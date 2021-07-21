微解封別急著單攻！百岳「單日往返」5大隱藏風險須知　折返點成關鍵

2021/07/08 健行筆記按編：微解封的登山潮擋不住，山屋不開放，健行筆記擔心會有一波單攻潮。假使你是登山健行的新手，建議你不要輕易嘗試單攻百岳，請先累積過夜經驗、百岳經驗後，再來評估是否嘗試單攻百岳，以免增加意外發生機率。

「最近常常在IG上看到各種網美都去單攻，我也好想去！」

「平常我也有在運動，健身房也都有去，我體能應該還行吧！」

「山屋不開放，要準備帳篷那些感覺好麻煩，那不如我也去單攻百岳好了。」

「單日往返還好吧？背得輕一點，應該可以走更快吧？」

以上這些情境，都是你的心聲嗎？你的感受我們懂！雖然單日往返百岳沒有絕對的好與壞，不過比起傳統百岳路線，單日往返其實暗藏許多風險，所以在評估一趟行程是否要以單日往返的形式完成時，這些風險也要一起考慮進來唷！開始說明之前，先說一下「單攻」一詞的意思。一般來說「單攻」在岳界代表的是一趟行程中只攀登一座百岳。不過現在許多山友、媒體在使用單攻時，主要是想表達一趟百岳行程，用單日往返的形式走完。在這一篇文章中，我們想要探討的是「單日往返」百岳行程中可能會碰到的風險。

暗藏風險1：單日往返走得越快，反而增加高山反應的風險

暗藏風險2：被公里數給騙了！

暗藏風險3：摸黑增加失足、滑倒、迷途風險

單日往返通常需要較長的時間點，這時候通常會碰到「摸早黑」的行程，也就是在天還未亮前就開始攀登。雖然常聽山友說起「寧願摸早黑也不願摸晚黑」，但是不論是哪一種摸黑，終究是要在沒有太陽照光，僅有頭燈亮度的前提下爬山。在看不清楚周遭路線與地形的情況下，無疑地增加失足與滑倒的風險。此外，還有可能因此而錯過叉路、布條，最終導致迷途的下場。

建議：如果摸黑無可避免，請準備流明數較高的頭燈，若是能夠調整焦距的頭燈會更理想。同時，也需準備足夠的電池。另外，事先研究好路線也是必要的，最好能確保自己熟悉哪些地形可能有潛在風險，如：崩壁、較窄的山徑...等。

暗藏風險4：追求輕量化，保暖或食物或水帶不足

暗藏風險5：熱門山徑遇上排隊人龍

關鍵：設定折返點

最近因為疫情關係，越來越多人走向山林，尤其在熱門的百岳路線中，很常碰到「排隊」的現象，進而造成單日往返行程延宕。這一點實在很難避免，畢竟山徑就這麼一條，如果碰上較為困難、複雜的地形，也確實快不得，更別想著要超車。建議：在評估自己單日往返需耗費的時間時，務必將等候其他山友通行的時間一起考量進去。最後，綜合評估過以上各種不同的風險後，設定折返時間與地點非常重要。首先，要先了解自己的體能與腳程，這一點可以透過平時在郊山、中級山等訓練，來累積自己對腳程的掌握。再者，就是盡可能比對不同山友走過該路線時的時間，並試圖根據自己的腳程也規劃一個預估時程。最關鍵的是，務必事先安排好折返點，亦即若幾點沒到某個地方，為了避免摸黑或是遇上午後雷陣雨，就應該必須折返。至於哪一條路線，應該在哪一個地方折返呢？這一點沒有絕對正確答案，依靠的就是個人經驗，這就是需要透過不斷累積登山健行經驗才行。

台灣是個一多山的島嶼，我們每一個人都可以依照自己的體能與喜好去選擇親近山的方式，最重要的是要確實掌握好自己的體能狀態。至於你要去的路線會面臨哪些風險，現在拜網路發達所賜，網路上可以查到許多攀登紀錄，可以盡可能多花時間研究路線、地形、折返點、活水源...等。祝福大家都能快樂上山，平安下山！