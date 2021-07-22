攝影魂爆發！ 疫後再登「油羅山 × 羅山林道」超Chill，夕陽跟雲海如童話美景

跟著 一顆豆子 於 2021-04-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 高鐵新竹站、油羅山第一登山口、油羅山。

高鐵新竹站 | 1 小時

今天天氣並不是太好，出發的前一天我們原本更改了目的地至加里山步道，但當天起床查了天氣，卻發現油羅山的天氣轉好，而反倒加里山步道的天氣惡化，於是我們一行人又重新更改目的地。 登山就是這樣，有時候早早就決定的行程，往往不一定可以獲得一個好天氣，若是當天的行程，成員都同意且狀況允許的話，臨時更改目的地也是很高機率會發生的。當然，登山依舊還是要事先做好功課，下載好路線、了解路況等等。 若是堅持要成行，其實有些登山步道雨天爬起來別有一番風味，只要確保該路段在遇雨時候依舊安全才行，畢竟有些登山步道本身就不適合雨天爬行，路線過於泥濘，又或者已經對路況不熟悉了，造成危險的機率就大大的提高。

油羅山第一登山口 | 10 分鐘

從竹北開車到油羅山登山口大概是一個小時半左右可以抵達，到登山口時，依舊是下點小雨且有稍微起霧的狀況。 登山的夥伴們在登山口準備好行囊，簡單熱身後，便圍成一圈一起聆聽一段登山宣言，非常有儀式感。 這是我第一次聽這段宣言，其實內容我已經不記得了，但依舊記得當初的感覺，懷抱著期待的心情我們便踏上旅程。

油羅山 | 30 分鐘

隨著爬升坡度較高，天氣也逐漸轉好，地板也不再濕，爬起來安全許多。 一路上到處都是驚喜，有許多平時不常見的小生物、菇類、植物等等，很多都美到不行，因此一路上我們幾乎是走了幾步就停下來拍拍照，每個人似乎瞬間都有了攝影魂。 畢竟映入眼簾的一切都很美好，很想很想把它記錄下來。

油羅山三角點(油羅山) | 1 小時

走走停停我們也花了兩個小時左右才攻頂，沿路我們完全沒有遇到其他登山客，但也可能是山下的天氣太差了，或許許多人在出發前便打退堂鼓了。 三角點並沒有太多的展望，油羅山標高1764M，二等三角點，跟其他三角點一樣也是放置了很多舉牌，我們簡單拍拍照以後便趕緊到附近找個合適的地點休息片刻、吃點東西補充一下體力。 登山夥伴們都在負重練習，所以背了許多好東西上山，也帶了器具、馬克杯上來煮手沖咖啡，食物的話除了簡單吃點飯糰、餅乾，還有一個夥伴帶了肉乾上來烤😆 放著很Chill的音樂，身在林中，三五好友一起，其實那一刻心裡感覺非常富足。

油羅山第三登山口 | 30 分鐘

休息夠以後，我們將環境整理成原貌，便起身往第三登山口下山去。 下山相對就快許多，聊著天講講幹話，其實根本不累就回到登山口了。 下山後依舊很有儀式感的進行了下山宣言，我還記得宣言裡面大意是說感謝身邊的夥伴，一起看這些美景，感謝老天賜給我們的天氣，最後要感謝的是「那個帶你來的自己」。

羅山林道(油羅山第三登山口) | 30 分鐘

依舊還是有些濕，但已經沒有飄雨，此時映入眼簾的是接近下午黃昏時刻的陽光灑落，搭配著可遇不可求的雲海，油羅山登山口的展望本身就很好，林木一整排相對的美，配上那個雲海，其實看起來就像是童話裡面才會出現的場景一般。 那一刻我感覺非常的美好。 回到第一登山口後，我們在返程的路上正巧碰見夕陽要下山，因此我們就稍作停留，把這美好也通通拍下來與各位分享。

高鐵新竹站 | 1 小時

回程以後我們就在竹北簡單用了餐。 下山後其實有些畏冷，畢竟當天在山上的濕氣比較重，所以要提醒大家車上可以多備幾件保暖衣物，以及替換衣物，避免下山後吹風感冒了。 回來以後，其實有很多朋友紛紛詢問我這些美景在哪裡拍到，也都紛紛想趕緊到油羅山一探究竟，但是否能看見雲海，不只是地點的問題，也取決於天氣，不是每次都可以看見，但這就是大自然奇妙的地方，也或許下一次你們到訪油羅山，可以看見更多我所未見的小驚喜，期待到時候若您不介意，歡迎與我分享唷。

延伸閱讀：《豆子登山去》超Chill的油羅山 × 羅山林道 × 夕陽跟雲海☁️

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