道，一會功夫來到大屯山主峰的民航局助航站。

拍完照後，續往大屯坪方向走，此段步道跟剛相反，一路陡陡下坡的石階路。

來到大屯坪交叉點，內心爭扎了一下，雖然有警示牌「屬自然泥土路面，濕滑、坡度陡峭，需拉繩...」，也在網路上也看很多照片。最後被眼前的平坦路騙了。

大屯山南峰至大屯山西峰，山勢陡峭，土徑濕滑，需攀繩陡上陡下，是此路線較挑戰的路段。往南峰的路段平緩而上，路面鋪滿割下的芒草有點滑。如果是秋天芒花季來走應該很浪漫。不久來到南峰山頂。山頂不大，己人滿為患。匆匆拍完照走人。

接下來，就是該來的還是要來，除非走回頭路。下陡坡，超自然的路，一路都要拉繩而下。拿出包包裡的棉手套，拼了...。下完陡坡，原有二個選項，但中正山禁止通行，所以別無選擇，只好往西峰前進。先是稍平緩的路段，接著又到拉繩而上的石稜路，長度比剛南峰下多一倍，而且陡峭。接近西峰時，有巨石群，攀爬完石稜路，我己雙腳無力。 手腳並用，終於上了西峰。

走到面天坪之後，就是一路平順好走的碎石路。

請等等....龍貓公車馬上到....

面天坪石屋群 - 曾被發現是古代聚落，距今200-500年前平埔族曾在此活動。另，二千年前史前時代人類也曾在此狩獵、採集活動過。

最輕鬆的一段路，二子坪無障礙親子步道....。綠意盎然的步道，陽光透過樹葉灑落，有森林浴的療癒感，舒爽遼闊的風景映入眼簾，山谷、水池相互襯映，巧成最美的弧度。