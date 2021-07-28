快訊

東奧看見「台灣」好感動？他揭奧運政治殘酷

鴻海買疫苗被政府吃豆腐？沈富雄爆郭台銘深夜致電內幕

山友疫後登山指南！「合歡群峰」新手攻略，爬完百岳還可泡溫泉

健行筆記 / 健行筆記賢不下來

哈囉大家，這篇文章想和大家分享我們這次安排的兩天一夜百岳溫泉行程，非常適合新手入門，也適合雪季攀登，也用影片紀錄了山巒空拍的美景及資訊路線，供想攀登的山友參考，文章最後也有包車、住宿的資訊～

我們原本是預計寒流期間進行雪攀，因此決定包車行駛比較安全，雖然最後水氣不夠沒有下成，只剩下殘雪，但包車讓我們的行程更有彈性，可以登山口到登山口移動，晚上甚至住在車程約1小時的廬山溫泉區，爬完整天的山來泡溫泉真的太舒服。

ccf85eaf44308371ceca1c2b5d21f5cf.jpg

【合歡群峰簡介】合歡群峰位於南投縣仁愛鄉，由周遭七座山峰串連而成，七座中之五座名列臺灣百岳，是著名的旅遊景點，四五月的杜鵑花季及冬季雪景吸引許多遊客。我們這次要爬的是最適合新手入門的四座百岳：合歡東峰、石門山、合歡主峰、以及合歡北峰，各登山口均位於台十四甲線公路合歡山莊附近，多半天內可往返，步道完善平易近人，相較其他百岳可以輕鬆看到台灣連綿的山脈風景。(第五座合歡西峰屬於進階路線，就沒安排在這次行程，擇日單攻囉)

  • 合歡東峰：3421m，來回 3.5 小時
合歡東峰為百岳九峨之一，登山口位於松雪樓旁邊，車子可停在合歡山莊。步道坡度較陡，大多以木階梯構成。鄰近山頂處有廢棄纜車站，早期為滑雪訓練場，民國74年因老舊及天災損壞而停擺。

1cc7c86a8e20b6dfeef52e3920ea6880.jpg

dac0cba7a61251258054b70e1bcd3e99.png

廢棄纜車站

  • 石門山：3237m，來回30分鐘
最容易到達的百岳，來回僅需30分鐘，登山口由合歡山莊步行10分鐘可達，位於台14甲33.2k處，步道鄰近公路且與公路平行。

5955c39b2e192dff52e9501f2b9a958f.jpg石門山步道上回頭的風景

  • 合歡主峰：3417m，來回 3 小時

合歡主峰離合歡山莊有一小段距離，攀登合歡主峰時車子可以停在昆陽停車場。合歡主峰是我個人滿喜歡的一座，步道平緩走起來很舒服，且合歡主峰容易起霧，行徑間滿涼爽（保暖衣物建議隨身攜帶）。山頂展望很好，也有特別地標，除電信業者的基地台外，也有早期軍事碉堡

35f2bfda4d0742f81a8c98b53e1f1530.jpg

早期軍事碉堡

b74009ed148586a6e1d1631fe859d09b.jpg

dabaa4cb0922c4faf8c82e9c49be85de.jpg

瑪雅平台↑：觀賞銀河的著名地標

  • 合歡北峰：3422m，來回 6 小時

說到北峰相信大家一定不陌生山頂的反射板，也是夏季銀河攝影的好去處，北峰是我覺得cp值最高的百岳，半日即可享受被群山環繞的稜線美景，真的太美了！爬山的過程相機實在無法離手，整路都在驚嘆，這也是我們爬6小時的原因哈哈，可以參考影片中的空拍畫面，一生一定要去一次，分享給大家。攀登合歡北峰車子可以停在小風口停車場。

5851e508f37c2705ee1cfeb76df59699.jpg

9b2744892947d460f505cb2b9f4345b4.jpg

770ea708d17861106162e069c4156fdf.jpg

山巒間的公路特別可愛↑

55f2b48598b5d09602481e97c9bfa56e.jpg

【行程】

Day1：台中包車 → 711富佳門市休息補給 →(車程40min)→ 合歡山莊停車 →(步行)→ 松雪樓旁合歡東峰登山口 →(步行)→ 石門山登山可 →(車程10min)→ 合歡主峰登山口 →(車程1.2hr)→ 廬山溫泉區(羊肉爐、翔婷茶工坊)Day2：廬山溫泉翔婷茶工坊 → 合歡北峰登山口 → 台中市區【注意事項】

  1. 如會有高山反應，要提前服用高山藥，身體不適請立即下山。若時間充裕，也可前一晚先至清境農場或附近民宿過夜，以利適應高度。
  2. 注意保暖、防風，高山風大、溫度低。山區天氣多變，一定要帶雨衣雨褲。
  3. 雪季攀登記得攜帶雪鍊、冰爪，車子建議開四驅車較不容易打滑，也可選擇包車
【合歡山即時影像監視器】可以看路況、天氣狀況，是否下雪也可以參考【台中包車-志祥旅遊團隊】台中出發的包車比較後cp值最高的一間～ 老闆人也很nice、【住宿-廬山溫泉翔婷茶工坊】cp值很高的住宿，附有湯屋，個人滿喜歡的

https://www.facebook.com/Shytintea/?rf=440031739406446更多影像、戶外生活紀錄，歡迎交流 ??https://www.instagram.com/chiahsien_h

登山 合歡山 溫泉

延伸閱讀

破紀錄！小琉球自主性「軟封島」 空拍觀察到805隻海龜

期待微解封！森林百岳「加里山」飄仙氣　回程用竹南無名火鍋犒賞自己

會勘桃園雪霧鬧野溪步道工程路線 女子山區體力不支

台中莫德納今醫院開打！孕婦：為搶疫苗差點包車北上　

相關新聞

山友疫後登山指南！「合歡群峰」新手攻略，爬完百岳還可泡溫泉

哈囉大家，這篇文章想和大家分享我們這次安排的兩天一夜百岳溫泉行程，非常適合新手入門，也適合雪季攀登，也用影片紀錄了山巒空拍的美景及資訊路線，供想攀登的山友參考，文章最後也有包車、住宿的資訊～ 我

北部降級健行旅先預備！臺北大縱走「輕鬆走法不藏私」

在人生的旅途中，一個轉彎會遇見什麼樣的景吸引你？一隻慢活的小蝸牛，一隻飛快爬行的小螃蟹，或是一幅美麗的自然風景，仰是一朶朶嬌艷的小花、還是一棵棵百年老樹...。繼前二篇「菇菇人生」 、「花花人生」 此

360度無敵美景！北部高CP值觀景百岳　姜子寮山& 泰安瀑布

姜子寮山位於基隆市七堵、暖暖、新北市汐止和平溪區交界，標高792公尺，小百岳#11。登姜子寮山，若自行開車，沿著基隆七堵的泰安產業道路終點停車，再走階梯步道及泥土山徑即可到達。搭大眾交通工具，可在汐止

微解封輕旅行！五分山最快10分鐘可登頂，順遊十分瀑布超壯觀

五分山位於新北市的平溪、瑞芳和基隆的暖暖之間，海拔757公尺，小百岳#10，有二等三角及三等三角點基石各一顆，五分山步道沿稜而行，遠觀有如萬里長城，步道終點為中央氣象局的「五分山氣象雷達站」 。五分山

解封爬山前必看！「登山行動糧」準備重點　路程中補充體力、吃了心情還會變好

登山是一種長時間耗能的運動，隨著地形、坡度、時間等，身體消耗的熱量不一，若無法適時補充能量可能會體力透支，因此爬山需要隨時補充流逝的熱量；本篇將說明登山行動糧的準備重點跟我自己也喜歡帶上山吃的食物給大

台北也有「迷你抹茶山」！解封後搭公車爬小百岳　大屯山ｘ大屯南峰ｘ 陽明山一次收

跟著 一顆豆子 於 2021-02-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 陽明山總站、二子坪遊客中心、大屯主峰連峰步道。 《豆子の小百岳日記》 挑戰豆子的第 13 座小百岳❤️🧡💛 更多小百岳日記 & 影片🔻 https://www.instagram.com/cherish_tino

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。