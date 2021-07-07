登山肉腳也能駕馭！「淡蘭古道北路、中路、南路」健行路線大解析＋美景一次收

淡蘭古道的「淡」指的是清朝時期的淡水廳，「蘭」指的是噶瑪蘭廳，這條國家級的綠色步道在過去是北台灣先民互通有無的道路。道路裡有數個步道，大致上可以簡易分成北路的官道、中路的民道、南路的茶道。跟著趣吧走進這條有兩百多年歷史的古道，感受一下過去融合漢人、日人、原住民的人文風情，以及生態豐富、樹林蓊鬱的自然美景吧！





淡蘭古道簡介

文史與修復背景

橫跨兩百年歷史的淡蘭古道乘載著美麗的自然風景和濃厚的人文風情，後來因鐵路與公路的建造讓這條古道隨之沒落。在過去想抵達瑞芳、澳底、福隆、雙溪這些熱鬧滾滾的鄉鎮都要透過淡蘭古道。





近年來好在民間團體與政府的協力下一階階手做修復，更在2020年和千里步道協會共同簽署「淡蘭百年山徑國際推廣公私協力合作備忘錄」，盼在大家齊心努力下能讓這條北台灣的國家級步道推向國際。





自然生態

除了在步道裡感受歷史，淡蘭古道還有更多可看之處。淡蘭古道是候鳥遷徙的航道之一，也是其他動植物重要的居所，像是大冠鷲、黃口攀木蜥蜴、黃嘴角鴞、雙扇蕨、台灣桫欏等...





淡蘭古道難度

淡蘭古道路段多屬健行級步道，爬起來不會太困難，若平時有運動習慣的朋友無須特別做登山訓練就可以來一親芳澤。倘若平時沒有運動習慣的朋友也不用太擔心，趣吧安排的其中三段燦光寮古道、坪溪古道、跑馬古道難度偏易登山肉肉腳也可以走，但是平常都沒運動當然會有一點累就是了！





淡蘭古道北路

北路簡介

▲淡蘭古道北路。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

淡蘭古道北路是整個古道體系最早開鑿的路線，主要分為三條主線分別是入蘭正道、燦光寮官道、楊廷理古徑。因為發展的早北路也成為淡蘭古道裡開發最完整、幅員特別遼闊的一個區域，細部又可在氛圍琉榔路步道、金字碑古道、草嶺古道等短步道。





燦光寮古道＋楊廷理古道

▲淡蘭古道北路。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

在嘉慶十二年(1807年)，海盜朱濆佔領蘇澳，清廷便命臺灣知府楊廷理，率兵由臺北入蘭討伐，當時他捨棄正道往東開鑿道路，即是今日的「燦光寮古道」與「楊廷理古道」。討伐途中他有感於軍事需求，就在於此處設「燦光寮塘」派兵勇駐守；後來又增設「燦光寮鋪」，以方便日益平凡的官方郵務。





時至今日燦光寮古道、楊廷理古徑不再是官務往來的道路，成為了喜愛登山健行者的休閒好去處。燦光寮古道全長6.8公里坡度較大，沿途可看之處包括燦光寮水壩、柑仔店遺址、金山福德宮等建築遺跡，在秋季十分更能看到黃白交織的芒草海。出了步道後沿102縣道續行可抵達金瓜石地質公園，此地原為本山礦體，可觀察到台灣早期的礦業痕跡。





草嶺古道

▲草嶺古道-雄鎮蠻煙。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

草嶺古道可說是淡蘭古道中最知名的一段，大部分的登山客攀登的路段即是從新北貢寮遠望坑到宜蘭頭城，全長8.5公里、難度偏易，是一條小朋友也可以和爸爸媽媽一起爬得步道。途經雄鎮蠻煙和虎字碑兩個重要的石碑，皆為1867年清朝同治6年所見，為國家三級古蹟。分別為了鎮住讓山區雲霧繚繞的山魔，還有啞口強勁的風勢所建，也為草嶺古道增添了一些神秘色彩。

▲草嶺古道-芒花季。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

除了感受一下草嶺古道的人文風情，十一月的草嶺古道更有網美網帥們不能錯過的風景。漫山遍野的銀白芒浪鋪滿山頭，隨著山上的風勢左右輕擺非常浪漫。





淡蘭古道中路

中路簡介

▲淡蘭古道-雙葉蕨。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

淡蘭古道的中路在過去是「民道」，也就是居民嫁娶和採買日常用品的必經道路涵蓋範圍很廣，北起基隆暖暖，途經平溪、雙溪、坪林再到宜蘭外澳。淡蘭古道中路見證了過去移民拓墾、漳泉械鬥角力的民俗史。





坪溪古道

▲淡蘭古道中路-坪溪古道。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

淡蘭古道是全台第一條長距離的道路系統，在歷史地位上別具意義，想去走淡蘭古道卻不知道要從哪一條支線開始的話，小編推薦可以去走坪溪古道。坪溪古道連接新北市和宜蘭縣，沿途會經過高聳的柳杉森林、清淺的涉水路段，還能在古道裡遠眺龜山島。除了美景目不暇給外，坪溪古道寬敞好走的土石路非常適合親子同遊跟登山肉肉腳，全長僅1.5公里完全可以睡到透中午再去走。





灣潭古道

▲淡蘭古道中路-灣潭古道。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

灣潭古道全程4.5公里，位於新北坪林與雙溪之間，步道沿溪而行被許多登山客稱為淡蘭古道中路的最美山徑，可看之處除了大山大樹，途經三水潭、夢潭十分美麗，還能看到溪流裡的苦花、溪哥。





崩山坑古道

（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台） ▲淡蘭古道中路-石拱橋。

崩山坑古道又稱作「柑腳－泰平古道」，是過去柑腳、泰平居民的聯絡道路，用來交換物資、販賣山產、互通有無，也是當時開採煤礦的往來道路。崩山坑古道全程約6公里，登山時長約4.5小時，沿途會走過政府與民間手作復原的石階，看到象徵淡蘭古道標誌的雙葉蕨(侏儸紀時期的蕨類活化石)，山徑全程風景秀麗讓人感受十分舒爽。





淡蘭古道南路

南路簡介

南路是淡蘭古道最晚建成的道路，清領時期從官方消極開闢，經民間茶葉經濟力推動下，促成官方闢建道路，因此淡蘭南路又被稱為「茶道」，南路長度相對較短，北起深坑、石碇 、坪林，再延伸到宜蘭礁溪。





跑馬古道

跑馬古道全段6.7公里，全程以碎石路為主路寬好走，沿途可欣賞到龜山島和蘭陽平原的景致，部分路段還有綠樹遮蔭走起來不覺疲憊。





但為什麼跑馬古道要叫跑馬古道呢？原因有二，早期先民利用這個路段搬運木材， 在路上放置圓木枕，病以木馬搬運，所以此路段在過去有「木馬路」之稱。再者是因為二次大戰期間， 日軍官兵常騎馬巡視這條道路，因此被在地人成為稱之為「跑馬路」或「陸軍路」。





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