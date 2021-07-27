北部降級健行旅先預備！臺北大縱走「輕鬆走法不藏私」

在人生的旅途中，一個轉彎會遇見什麼樣的景吸引你？一隻慢活的小蝸牛，一隻飛快爬行的小螃蟹，或是一幅美麗的自然風景，仰是一朶朶嬌艷的小花、還是一棵棵百年老樹...。繼前二篇「菇菇人生」 、「花花人生」 此篇要分享的是「在我心中的有名樹」，走在臺北大縱走的路上，你心中的有名樹是...？♡♡一棵樹、一個故事，斑駁的樹皮留下歲月的痕跡...♡♡記憶中，樹蔭下，曾經有過的童年愉快回憶。小時候，鄉下院子裡的那棵大樹，樹頂好似高聳入雲端，每次抬頭仰望，總是看到脖子發痠還是看不到頂。

第1段 關渡至二子坪 捷運關渡站開始，沿著學園路，忠義山親山步道、下青礐步道、貴子坑步道、清天宮、面天坪、二子坪步道 拓印柱：貴子坑步道(北)

▲從清天宮登山口開始，前半段大都是高大綠竹林階梯，好像隨時會有武林高手現身。剛開始走會覺得累，走幾次之後，覺得還蠻平順好走的。

▲ 之後，沿途都是走在樹蔭下，空氣相當清新。路邊可見好幾棵這樣的大樹...。

▲巨石+優美樹形...好想樹下坐...發懵一整天。在此感受一下40萬年前火山噴發。感受天地歲月悠悠，宇宙奧秘，令人好奇，也讓人敬畏。

▲可惜！己走入歷史...。位於大屯主峰與二子山之間的火山凹地的二子坪遊憩區的有名樹...。

▲二子坪遊客中心的有名樹

第2段 面天坪至小油坑 二子坪遊客中心→二子坪步道→面天坪→大屯主峰→大屯西峰→大屯南峰→大屯山觀測站平台→鞍部停車場→巴拉卡公路人車分道→水尾巴拉卡步道→頂湖海芋步道→陽明溪溪畔步道→小油坑遊客中心 拓印柱：大屯西峰(走)、大屯南峰(縱)、大屯山觀測站平台(大)

▲大屯山夫妻樹...

▲滿山芒花中更顯樹的挺拔...。

▲我不是枯木，只是還沒換上我的新綠衣...

▲原始陡上攀繩加泥濘路段，踩著樹根及亂石緩慢而上， 近百年老樹站兩旁、靜靜守候..。

第3段 小油坑至風櫃口 由小油坑出發，登七星山主峰、東峰，接冷水坑、擎天崗、石梯嶺、頂山至風櫃口。 拓印柱：七星山主峰(西)、七星山東峰(東)、風櫃口(北)

▲陽明山上高大青楓，姿態優雅，春天來時，是青楓一年中最美，滿滿翠綠鮮嫩葉，隨風飄舞，配上嗄嗄作響美妙聲響，此時樹下坐，人生一大享受...。

▲佈滿綠色附生植物的大樹...。

琉球松

▲己換上翠綠新裝的落羽松。▲紅褐色己褪去的落羽松。▲近百歲的琉球松開花囉！▲步道小徑旁，日治時期造林留下的近百歲展示出他的獨特生命力與天然樹景。

▲盛夏聖誕樹、彩蝶天上飛...

▲柳杉林間空氣清冷芬鮮

▲沒有枯藤、昏鴉，更沒有小橋流水平沙，只有一株小樹寂靜地屹立在這片塊斜坡上

第四段 風櫃口至大湖 公園 聖人橋→風櫃口→風櫃嘴步道→雙溪溝古道→梅花山→碧山→大崙頭北面步道→許願步道→碧山路(經白石湖同心池)→圓覺寺步道→大溝溪親水公園→捷運大湖公園站 拓印柱：風櫃口(北)、大溝溪親水公園(南)

▲ 雙溪溝古道梅花山登山口絶景，巨石展望點，可眺望七星山、大屯山、大台北盆地。

▲ 許願樹(台灣原生樹)：守護著白石湖這片好山好水的「烏心石爺爺」。 來到「烏心石爺爺」不妨雙手合十，告訴他心中的願望，他會默默地守護，直到實現的那一刻。

第五段 劍潭支線 捷運內湖站→碧山巖→忠勇山越嶺步道→金龍產業道路→大崙尾山步道→圓明寺步道→鄭成功廟步道→劍南路→文間山→劍潭山老地方→捷運劍潭站 拓印柱：劍潭山老地方(臺)

▲ 李大仁、程又青看夜景的劍南山。視野非常好，坐在樹蔭下，可將之前走過的「臺北大縱走1-3」路線一眼望盡。外雙溪的故宮就在山腳下，與鄭成功廟遙遙相望。涼風輕吹，享受片刻發呆時光。 ♡♡一棵樹、一個故事，斑駁的樹皮留下歲月的痕跡...♡♡

第六段 中華科大至麟光站 中華科技大學→中華技術學院步道→九五峰→拇指山→紫雲街→糶米古道→崇德街→土地公嶺步道→忠正嶺安祿宮→和平東路三段636巷→世界山莊→(富陽支線)→軍功山→中埔山→富陽生態公園→捷運麟光站 拓印柱：九五峰(壯)

▲ 驚見大板根？！▲自然界的編織者 - 雀榕，他有神奇換衣術，是一棵好急躁的樹木，在落葉與萌發嫩葉同時發生，也不是春夏萌芽，秋冬落盡所有風華！而是，一年可以不定期的落葉兩次到三次不按牌理出牌的怪胎！▲圓山飯店的背景樹▲ 馬蹄形觀景台大樹下，無時無刻都是高朋滿座。▲櫻花佐101的四季...

▲坐在大樹下，微風拂過我的臉龐，陽光穿過枝葉，灑落在我的身上，抬頭望著天空，刺目的陽光彷彿要穿透我的眼睛，來到我心裡。看著那繁枝茂葉，那經歷多年風雨的木紋，我放空地靠在大樹上，對未來的迷茫，對生活的無奈，頓時湧上心頭。向後仰，望著茂密的樹蔭，星點的陽光，這次我不再嘗試捉住陽光。因為，溫暖一直在我身旁。世界可以很美好，只是我們一直沒發現罷了。

第七段 麟光至飛龍步道 由捷運木柵站開始→經政大→指南宮步道→大成殿步道→茶展中心步道→樟樹步道→飛龍步道... 。 拓印柱：指南宮綠光平台(遊)、樟樹步道彩雲亭(趣)

▲老樹下，古樸典雅「石燈籠」 ...。

▲喔嗨唷！前人種樹，後人乘涼...一顆樹、一個故事，斑駁的樹皮留下歲月的痕跡...兒時記憶中，抬頭仰望樹稍...樹頂好似入雲霄...。

^.^ ------ 後 記 ------- ^.^臺北大縱走七段 交通：