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千年能樂摔角手？鬼才編劇的日本傳統新炸裂

北部降級健行旅先預備！臺北大縱走「輕鬆走法不藏私」

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在人生的旅途中，一個轉彎會遇見什麼樣的景吸引你？一隻慢活的小蝸牛，一隻飛快爬行的小螃蟹，或是一幅美麗的自然風景，仰是一朶朶嬌艷的小花、還是一棵棵百年老樹...。繼前二篇「菇菇人生」 、「花花人生」 此篇要分享的是「在我心中的有名樹」，走在臺北大縱走的路上，你心中的有名樹是...？♡♡一棵樹、一個故事，斑駁的樹皮留下歲月的痕跡...♡♡記憶中，樹蔭下，曾經有過的童年愉快回憶。小時候，鄉下院子裡的那棵大樹，樹頂好似高聳入雲端，每次抬頭仰望，總是看到脖子發痠還是看不到頂。

  • 第1段 關渡至二子坪   捷運關渡站開始，沿著學園路，忠義山親山步道、下青礐步道、貴子坑步道、清天宮、面天坪、二子坪步道   拓印柱：貴子坑步道(北)
臺北大縱走1：森之旅_1224573臺北大縱走1 + 向天池_1262974
▲從清天宮登山口開始，前半段大都是高大綠竹林階梯，好像隨時會有武林高手現身。剛開始走會覺得累，走幾次之後，覺得還蠻平順好走的。

臺北大縱走1：走到快厭世！關渡至二子坪_736768

秋風舒爽芒花開〡仙女蝦、秋蘆、夕照_695990▲ 之後，沿途都是走在樹蔭下，空氣相當清新。路邊可見好幾棵這樣的大樹...。 

端午登高順陽好節氣 炎炎夏日。登高看雲去_1008921

▲巨石+優美樹形...好想樹下坐...發懵一整天。在此感受一下40萬年前火山噴發。感受天地歲月悠悠，宇宙奧秘，令人好奇，也讓人敬畏。

 

端午登高順陽好節氣 炎炎夏日。登高看雲去_642215臺北大縱走1：森之旅_1224585

端午登高順陽好節氣 炎炎夏日。登高看雲去_1008992▲可惜！己走入歷史...。位於大屯主峰與二子山之間的火山凹地的二子坪遊憩區的有名樹...。

bfecd3390a52de9a76c661be0cef1b2f.jpg▲二子坪遊客中心的有名樹

  • 第2段 面天坪至小油坑   二子坪遊客中心→二子坪步道→面天坪→大屯主峰→大屯西峰→大屯南峰→大屯山觀測站平台→鞍部停車場→巴拉卡公路人車分道→水尾巴拉卡步道→頂湖海芋步道→陽明溪溪畔步道→小油坑遊客中心   拓印柱：大屯西峰(走)、大屯南峰(縱)、大屯山觀測站平台(大)

9be6ff8ba078e6170813139990aa2bf0.jpg▲大屯山夫妻樹...

e829f2c1eaa9ec73caf4ac4db3516fd6.jpg▲滿山芒花中更顯樹的挺拔...。

2c31a79d53c38d7d6ed14fdd98ba833c.jpg▲我不是枯木，只是還沒換上我的新綠衣...

545bef2d31eecea0998133768d0ffec3.jpg陽明山西段縱走+七星二連峰_1091153
▲原始陡上攀繩加泥濘路段，踩著樹根及亂石緩慢而上， 近百年老樹站兩旁、靜靜守候..。

  • 第3段 小油坑至風櫃口   由小油坑出發，登七星山主峰、東峰，接冷水坑、擎天崗、石梯嶺、頂山至風櫃口。   拓印柱：七星山主峰(西)、七星山東峰(東)、風櫃口(北)

8fb7b983cfa0d1f0f41d7d2ba0f74b15.jpg2645a0df93d805f70c3e3e9169898b9e.jpg

428b1c3a24cb9e7ba7f697cfc49873a1.jpg▲陽明山上高大青楓，姿態優雅，春天來時，是青楓一年中最美，滿滿翠綠鮮嫩葉，隨風飄舞，配上嗄嗄作響美妙聲響，此時樹下坐，人生一大享受...。

夢幻路線。感受四季倒著走的變化_977177▲佈滿綠色附生植物的大樹...。

藍天綠草。上山被牛看_1015975藍天綠草。上山被牛看_1015975
▲己換上翠綠新裝的落羽松。
愛麗絲仙境！晨曦紫花霍香薊_844116愛麗絲仙境！晨曦紫花霍香薊_844116
▲紅褐色己褪去的落羽松。
愛麗絲仙境！晨曦紫花霍香薊_844132愛麗絲仙境！晨曦紫花霍香薊_844133
▲近百歲的琉球松開花囉！
冬日。靜謐夢幻湖_798127愛麗絲仙境！晨曦紫花霍香薊_844133
冬日。靜謐夢幻湖_798127▲步道小徑旁，日治時期造林留下的近百歲琉球松展示出他的獨特生命力與天然樹景。

夏末。擎天崗。頂山石梯嶺步道U-turn_669951夏末。擎天崗。頂山石梯嶺步道U-turn_669951
▲盛夏聖誕樹、彩蝶天上飛...

夏末。擎天崗。頂山石梯嶺步道U-turn_669951夏末。擎天崗。頂山石梯嶺步道U-turn_669951

夏末。擎天崗。頂山石梯嶺步道U-turn_669951

▲柳杉林間空氣清冷芬鮮

e441d4d0b65ca4690b00a30f7aed638b.jpg▲沒有枯藤、昏鴉，更沒有小橋流水平沙，只有一株小樹寂靜地屹立在這片塊斜坡上 

  • 第四段 風櫃口至大湖公園    聖人橋→風櫃口→風櫃嘴步道→雙溪溝古道→梅花山→碧山→大崙頭北面步道→許願步道→碧山路(經白石湖同心池)→圓覺寺步道→大溝溪親水公園→捷運大湖公園站    拓印柱：風櫃口(北)、大溝溪親水公園(南)

夢幻路線。感受四季倒著走的變化_977376夢幻路線。感受四季倒著走的變化_977376
夢幻路線。感受四季倒著走的變化_977376

▲ 雙溪溝古道梅花山登山口絶景，巨石展望點，可眺望七星山、大屯山、大台北盆地。臺北大縱走4：聖人橋至大湖公園_778077

許願樹(台灣原生樹)：守護著白石湖這片好山好水的「烏心石爺爺」。 來到「烏心石爺爺」不妨雙手合十，告訴他心中的願望，他會默默地守護，直到實現的那一刻。 

  • 第五段 劍潭支線   捷運內湖站→碧山巖→忠勇山越嶺步道→金龍產業道路→大崙尾山步道→圓明寺步道→鄭成功廟步道→劍南路→文間山→劍潭山老地方→捷運劍潭站   拓印柱：劍潭山老地方(臺)

臺北大縱走5：尋寶任務：劍潭支線_758104▲ 李大仁、程又青看夜景的劍南山。視野非常好，坐在樹蔭下，可將之前走過的「臺北大縱走1-3」路線一眼望盡。外雙溪的故宮就在山腳下，與鄭成功廟遙遙相望。涼風輕吹，享受片刻發呆時光。 ♡♡一棵樹、一個故事，斑駁的樹皮留下歲月的痕跡...♡♡

臺北大縱走5：尋寶任務：劍潭支線_758104

臺北大縱走5 小幸運_1364704臺北大縱走5 小幸運_1364704
▲ 驚見大板根？！
漫遊。忠義山。劍潭山_1153146臺北大縱走5 小幸運_1364705
▲自然界的編織者 -  雀榕，他有神奇換衣術，是一棵好急躁的樹木，在落葉與萌發嫩葉同時發生，也不是春夏萌芽，秋冬落盡所有風華！而是，一年可以不定期的落葉兩次到三次不按牌理出牌的怪胎！
c52d880a94504c4e535dc2b94ba07220.jpg臺北大縱走5 小幸運_1364705
▲圓山飯店的背景樹
  • 第六段 中華科大至麟光站   中華科技大學→中華技術學院步道→九五峰→拇指山→紫雲街→糶米古道→崇德街→土地公嶺步道→忠正嶺安祿宮→和平東路三段636巷→世界山莊→(富陽支線)→軍功山→中埔山→富陽生態公園→捷運麟光站   拓印柱：九五峰(壯)
臺北大縱走6：中華科技至麟光站_784672臺北大縱走6：中華科技至拇指山妙台稜徑_1239818
▲ 馬蹄形觀景台大樹下，無時無刻都是高朋滿座。
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臺北大縱走6：九五峰、環繞101走不停_1306884

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▲櫻花佐101的四季...
臺北大縱走6：九五峰、環繞101走不停_1306956臺北大縱走6：九五峰、環繞101走不停_1306950

臺北大縱走6：九五峰、環繞101走不停_1306946▲坐在大樹下，微風拂過我的臉龐，陽光穿過枝葉，灑落在我的身上，抬頭望著天空，刺目的陽光彷彿要穿透我的眼睛，來到我心裡。看著那繁枝茂葉，那經歷多年風雨的木紋，我放空地靠在大樹上，對未來的迷茫，對生活的無奈，頓時湧上心頭。向後仰，望著茂密的樹蔭，星點的陽光，這次我不再嘗試捉住陽光。因為，溫暖一直在我身旁。世界可以很美好，只是我們一直沒發現罷了。 

  • 第七段 麟光至飛龍步道   由捷運木柵站開始→經政大→指南宮步道→大成殿步道→茶展中心步道→樟樹步道→飛龍步道... 。   拓印柱：指南宮綠光平台(遊)、樟樹步道彩雲亭(趣)

臺北大縱走7：魯冰花在家篇_1292095臺北大縱走7：魯冰花在家篇_1292095
▲老樹下，古樸典雅「石燈籠」 ...。

臺北大縱走7：幽徑踏青探仙神_1255179▲喔嗨唷！前人種樹，後人乘涼...一顆樹、一個故事，斑駁的樹皮留下歲月的痕跡...兒時記憶中，抬頭仰望樹稍...樹頂好似入雲霄...。

臺北大縱走7：幽徑踏青探仙神_1255202^.^ ------ 後       記 ------- ^.^臺北大縱走七段 交通：

  • 第1段 關渡至二子坪依官版正著走，從捷運關渡站開始。回程在二子坪遊客中心搭108遊園公車至陽明山公車總站，轉車下山。若要輕鬆走，建議反著走。可在北投捷運站搭230到陽明山總站轉108遊園公車到二子坪遊客中心開始。
  • 第2段 面天坪至小油坑正著走，反著走，一樣都不輕鬆。正著走，可在北投捷運站搭230到陽明山總站轉108遊園公車到二子坪遊客中心開始。 也可以在北投捷運站搭小6到清天宮登山口開始。若要反著走，則108遊園公車在小油坑遊客中心下車開始。
  • 第3段 小油坑至風櫃口     交通：正著走，搭公車上山，在陽明山公車總站轉108遊園公車，或是在劍潭捷運站(基河) 搭皇家客運1717公車在小油坑遊客中心下車開始。若要反著走，在劍潭捷運站搭市民小巴一號且班次不多。(固定班次，劍潭站發車時間06:10、10:10、13:10、15:40、17:30) 到風櫃嘴開始。正著走比較輕鬆，但時間要算好，不然，錯過可是會等到天荒地老。另，建議可繼續往下走到聖人橋，巴士選擇會比較多。
  • 第四段 風櫃口至大湖公園正著走，在劍潭捷運站搭市民小巴一號且班次不多。(固定班次，劍潭站發車時間06:10、10:10、13:10、15:40、17:30) 到風櫃嘴開始。或劍潭捷運站轉小18到聖人橋站開始。反著走，捷運大湖公園站開始。正著走比較輕鬆。 
  • 第五段 劍潭支線正著走，劍潭捷運站下車後，直接走。反著走，捷運內湖站 再改搭「小2區」，在「碧山巖(白石湖)」站下車，即抵達碧山巖牌樓開始。反著走比較輕鬆。
  • 第六段 中華科大至麟光站正著走，反著走，一樣輕鬆。正著走，搭往中華科技大學公車在中華科大站下車 開始。反著走，在捷運麟光站 開始。
  • 第七段 麟光至飛龍步道正著走，反著走，一樣輕鬆。正、反著走，都是搭往政治大學公車在政大公車站 開始。正著走從指南宮登山口開始。反著走，從飛龍步道開始(但現因疫情關係，此路段關閉中)。

步道 公園

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