解封想來場幽靜之旅！「白楊步道」峽谷溪流風光好愜意

1100428~~星期三出發前~~還舉棋不定~~因為我想直接去花蓮七星潭聽海潮聲老公卻想去走白楊步~~兩人意見相左時就要互相配合想想好不容易有幾天假~~放鬆開心最重要況且距上次去白楊步道已經20幾年了~能夠再次拜訪也是幸福過天祥經過這個明隧道就要右切下停車場一不注意~~很容易錯過

慶幸還有車位~~輕鬆行走白楊步道切記～～帶頭燈或手電筒～～雨衣跟雨傘往回走明隧道旁的步道

都有指標

右轉穿越明隧道進入天祥隧道

進入就摸黑～～眼睛還真不適應

白楊步道總長2.1公里～～有七個隧道～～所以必須帶手電筒否則真的伸手不見五指帶頭燈還可觀看隧道內的蝙蝠

走在天祥隧道裡幽幽暗暗～～總覺忐忑不安乍見洞口之光還滿喜悅～～

步道岩壁濕潤長些鐵線蕨

步道另一半有鋪設水泥～～可推輪椅～～方便不良於行的人親近大自然

天氣陰茫～～我倒喜歡這種天氣適合健行白楊步道海拔不高～～夏天走可能很熱

100公尺就有個告示牌～～才走700公尺

步道全程沒廁所～～請於停車場解決民生問題

但因山壁岩石常常滑落～～務必注意安全

陡峭峻嶺峽谷溪流景致盡收眼底

高聳峻峭的岩壁～～開天霹靂

終於看到白楊吊橋那代表終點快到～～其實步道短短2.1公里悠閒散步ㄧ點也不覺得累幸運的是涼風徐徐

千萬不要站在這個岩壁底下因為它已經裂開隨時會崩

我們先過吊橋到景觀台休息其實20幾年前沒有這個景觀橋時隔數年～～建設更完善

塔次基里溪峽谷風光讓人驚艷岩石仔細瞧有點像馬蹄

水量雖然不大潺潺流水聲也轟轟隆隆岩石大都是片岩～石英礦～黃鐵礦～～水晶組成

觀景臺望向對面～～路是峭壁裡鑿出來的

白楊步道是民國73年建設的當初因為開發立霧溪水力發展計畫闢建生態豐富～～風光秀麗

已近中午～～拿出我們的午餐泡杯咖啡～～簡單吃三角飯團配著咖啡也滿搭

走到哪～～跳到哪

前陣子的乾旱～～導致水量驟減否則溪水如萬馬奔騰氣勢萬千

我們拍跳跳時～～有人請我們幫忙拍照當然義不容辭 他們也要拍走到哪跳到哪還問我們去水廉洞了嗎？有帶雨衣嗎？我們說還沒去也沒雨衣拿給我們他們剛穿過輕便雨衣～～謝謝他們呀

白楊瀑布根本沒水水量充足時～～可觀看三道瀑布

看到這個～～走過右邊的隧道就可到目的地水廉洞

水廉洞入口～～大家在這裡脱鞋有人帶涼鞋跟拖鞋來換~~記得帶毛巾來擦乾穿著剛收到的雨衣～～打著赤腳

入口的水好清澈～～有人堆疊的石頭我也再拿一顆疊上去祈求平安健康

地下水從隧道內裂縫崩洩而下

裡面其實很暗～～手機根本拍不出來老公用單眼加上頭燈

隧道旁有一人可過的平坦的水泥小道若是踩在中間水道內除非有穿涼鞋岩石有些尖硬不平會受傷

兩邊的岩石鑿痕多麼的令人印象深刻這是多少人的血汗完成讓人敬佩

老公ㄧ邊撐著傘ㄧ邊拍照深怕相機被水濺到

隧道內若是沒手電筒或頭燈真的很難看見

剛好有人用手電筒照著傾洩迸流的水瀑老公才得以拍攝成功

來張紀念

謝謝躲在暗處的女生一直幫我們照光剛才有從水瀑下經過感受醍醐灌頂的流暢

若來白楊步道一定要進水簾洞體驗領會完全不同的特殊感受

ㄧ別闊年再次拜訪白楊步道已更加容易親近水濂洞也再次得開放大家記得雨衣跟垃圾自行帶走

峽峻陡峭溪谷的風光～～讚嘆大自然的魅力

回程～～還好今天有來白楊瀑布值得呀

隧道內還瞧見石筍好奇特

晚上到花蓮朋友推薦的壽司店 吉安湘園壽司屋～～人頗多Cp值超高又好吃