從基隆海岸賞景秘境「總督嶺步道」，來講一個臺灣總督的故事

總督嶺步道是基隆的一座小山，登山客可能嫌它不太具挑戰性，而不太被山友所青睞，不過其實它的風景出奇的壯觀美麗，可以說是基隆海岸的一處賞景秘境。這裡有一個總督府石柱，是這個步道名稱的由來，山雖然不高，但卻是有個極為響亮的名號，到底為什麼會有這樁石柱，石柱的後面有什麼樣的故事？且聽我娓娓道來。

總督嶺步道登山口可以從基隆深澳坑路141巷進入，其的名稱由來，就是因為照片這一樁石柱，石柱四面分別刻上「總督府」、「明治三十五年六月三日」、「一區域標」及「第五號」等字樣，遍查網路資訊，大家都只知道這是總督府所設立，但只知其然而不知其所以然，今天就讓我來解開這石柱代表的密碼。

山頂發現一顆寫著「陸」的基石，代表這裡屬於陸軍的設施。另外旁邊也有一個坑洞遺跡，網路上稱過去曾設立砲台，不過我考證相關資料，這裡並沒有設置砲台的紀錄，只有查到1901年至1924年在深澳坑有設立「輕掩蓋機槍掩體及人員隱蔽部」，所以這裡應該只是做為機槍的陣地。

山頂有一處平台，名稱為「觀日坪」，空間很寬闊，過去可能是一處練兵場，這裡的視野非常漂亮，往西邊望可以看到陽明山群峰，往北望是海天一色的海洋，基隆嶼則孤懸在海面上，往東邊望則是基隆山與東北海岸群峰，可稱得上是一個風景十分漂亮的觀景點。

往北望是海天一色的的海洋與孤懸海面的基隆嶼，因為居高臨下視野廣闊，所以過去做為軍事管制區，可以運用機槍箝制來自海上的敵人。不過鄰近山區蓋了很多大型的社區住宅，多少破壞自然的和諧美感。

到底這個石碑隱含著什麼樣的意涵？就讓我還來解開石碑裡的關鍵密碼吧。日本時代的初期，因為臺灣未完全平定，所以常需要調動軍隊，所以依據「臺灣總督府條例」，總督府下除了督導民政業務外，也統轄軍政業務，簡單說就是臺灣的軍隊是歸總督府所指揮，而且台灣總督也是由中將或上將等武官擔任。這個石柱在1902年由總督府所設立，當時的臺灣總督是「兒玉源太郎」，軍階為「陸軍大將」(上將)，代表這座小山當年是總督府管轄的軍事管制區。

那「一區域標」是什麼意思呢？原來在1899年制訂的「要塞地帶法」規定，在重要的軍事要塞450公尺內，就稱為第一區，在1360公尺內則稱為第二區，在4090公尺內則稱為第三區。根據該法令，第一區域內管制最為嚴格，非經許可不得攝影、測量、視察和漁獵和挖掘砂土等。第二和第三區域，規定略有放寬，可以漁獵和挖掘砂土，但仍不得攝影測量和視察等行為，違者最高可以處一年徒刑。

答案揭曉，這樁石碑就是告訴你，小心！你已經進入最高機密的軍事管制區，若有刺探或拍照等不當行為，你就準備去吃牢飯吧。真的有人因此而受罰嗎？據我查到1924年就有一件違法被告發的事件，有一本出版刊物「基隆誌」就是沒有取得許可，違法刊載軍事禁區的照片，被警察署提起告訴。所幸現在這裡已經不再是軍事管制區，可以自由自在地拍照了。

這樁總督府石柱，還代表著一個重要的訊息，也就是台灣的軍事，當時乃是由總督府所轄管，不過到了1919年8月，總督府官制進行了重大的變革，總督府僅限管理「民政」業務，軍事業務則另設立「台灣軍司令部」專責辦理，且歸日本中央所管，換句話說總督府不再具有「軍權」，台灣總督也從此改任用文官。圖為1919年正式宣布台灣軍司令部開始運作的公文。

最後一任的武官台灣總督，名字叫做「明石元二郎」，出生於福岡，1918年6月受指派為台灣第七任總督，1919年8月總督府改制，台灣軍正式成立，也由明石兼任第一任「台灣軍司令官」，明石元二郎在台灣總督任內雖然僅一年四個月，但是他被評價為對臺灣貢獻最大的一位總督。

他的治台理念，是把台灣視為「東洋的心臟」，故他極力發展產業，並加強與南洋的經濟聯結，而且他也認為應該尊重臺灣的文化和民情，才能達成合作雙贏。明石總督在任內創立了台灣電力株式會社(台電的前身)，也決定開發日月潭水力發電、建設「烏山頭水庫」、「海線縱貫鐵路」、西部縱貫道路和擴建高雄港等，這些建設無一不是臺灣步入現代化的重要基礎。圖為明石1919年發布第一號律令「台灣電力株式會社令」，宣佈官民合資的台電正式成立。

當初要成立台電也並不是那麼容易，為了這件事情，明石還特地回東京向當局爭取預算，但因為日本政府的財政也很困窘，最後只好決定採用官民合資的方式成立，也是由他親自在東京舉辦招商說明會，才將民股募集完成，圖是當年的台電株式會社大樓，建築很有氣勢和特色，二戰時不幸被炸毀，國民政府時期改建成為現在的國防部博愛大樓。此外，明石總督還改革了三審司法制度、制訂臺灣森林法，保護臺灣的森林免於濫伐、實施臺灣教育令，讓臺灣的學子也能就讀帝國大學，並成立華南銀行等，許許多多的制度改革，都奠定了臺灣現代化的發展基礎。

但很不幸地，他上任時剛好「西班牙流感」正在流行，沒想到他1919年7月也因此染疫，並且高燒至40.5度而引發嚴重肺炎。最後10月病逝於返回日本述職時，成為唯一一位任期內死亡的台灣總督。他的遺言是希望死後能夠葬在臺灣，成為庇佑臺灣之魂，所以遵照明石的遺願，死後他的遺體運送回臺灣，並在台北新公園(今228公園)舉辦喪禮，吸引超過10萬的民眾來送他最後一程。

死後的明石總督葬在台北的「三板橋」，其安葬之地當時是日本人專屬的墓園，包括第三任總督「乃木希典」的母親也葬在這裡。照片為當時明石的墳墓。這處墓園在國民政府時期，因為缺乏維護而逐漸聚集許多違建，明石的墓地也被淹沒在違建戶之間，由於位於台北市精華地段，對於市容和安全衛生均有妨害，歷經多任的台北市長均無法完全解決。

最後終於在1997年由時任市長的陳水扁完成拆遷，改建為林森公園，明石的墓園則遷至新北市三芝，重建天日的明石墓園鳥居，則仍保留在公園內的一角。明石元二郎並非在台灣土生土長，但是他深愛臺灣，鞠躬盡瘁貢獻這塊土地與人民，短短的執政期間，卻奠定臺灣未來數十年的發展基礎，人民也不是傻瓜，不論是哪一國人，只要深愛這片土地，就會獲得這片土地和人民的愛戴。明石的墓碑上刻有這麼一首詩，是由他生前所作：「十年作客轉忘家，西水歐山孤劍斜，路入台灣波影靜，春風初憶故園花」。道盡了他的情感流露的真性情，百年雖然過去了，但鳥居仍依舊矗立著，彷彿明石的魂魄還在堅持崗位，護衛著這塊他珍愛的土地。

深

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