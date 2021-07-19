美景絕對不辜負！ 宜蘭「羅馬縱走」為百岳暖腳　野營初學者必試

跟著 Yvonne Wu 於 2020-02-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 台北車站、白石腳步道(猴洞坑瀑布)、礁溪溫泉公園。 想為百岳暖腳嗎？ 想體驗野營嗎 那你一定要來這瞧瞧！ 做足功課不用怕冒險！

第 1 天

台北車站 | 15 分鐘

當時山友阿曼就問我要不要一起去羅馬爬山和野營，我心想這是哪聽起來很艱巨，我連忙找資料了一番，這才知道原來這是個近年才被山友們開通來的新路線，從羅葉尾山(海拔2717m)走到馬武佐野郡山(海拔2368m)這條路線，是一條有著絕佳視野可以遠眺南湖大山、中央尖、雪山山脈、武陵四秀的絕美縱走路線。 不過要特別注意因為這是縱走路線所以起登點跟下山點是不同的唷。 我們一大早太陽還沒出發就從台北出發前往宜蘭！

白石腳步道(猴洞坑瀑布) | 1 小時

時間尚早，找了個小景點去踩踏！ 入口在礁溪白石腳路上，不過這裡沒有停車場，開車過來的人可能要沿路找白線停車了！ 是一個適合一家人來踏青的好地點，沿途會經過溪流、瀑布，中間有一段稍陡的階梯往上，攻頂能眺望遠方的龜山島，周圍都是山林包圍，溪水也很冰涼消暑，是一個假日午後想愜意點體驗大自然的好選擇！ 景點資訊 📌 Google： 猴洞坑瀑布 宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號 📌 廁所： 沿途有一個小公廁（要自備衛生紙） 📌 難易度： ★ ☆ ☆ ☆ ☆（適合一家大小，但推嬰兒車不適合） 📌 停車 延白線停 假日可能會有一位難求的狀況

礁溪溫泉公園 | 1 小時

時間已接近中午一大早出發的我們當然已經飢腸轆轆，來到了不遠的礁溪的「中山路二段」上，根本是一條小美食街所有！ 我們分別吃了很有名的礁溪八寶冬粉、鍾氏肉羹、正常鮮肉小湯包還有隔壁的花生捲冰淇淋！ 推薦大家一定得吃八寶冬粉以及花生捲冰淇淋 實在是太美味了！ 📌 玉人八寶冬粉 262宜蘭縣礁溪鄉中山路二段131號 📌 超大包花生捲冰淇淋 正常小鮮肉隔壁幾攤 📌 正常鮮肉小湯包 宜蘭縣礁溪鄉德陽街1號

思源埡口舊派出所(思源埡口) | 1 小時

時間不晚了去了趟喜互惠超市補給今晚野營的食材就趕緊前往思源啞口紮營。 這趟從礁溪往思源啞口的路有些蜿蜒曲折且路途遙遠，怕暈車的可以先吃顆暈車藥唷！ 圖片中有標示「停車場」那邊都可以靠邊停車 圍欄裡則是紮營點（面對紮營點左手邊的紅色箭頭下去是條小溪流） 我們紮營、煮晚餐更享受了一晚「羅馬夜空」。 高山上有這一鍋真的是滿足呀～ 這是屬於想體驗野營的初學者的不錯選擇唷！旁邊慢慢步行3分鐘即有河流更有大片草皮 晚上天氣好的話更是坐擁一覽無遺的星空！ 🔹 山上天氣不比平地，即使是夏天仍然可能下探低溫，保暖衣物一定得帶夠 🔹 記得垃圾不落地，自己製造的垃圾一律自己處理帶走喔！如果想要生營火也不能落地記得使用焚火台。

第 2 天

羅葉尾山 | 幾秒

清晨5:00起床 為等等的起登做準備！ 有看到途中的A到B點嗎？沒錯 穿過那條河即是起登點 羅馬縱走的前段有種在爬大山的感覺，一路陡上，但是別忘了往後看，景色絕對不會辜負你的相信我！ 📌 難易度： ★ ★ ★ ☆ ☆ (中級山裡稍難的路線） 🔺 羅馬縱走是需要申請入山證的唷！ 如何申請入山證 https://tryyinfood.com/luomahiking-camping/

羅馬神木 | 1 小時

氣喘吁吁的抵達羅馬神木面前一見到本尊是真的頓時屏氣凝神，讚嘆不已。所謂的神木都是歷經千年才有辦法稱作神木，大自然面前我們永遠那麼渺小，這是我每一次爬山時腦子會一直轉的想法！

馬武佐野郡山 | 30 分鐘

歷經了適才的羅馬神木接下來的路會有種深山密林的感覺之後才會抵達一望無際的馬武佐野郡山！ 眼前的景象如癡如醉我們待了好久，殺最多的記憶體就是在這，三角點還能遠眺武陵農場及雪山。 抵達這裡後許久捨不得走 還記得剛剛爬的多高等等就會下切多陡，一路陡下完全沒開玩笑 大家腿力可要hold住呀！

馬鰣橋 | 幾秒

將近兩小時無限陡下後終於回到稍微文明的地方！ 羅馬縱走因為是不同點進出，且兩點有一定距離所以我們只能試試看路邊攔車回去原點！ 好心的夫妻願意載我們真的格外溫暖！ 回程的雲海是此行的完美句點！

延伸閱讀：宜蘭 — 羅馬縱走 野營初學者必試

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