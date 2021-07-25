微解封輕旅行！五分山最快10分鐘可登頂，順遊十分瀑布超壯觀

五分山位於新北市的平溪、瑞芳和基隆的暖暖之間，海拔757公尺，小百岳#10，有二等三角及三等三角點基石各一顆，五分山步道沿稜而行，遠觀有如萬里長城，步道終點為中央氣象局的「五分山氣象雷達站」 。五分山有多個登山口，最近的就是開車到五分山氣象雷達站附近的步道口，不用十分鐘即可登頂；一般是由新平溪煤礦博物園區旁的登山口上山，約二小時登頂；其他登山口有：李家祖厝或四腳亭、粗坑口起登，但路況不佳；另外也可以由暖東峽谷這邊上來，到頂子寮山後接五分山步道。也可以搭火車到十分車站後，轉搭計程車到新平溪煤礦博物園區或五分山氣象雷達站，或走路到新平溪煤礦博物園區，約1.7公里30分鐘左右。

▼2021/2/1這天搭火車到十分車站，出火車站後沿著鐵軌左側馬路走

▼注意路邊有一指示牌指往五分山步道

▼左邊OpenStreetMap及魯地圖上顯示Ｐ字(停車場)，Google Map則顯示[新平溪煤礦卸煤場]，大門留有一個可供人行走的縫隙，由該處進入。上回來此找了很久不知應該由那裏進入，當時該處施工中，大門大開反而不太敢走進去，下山時大門也留有一個縫隙，應該是留給遊客/山友走的。

▼進入後可以看見前方有步道，左側為入口，上去後沿路可參觀廢棄的煤礦卸煤場，也有相關的說明牌

▼再往上走到一處鐵軌匯集的廣場，這邊也有一些說明牌，由該處沿鐵軌可往新平溪煤礦博物園區走

▼鐵軌邊不時出現注意獨眼火車出没的警告標誌，新平溪煤礦博物園有提供遊客搭乘此獨眼火車

▼2019/12拍到的獨眼火車「獨眼小僧」是1967年新平溪煤礦公司於平溪開採煤礦的主力，車頭前方有一圓窗，造型相當可愛，透過高壓電線產生13.5匹馬力，約可拉動2、30節礦車。停止開採後的新平溪煤礦，於2002年改為台灣煤礦博物館，並開行獨眼小僧觀光小火車供民眾體驗 (資料來源：哈瑪星鐵道館網站)

▼走到新平溪煤礦博物園，沿著旁邊的小路即可到達五分山步道登山口

▼五分山步道由此往上到福德宮這段是石階步道，有些地方稍陡，旁邊還有小溪流水潺潺，還有樹林遮蔭，走起來很舒服。

▼嶺頭福德宮

▼福德宮往上一點有指標，左往頂子寮山，直行往下是暖東舊道，右行步道通往五分山

▼頂子寮山，海拔550公尺，無名基石一顆

▼往五分山前行，這段步道是秋冬賞芒的好地方，不過沒有遮蔭處，夏天來此應該很熱

▼前方涼亭是五分山西峰瞭望亭 ，展望極佳，可遠眺台北盆地、基隆嶼、野柳、紅淡山和平溪等地

▼有點「龜山八景」之「神龜戴帽」的樣子，不過下方這座島嶼是基隆嶼不是龜山島

▼步道左側有指標往龍門山，由此進入約2分鐘可到五分山西峰，還沒去過，下回再走走(照片是2019/12拍的)

▼過了五分山西峰瞭望亭，就快到五分山了，前方白色的大圓球就是五分山氣象雷達站

▼叉路口，右上為五分山山頂，左行則是步道終點(五分山氣象雷達站附近的步道口)

▼五分山，海拔757公尺，小百岳#10，有二等三角及三等三角點基石各一顆

▼登頂後循原路下山

下山後走往十分瀑布，逛逛這個著名的風景區：四廣潭吊橋、眼鏡洞瀑布、觀瀑吊橋、十分瀑布。

▼四廣潭吊橋

▼眼鏡洞瀑布

▼觀瀑吊橋

▼十分瀑布

落差約20公尺，寬度約40公尺，外層岩頃向和水流方向相反，屬逆斜層瀑布，此情況與北美的尼加拉瀑布相似，使其贏得「臺灣尼加拉瀑布」的美譽，為臺灣最大的簾幕式瀑布。(資料來源：維基百科)

▼十分車站販賣商品的店舖及可愛的貓咪

▼搭上火車，結束今日「小百岳」線上寶石任務行程