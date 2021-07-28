山友疫後登山指南！「合歡群峰」新手攻略，爬完百岳還可泡溫泉

哈囉大家，這篇文章想和大家分享我們這次安排的兩天一夜百岳溫泉行程，非常適合新手入門，也適合雪季攀登，也用影片紀錄了山巒空拍的美景及資訊路線，供想攀登的山友參考，文章最後也有包車、住宿的資訊～

我們原本是預計寒流期間進行雪攀，因此決定包車行駛比較安全，雖然最後水氣不夠沒有下成，只剩下殘雪，但包車讓我們的行程更有彈性，可以登山口到登山口移動，晚上甚至住在車程約1小時的廬山溫泉區，爬完整天的山來泡溫泉真的太舒服。

【合歡群峰簡介】合歡群峰位於南投縣仁愛鄉，由周遭七座山峰串連而成，七座中之五座名列臺灣百岳，是著名的旅遊景點，四五月的杜鵑花季及冬季雪景吸引許多遊客。我們這次要爬的是最適合新手入門的四座百岳：合歡東峰、石門山、合歡主峰、以及合歡北峰，各登山口均位於台十四甲線公路合歡山莊附近，多半天內可往返，步道完善平易近人，相較其他百岳可以輕鬆看到台灣連綿的山脈風景。(第五座合歡西峰屬於進階路線，就沒安排在這次行程，擇日單攻囉)

合歡東峰：3421m，來回 3.5 小時

合歡東峰為百岳九峨之一，登山口位於松雪樓旁邊，車子可停在合歡山莊。步道坡度較陡，大多以木階梯構成。鄰近山頂處有廢棄纜車站，早期為滑雪訓練場，民國74年因老舊及天災損壞而停擺。

廢棄纜車站

石門山：3237m，來回30分鐘

最容易到達的百岳，來回僅需30分鐘，登山口由合歡山莊步行10分鐘可達，位於台14甲33.2k處，步道鄰近公路且與公路平行。

石門山步道上回頭的風景

合歡主峰：3417m，來回 3 小時

合歡主峰離合歡山莊有一小段距離，攀登合歡主峰時車子可以停在昆陽停車場。合歡主峰是我個人滿喜歡的一座，步道平緩走起來很舒服，且合歡主峰容易起霧，行徑間滿涼爽（保暖衣物建議隨身攜帶）。山頂展望很好，也有特別地標，除電信業者的基地台外，也有早期軍事碉堡

早期軍事碉堡

↑

瑪雅平台↑：觀賞銀河的著名地標

合歡北峰：3422m，來回 6 小時

說到北峰相信大家一定不陌生山頂的反射板，也是夏季銀河攝影的好去處，北峰是我覺得cp值最高的百岳，半日即可享受被群山環繞的稜線美景，真的太美了！爬山的過程相機實在無法離手，整路都在驚嘆，這也是我們爬6小時的原因哈哈，可以參考影片中的空拍畫面，一生一定要去一次，分享給大家。攀登合歡北峰車子可以停在小風口停車場。

山巒間的公路特別可愛↑

【行程】

Day1：台中包車 → 711富佳門市休息補給 →(車程40min)→ 合歡山莊停車 →(步行)→ 松雪樓旁合歡東峰登山口 →(步行)→ 石門山登山可 →(車程10min)→ 合歡主峰登山口 →(車程1.2hr)→ 廬山溫泉區(羊肉爐、翔婷茶工坊)Day2：廬山溫泉翔婷茶工坊 → 合歡北峰登山口 → 台中市區【注意事項】

如會有高山反應，要提前服用高山藥，身體不適請立即下山。若時間充裕，也可前一晚先至清境農場或附近民宿過夜，以利適應高度。 注意保暖、防風，高山風大、溫度低。山區天氣多變，一定要帶雨衣雨褲。 雪季攀登記得攜帶雪鍊、冰爪，車子建議開四驅車較不容易打滑，也可選擇包車

【合歡山即時影像監視器】可以看路況、天氣狀況，是否下雪也可以參考【台中包車-志祥旅遊團隊】台中出發的包車比較後cp值最高的一間～ 老闆人也很nice、【住宿-廬山溫泉翔婷茶工坊】cp值很高的住宿，附有湯屋，個人滿喜歡的

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