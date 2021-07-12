微解封開放！台南第一高峰「大凍山」健行回顧　眺望關子嶺溫泉區＆嘉南平原

大凍山位於台南市白河區與嘉義縣大埔鄉交界處，坐落於關子嶺溫泉區，「關」字在閩南語與「高」字是諧音，舊稱高嶺，由關子嶺地區仰望，彷若一隻雄獅之頭，故又稱之獅子頭山，海拔1241公尺，是台南市第一高峰。山頂瞭望台可觀賞關子嶺溫泉區及嘉南平原，瞭望台二樓設有森林火災觀測儀，小百岳#63，有一等三角點及一等衛星控制點。關子嶺溫泉自日治時期起便享負盛名，與陽明山、北投、四重溪並列台灣四大溫泉名湯，屬弱鹼性碳酸泉，來爬關子嶺的大凍山，當然不能錯這個有名溫泉，前一晚先投宿在有百年歷史的關子嶺大旅社，逛逛溫泉區老街。

第二天一早由旅社出發，運氣不錯，登山步道及山頂皆有雲海可賞。

導航大凍山登山停車場，先經過紫雲殿仙祖廟，仙祖廟到登山停車場這段路較狹窄，會車可能要注意一下，機車則直上沒問題，假日可能停下方的仙祖廟較好。停車場停好車，直行先走一段產業道路

叉路口，先走右邊，下來由左側返回，下圖是回程拍的照片（直行是回到停車場的方向）

剛開始是水泥路及原始土石路段，步道緩升好走

有一處展望不錯，可以看到下方雲海

再來是木棧道，都不會太陡

前方插著國旗的平台就是山頂，右側有一座二層樓的防火瞭望台

一等三角點及一等衛星控制點(木製說明牌)

前方有一觀景平台，視野不錯，也有雲海可賞

瞭望台二樓的森林火災觀測儀：

昔日防火瞭望台之重要設備，一旦發生森林火災可藉由觀測儀上之兩條視距絲，照準發生火災之方向並判斷約略距離，即可依圓盤上游標尺及林班圖，研判發生森林火災之林班地並儘速進行森林救火任務。（資料來源：農委會林務局網站）

下山時先循原路下來

此叉路口走右側步道

經過往雞籠山步道的叉路口

回到停車場，這個有點斑駁的木製指示牌有附近山域的路徑說明可參考，包括：檳榔山、雞籠山、九龍山、福龍山…等。